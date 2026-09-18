Описание товара Hetman Office Recovery. Коммерческая версия RU-HOR2.3-CE (электронный ключ)

Описание

Hetman Office Recovery поможет восстановить важные документы как с работоспособных, так и c повреждённых накопителей. В программе использован ряд алгоритмов, позволяющих восстанавливать документы с отформатированных и заново разбитых на разделы дисков, устройств с повреждениями файловой системы и загрузочной области. Доступен специальный режим для работы с изношенными и нестабильно работающими накопителями.

При всей технической сложности алгоритмов, применяемых в утилите, использовать ее сможет каждый. Для полного восстановления документов достаточно указать тип сканирования и устройство, на котором хранятся восстанавливаемые файлы. Всё остальное программа проделает в автоматическом режиме. Вам останется лишь выбрать нужные файлы и указать устройство, на которое они будут сохранены.

Возможности

Продукт Hetman Software может быть использован как в простых, так и в самых сложных случаях. Простое удаление файлов, форматирование дисков, нестабильная работа устройства хранения информации, сбой RAID-массива – программа решит все эти проблемы.

Восстановление документов и электронных таблиц

Hetman Office Recovery восстанавливает документы и электронные таблицы в форматах Microsoft Office 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010 и 2013, а также в формате OpenOffice. Поддерживаются следующие типы файлов:

DOC - Microsoft Word 97-2003 Document;

DOCX - Microsoft Word Document;

DOT - Document Template;

XLS - Microsoft Excel 97-2003 Spreadsheet;

XLSX – Microsoft Excel Spreadsheet;

Кроме документов Microsoft Word и Excel, программа восстанавливает документы в формате OpenDocumet, использующемся в пакетах Open Office, Libre и Star Office. Поддерживаются следующие форматы:

ODT - OpenDocument Text Document;

ODS - OpenDocument Spreadsheet;

Утилита поддерживает следующие типы файлов:

PDF - Adobe Portable Document Format;

PDB - Document File;

RTF - Rich Text Format File;

WPD - WordPerfect Document;

WRI - Windows Write Document;

Поддержка всех типов накопителей

Продукт поддерживает все типы накопителей, включая жёсткие диски, твердотельные накопители (SSD, карты памяти, USB-накопители), внешние устройства хранения информации и RAID-системы. Поддерживаются все версии файловых систем FAT (VFAT / FAT16 / FAT32 / exFAT) и NTFS. На дисках NTFS поддерживается восстановление сжатых и зашифрованных файлов, а также альтернативных потоков. Восстановление с массивов RAID поддерживается только с работоспособных массивов.

«Контентный анализ» и поиск по «сигнатурам»

Для восстановления документов с отформатированных и сбойных дисков Hetman Office Recovery использует специальную технологию «Контентного анализа». Данный алгоритм считывает информацию непосредственно с поверхности диска. Данные анализируются с целью поиска известных последовательностей бит («сигнатур»), с помощью которых можно определить тип файла. К примеру, документы в форматах DOC и DOCX идентифицируются последовательностями «D0 CF» и «50 4B» соответственно. После обнаружения нужной последовательности, программа проводит ряд дополнительных анализов, чтобы убедиться, что найден именно файл необходимого типа. Анализом заголовка файла определяется его длина. Таким образом, становится возможным восстановление информации с дисков с отсутствующей или сильно повреждённой файловой системой.



Hetman Office Recovery – одна из немногих программ, гарантирующих успешное восстановление всех найденных файлов. Секрет прост: в отличие от прочих подобных продуктов, программа проводит анализ целостности документа ещё до того, как он будет добавлен в список. В случае, если документ не проходит проверки, он просто не будет добавлен. Такой подход сильно упрощает жизнь пользователя, позволяя экономить время на просмотре сотен и тысяч «битых» файлов в поисках нескольких десятков работоспособных.

Простота использования

Сделать технически совершенный продукт недостаточно для того, чтобы им захотели пользоваться. Все продукты нашей компании обладают одним общим свойством: пользоваться ими легко и приятно. Восстановление данных организовано с помощью простого и понятного мастера, разбивающего процесс на несколько несложных шагов. С помощью «Мастера восстановления» всего за несколько шагов можно восстановить документы в самых тяжёлых случаях.

Пошаговый мастер

Вы, наверняка, устанавливали программы на ваш компьютер. Работа с программой мало отличается от процесса установки. «Мастер восстановления» задаст несколько простых вопросов:

На каком диске находятся документы, которые нужно восстановить?

Куда вы хотели бы сохранить восстановленные файлы?

Важнее скорость или тщательность работы?

Получив ответы на эти вопросы, утилита начнёт сканирование диска в полностью автоматическом режиме, формируя список документов, доступных для восстановления.

Галерея документов и предварительный просмотр

Одним из отличий программы от продуктов конкурентов является способ отображения найденных документов. Найденные на диске файлы отображаются в виде галереи, состоящей из уменьшенных изображений содержимого документов. Такой подход позволяет быстро найти нужный файл. Кликните по любому значку документа и в том же окне вы увидите изображение покрупнее. Двойной щелчок откроет окно просмотра на полный экран. Предварительный просмотр документов использует встроенные в программу библиотеки и не нуждается в библиотеках Microsoft или Open Office.

Поиск и фильтрация

Программа использует два режима поиска и фильтрации документов. Вы можете задать нужные критерии поиска непосредственно перед сканированием. В этом случае программа добавит в список только те документы, которые отвечают заданному критерию (дата и время создания или последнего редактирования, размер, имя и расширение файла). Другой способ – просто ввести несколько символов в поисковое окно уже после того, как формирование списка закончится. В этом случае вы сможете получить доступ как ко всем документам, так и к тем, которые отвечают заданному критерию поиска.

Требования к системе

Минимальные системные требования

Intel-совместимая платформа под Microsoft Windows 10 / 8 / 7 / 2008 Server / Vista / XP / 2003 / 2000 / NT.

64 МБ ОЗУ.

Достаточное дисковое пространство для восстановления файлов.

Права администратора системы.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

Инструкция по инсталляции и активации программ для восстановления данных от компании Hetman Software.

Инсталляция программ

Программы Hetman Software устанавливаются стандартным способом, с помощью встроенного установщика Microsoft Windows.

Для этого необходимо скачать установочный файл с сайта компании (http://hetmanrecovery.com/) и запустить его двойным кликом мышки. Далее просто следовать рекомендациям мастера и нажимать кнопку «Далее».

Не рекомендуется установка программы на носитель информации с которого планируется осуществление восстанновления данных, так как это может привести к их затиранию и полной утере.

Активация программ

Программы компании Hetman Software активируются с помощью регистрационных данных (регистрационный ключ).

Регистрационный ключ можно внести в специальном окне программы двумя способами: