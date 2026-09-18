Top.Mail.Ru
Hetman NTFS Recovery. Домашняя версия [RU-HNR2.5-HE] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Hetman NTFS Recovery. Домашняя версия [RU-HNR2.5-HE] (электронный ключ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Hetman NTFS Recovery. Домашняя версия [RU-HNR2.5-HE] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бэкап устройств
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
1 970 руб.  2 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300086
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Hetman
Тип товара
Бэкап устройств

Описание товара Hetman NTFS Recovery. Домашняя версия [RU-HNR2.5-HE] (электронный ключ)

Описание

Hetman NTFS Recovery вернет информацию с рабочих, «битых» или поврежденных жестких дисков, восстановит данные, утерянные после форматирования, удаления или пересоздания логических разделов NTFS, восстановит случайно удаленные файлы («Shift» + «Delete»).

Утилита комплексно анализирует содержимое жесткого диска в поиске следов удаленных с NTFS-раздела файлов. Программа позволяет просмотреть содержимое удаленных файлов. Пользовательский интерфейс, реализованный в стиле окна «Проводника» Windows, делает программу доступной для любого пользователя.

Возможности программы для восстановления NTFS

Используемый инновационный алгоритм, реализованный в утилите Hetman Software, отвечает наивысшим стандартам качества и безопасности восстановления информации как с рабочих, так и с поврежденных устройств.

Файлы

Восстанавливая файлы текстовых документов DOC, DOCX, RTF, PDF,…, электронных таблиц XLS, XLSX,…, презентаций PPT, PPTX,…, сжатых архивов ZIP, RAR,…, цифровых изображений JPEG, PSD,…, видео и аудио материалы в AVI, DAT, MKV, MPG, VOB, MP3, … форматах, утилита предлагает комплексное решение для любых форматов данных. Почтовые сообщения, базы данных, бинарные и исполняемые EXE файлы, исходные коды программ, виртуальные образы дисков – это далеко не полный список файлов, поддерживаемых программой.

Восстановление разделов NTFS с любых устройств

Жесткие диски

Hetman NTFS Recovery восстанавливает информацию системных дисков компьютеров и ноутбуков под управлением файловой системы NTFS.

Внешние USB-диски

Программа работает с внешними дисками и любыми другими устройствами (только NTFS), подключенными USB кабелем к компьютеру пользователя.

SSD-диски

Утилита восстанавливает данные с SSD-дисков, утерянные после форматирования, системного сбоя или удаления файлов (с отключенной функцией TRIM).

Восстановление NTFS в пошаговом режиме

Пошаговый мастер, реализованный в программе, позволяет пользователям производить все действия просто, безошибочно и понятно. Процесс восстановления информации занимает три простых шага. Пользовательский интерфейс, реализованный в стиле окна «Проводника» Windows, русскоязычный файл помощи и интерфейс делают программу доступной для любого пользователя. Утилита находит и отображает удаленные наряду с существующими файлами, отмечая их красным крестиком.

Алгоритмы восстановления данных NTFS

Годы опыта инженеров компании Hetman Software позволили совместить в программе два различных алгоритма восстановления данных. «Побайтово» анализируя весь объем носителя информации, программа находит «сигнатуры» начала и конца различных типов файлов и комбинирует эту информацию с данными, полученными после анализа основной файловой таблицы и ее копии. Такой подход позволяет не только восстанавливать содержимое файлов в полном объеме, но и сохранять структуру дерева каталогов, а также всю служебную информацию (имена файлов, размер на диске, даты создания и редактирования и т.д.). Результат работы программы сопоставим с результатами профессиональных криминалистических лабораторий по восстановлению данных.

Предварительный просмотр и HEX-редактор

Анализируя устройство в поиске удаленных данных, утилита отображает найденные файлы в виде стандартных иконо так, как «Проводник» Windows. Выделяя файл в программе, вы можете просмотреть или прослушать его содержимое, а также ознакомиться со всей служебной информацией (папка хранения, файловые атрибуты, размер файла и т.д.). Встроенный HEX-редактор отображает содержимое файла в шестнадцатеричном формате, а также выводит список и номера секторов, в которых хранится его содержимое. Для логических разделов HEX-редактор выводит информацию о загрузочном секторе и его копии, а также показывает список секторов, в которых хранятся MFT записи.

Безопасность восстановления NTFS

Утилита анализирует диск в режиме «только чтение», ничего не записывая на устройство в процессе восстановления файлов. Профессиональный подход к работе с носителем информации исключает перезапись удаленных файлов новой информацией. Программа поддерживает создание и последующее восстановление данных с виртуального образа устройства. Эта функция значительно увеличивает шансы восстановления информации с битого или сбойного диска.

Сохранение восстановленных файлов

Восстановление информации системного раздела требует большого объема свободного места для сохранения результатов. Хорошо, когда под рукой оказывается внешний USB-диск большого объема. Острая нехватка свободного места обусловлена тем, что сохранять данные необходимо на другой логический диск.

К примеру, если вы удалили файл с диска «C», сохранять его необходимо в папку на диске «D». Утилита позволяет сохранить файлы на любой логический диск (на карте памяти, USB-флеш-диске, жестком или внешнем диске), записать на CD- или DVD-диск, создать ISO-образ или сохранить на сервер по FTP-протоколу.

 

Требования к системе

Минимальные системные требования     

 

  •     Intel-совместимая платформа под Microsoft Windows 10 / 8 / 7 / 2008 Server / Vista / XP / 2003 / 2000 / NT.
  •     64 МБ ОЗУ.
  •     Достаточное дисковое пространство для восстановления файлов.
  •     Права администратора системы.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

 

Инструкция по инсталляции и активации программ  для восстановления данных от компании  Hetman Software.

Инсталляция программ

Программы Hetman Software устанавливаются стандартным способом, с помощью встроенного установщика Microsoft Windows.

Для этого необходимо скачать установочный файл с сайта компании (http://hetmanrecovery.com/) и запустить его двойным кликом мышки. Далее просто следовать рекомендациям мастера и нажимать кнопку «Далее».

Не рекомендуется установка программы на носитель информации с которого планируется осуществление восстанновления данных, так как это может привести к их затиранию и полной утере.

 

Активация программ

Программы компании Hetman Software  активируются с помощью регистрационных данных (регистрационный ключ).

Регистрационный ключ можно внести в специальном окне программы двумя способами:

  • После сканирования носителя информации с целью поиска и восстановления утерянных данных и перехода к меню их восстановления, программа сама предложит ввести регистрационные данные.
  • Выбрав специальное меню программы «Регистрация».

    •  

     

     

    Отзывы о товаре Hetman NTFS Recovery. Домашняя версия [RU-HNR2.5-HE] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    Hetman
    Тип товара
    Бэкап устройств
    Описание

    Описание

    Hetman NTFS Recovery вернет информацию с рабочих, «битых» или поврежденных жестких дисков, восстановит данные, утерянные после форматирования, удаления или пересоздания логических разделов NTFS, восстановит случайно удаленные файлы («Shift» + «Delete»).

    Утилита комплексно анализирует содержимое жесткого диска в поиске следов удаленных с NTFS-раздела файлов. Программа позволяет просмотреть содержимое удаленных файлов. Пользовательский интерфейс, реализованный в стиле окна «Проводника» Windows, делает программу доступной для любого пользователя.

    Возможности программы для восстановления NTFS

    Используемый инновационный алгоритм, реализованный в утилите Hetman Software, отвечает наивысшим стандартам качества и безопасности восстановления информации как с рабочих, так и с поврежденных устройств.

    Файлы

    Восстанавливая файлы текстовых документов DOC, DOCX, RTF, PDF,…, электронных таблиц XLS, XLSX,…, презентаций PPT, PPTX,…, сжатых архивов ZIP, RAR,…, цифровых изображений JPEG, PSD,…, видео и аудио материалы в AVI, DAT, MKV, MPG, VOB, MP3, … форматах, утилита предлагает комплексное решение для любых форматов данных. Почтовые сообщения, базы данных, бинарные и исполняемые EXE файлы, исходные коды программ, виртуальные образы дисков – это далеко не полный список файлов, поддерживаемых программой.

    Восстановление разделов NTFS с любых устройств

    Жесткие диски

    Hetman NTFS Recovery восстанавливает информацию системных дисков компьютеров и ноутбуков под управлением файловой системы NTFS.

    Внешние USB-диски

    Программа работает с внешними дисками и любыми другими устройствами (только NTFS), подключенными USB кабелем к компьютеру пользователя.

    SSD-диски

    Утилита восстанавливает данные с SSD-дисков, утерянные после форматирования, системного сбоя или удаления файлов (с отключенной функцией TRIM).

    Восстановление NTFS в пошаговом режиме

    Пошаговый мастер, реализованный в программе, позволяет пользователям производить все действия просто, безошибочно и понятно. Процесс восстановления информации занимает три простых шага. Пользовательский интерфейс, реализованный в стиле окна «Проводника» Windows, русскоязычный файл помощи и интерфейс делают программу доступной для любого пользователя. Утилита находит и отображает удаленные наряду с существующими файлами, отмечая их красным крестиком.

    Алгоритмы восстановления данных NTFS

    Годы опыта инженеров компании Hetman Software позволили совместить в программе два различных алгоритма восстановления данных. «Побайтово» анализируя весь объем носителя информации, программа находит «сигнатуры» начала и конца различных типов файлов и комбинирует эту информацию с данными, полученными после анализа основной файловой таблицы и ее копии. Такой подход позволяет не только восстанавливать содержимое файлов в полном объеме, но и сохранять структуру дерева каталогов, а также всю служебную информацию (имена файлов, размер на диске, даты создания и редактирования и т.д.). Результат работы программы сопоставим с результатами профессиональных криминалистических лабораторий по восстановлению данных.

    Предварительный просмотр и HEX-редактор

    Анализируя устройство в поиске удаленных данных, утилита отображает найденные файлы в виде стандартных иконо так, как «Проводник» Windows. Выделяя файл в программе, вы можете просмотреть или прослушать его содержимое, а также ознакомиться со всей служебной информацией (папка хранения, файловые атрибуты, размер файла и т.д.). Встроенный HEX-редактор отображает содержимое файла в шестнадцатеричном формате, а также выводит список и номера секторов, в которых хранится его содержимое. Для логических разделов HEX-редактор выводит информацию о загрузочном секторе и его копии, а также показывает список секторов, в которых хранятся MFT записи.

    Безопасность восстановления NTFS

    Утилита анализирует диск в режиме «только чтение», ничего не записывая на устройство в процессе восстановления файлов. Профессиональный подход к работе с носителем информации исключает перезапись удаленных файлов новой информацией. Программа поддерживает создание и последующее восстановление данных с виртуального образа устройства. Эта функция значительно увеличивает шансы восстановления информации с битого или сбойного диска.

    Сохранение восстановленных файлов

    Восстановление информации системного раздела требует большого объема свободного места для сохранения результатов. Хорошо, когда под рукой оказывается внешний USB-диск большого объема. Острая нехватка свободного места обусловлена тем, что сохранять данные необходимо на другой логический диск.

    К примеру, если вы удалили файл с диска «C», сохранять его необходимо в папку на диске «D». Утилита позволяет сохранить файлы на любой логический диск (на карте памяти, USB-флеш-диске, жестком или внешнем диске), записать на CD- или DVD-диск, создать ISO-образ или сохранить на сервер по FTP-протоколу.

     

    Требования к системе

    Минимальные системные требования     

     

    •     Intel-совместимая платформа под Microsoft Windows 10 / 8 / 7 / 2008 Server / Vista / XP / 2003 / 2000 / NT.
    •     64 МБ ОЗУ.
    •     Достаточное дисковое пространство для восстановления файлов.
    •     Права администратора системы.

    Информация по установке

    Ссылка на дистрибутив: скачать

     

    Инструкция по инсталляции и активации программ  для восстановления данных от компании  Hetman Software.

    Инсталляция программ

    Программы Hetman Software устанавливаются стандартным способом, с помощью встроенного установщика Microsoft Windows.

    Для этого необходимо скачать установочный файл с сайта компании (http://hetmanrecovery.com/) и запустить его двойным кликом мышки. Далее просто следовать рекомендациям мастера и нажимать кнопку «Далее».

    Не рекомендуется установка программы на носитель информации с которого планируется осуществление восстанновления данных, так как это может привести к их затиранию и полной утере.

     

    Активация программ

    Программы компании Hetman Software  активируются с помощью регистрационных данных (регистрационный ключ).

    Регистрационный ключ можно внести в специальном окне программы двумя способами:

  • После сканирования носителя информации с целью поиска и восстановления утерянных данных и перехода к меню их восстановления, программа сама предложит ввести регистрационные данные.
  • Выбрав специальное меню программы «Регистрация».

    •  

     

     

    Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


    Hetman NTFS Recovery. Домашняя версия [RU-HNR2.5-HE] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
    Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
    Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
    Загрузка...
    Загрузка...