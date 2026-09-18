Описание товара Hetman FAT Recovery. Офисная версия [RU-HFR2.5-OE] (электронный ключ)

Описание

Программа эффективно восстанавливает случайно удаленные файлы, данные, утерянные после форматирования. Поддерживая все версии файловой системы FAT, восстанавливает информацию с USB-флеш-дисков, цифровых камер, различных типов карт памяти, жестких дисков.

Программа восстанавливает информацию с множества моделей цифровых камер, планшетов, мобильных телефонов и аудиоплееров, подключенных USB кабелем к компьютеру. Простота использования утилиты приятно удивит любого пользователя. Непосредственно после запуска программы Вас приветствует «Помощник восстановления файлов». Помощник проведет вас через весь процесс поиска, восстановления и сохранения удаленных файлов.

Возможности программы для восстановления FAT

Утилита предназначена для восстановления данных с USB-флеш-дисков, карт памяти, жестких дисков (используемых в NAS серверах), под управлением файловой системы FAT.

Поддержка файлов

Hetman FAT Recovery поддерживает файлы независимо от типа сохраненной информации. Любой файл, удаленный в операционной системе Windows, будет успешно найден и возвращен пользователю. Цифровые изображения, текстовые документы, файлы настроек и листинги программ, сжатые архивы, всевозможные форматы видео и аудио файлов, электронные таблицы, презентации, базы данных, исполняемые файлы – это далеко не полный список форматов, поддерживаемых программой.

Восстановите разделы FAT с любых устройств

Hetman FAT Recovery поддерживает любые устройства под управлением файловой системы FAT. Большинство современных телефонов, цифровых фотокамер, музыкальных плееров, регистраторов используют карты памяти под управление FAT для хранения файлов; жесткие и внешние USB-диски также часто используют файловую систему FAT. Данные, утерянные с этих носителей информации, без усилий будут восстановлены нашей программой. Если подключенное к компьютеру или ноутбуку устройство распознается как логический раздел FAT, утилита найдет и проанализирует его.

Восстановление дисков FAT для «чайников»

Программа напоминает стандартное окно «Проводника», который отображает удаленные файлы в той самой папке, в которой они находились. Большинство зарегистрированных пользователей программы - это обычные домашние пользователи со средним знанием компьютерной грамотности. Воспользоваться программой сможет даже «чайник». Русскоязычный интерфейс, файл помощи и пошаговый мастер делают утилиту чрезвычайно простой в использовании. Весь процесс занимает три простых шага.

HEX-редактор для диска FAT

Используя встроенный в программу HEX-редактор, вы получите список секторов, в которых хранится содержимое файла, и просмотрите содержимое в HEX формате. Для логических дисков HEX-редактор отображает адреса основного и дополнительного загрузочных секторов, а также адреса и содержимое всех MFT записей.

Просмотр восстановленных с FAT файлов

Функция предварительного просмотра, реализованная в программе, поддерживает сотни различных форматов файлов. Программа отображает цифровые изображения, содержимое текстовых документов и электронных таблиц, сжатых архивов, мультимедиа файлов. Обычно утилиты сохраняют пользователю сотни тысяч восстановленных файлов (зачастую такая информация, как имя файла, место его расположения, файловые атрибуты, безвозвратно теряется). Найти необходимые файлы и сохранить структуру каталогов после этого практически невозможно. Hetman FAT Recovery позволяет выбрать и сохранить только необходимые файлы. Утилита сохраняет не только содержимое, но и имена, даты редактирования и создания, а также атрибуты файлов. Файлы, которые вы видите в предварительном просмотре, гарантированно будут восстановлены после регистрации программы.

Восстановление разделов FAT

Hetman FAT Recovery разделяет алгоритм восстановления данных с инструментом Hetman Partition Recovery. Объединяя данные анализа файловых таблиц с информацией, полученной сигнатурным анализом, программа восстанавливает всю информацию, которую только возможно. Множество лабораторий и частных лиц, оказывающих услуги по восстановлению данных, отдают предпочтение использованию программ компании Hetman Software. Благодаря запатентованным технологиям поиска удаленных файлов, утилиты возвращают файлы после любого происшествия, приведшего к их удалению.

Защита информации

Защита удаленных файлов от перезаписи в процессе восстановления информации является приоритетной задачей. Приступать к восстановлению файлов необходимо сразу после удаления. Алгоритм работы файловой системы устроен так, что операции создания новых или редактирования существующих файлов, копирование, переименование или перемещение файлов приводят к безвозвратной утере содержания удаленных файлов. Если возможно, не загружайте и не устанавливайте программу на диск с удаленными файлами. Hetman FAT Recovery работает в режиме «Только чтение» информации с устройства. Поддерживая создание и последующее восстановление данных с виртуального образа диска, утилита в разы увеличивает шанс успешного восстановления со сбойного носителя информации.

Сохранение результатов восстановления

Восстанавливая данные с устройств с большим объемом памяти, пользователи сталкиваются с проблемой нехватки свободного места для сохранения результатов. Это не удивительно, так как жесткие диски компьютеров часто заполнены под завязку. Сохранение результатов на тот диск, с которого происходит восстановление данных, приведет к полной утере удаленных файлов.

Hetman FAT Recovery сохраняет восстановленные файлы на жесткий диск, карту памяти или любое другое устройство, подключенное к системе пользователя. Утилита записывает файлы на CD- или DVD-диск, позволяет создать ISO-образ или загрузить файлы на удаленный сервер по FTP-протоколу.

Требования к системе

Минимальные системные требования

Intel-совместимая платформа под Microsoft Windows 10 / 8 / 7 / 2008 Server / Vista / XP / 2003 / 2000 / NT.

64 МБ ОЗУ.

Достаточное дисковое пространство для восстановления файлов.

Права администратора системы.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

Инструкция по инсталляции и активации программ для восстановления данных от компании Hetman Software.

Инсталляция программ

Программы Hetman Software устанавливаются стандартным способом, с помощью встроенного установщика Microsoft Windows.

Для этого необходимо скачать установочный файл с сайта компании (http://hetmanrecovery.com/) и запустить его двойным кликом мышки. Далее просто следовать рекомендациям мастера и нажимать кнопку «Далее».

Не рекомендуется установка программы на носитель информации с которого планируется осуществление восстанновления данных, так как это может привести к их затиранию и полной утере.

Активация программ

Программы компании Hetman Software активируются с помощью регистрационных данных (регистрационный ключ).

Регистрационный ключ можно внести в специальном окне программы двумя способами:

После сканирования носителя информации с целью поиска и восстановления утерянных данных и перехода к меню их восстановления, программа сама предложит ввести регистрационные данные.

Выбрав специальное меню программы «Регистрация».