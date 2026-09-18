Описание товара Hetman Data Recovery Pack. Коммерческая версия [RU-HDRP2.3-CE] (электронный ключ)

Описание

Пакет программ для восстановления информации

Приобретая программы для восстановления информации одним пакетом, вы покупаете восемь продуктов компании по цене одного.

Восемь программ по цене одной

Регистрируя пакет Hetman Data Recovery Pack, вы получаете ключи ко всем программам для восстановления удаленных файлов. Это позволяет использовать программы на различных компьютерах.

Приоритетная поддержка

Техническая поддержка играет ключевую роль в сложных случаях восстановления данных. Получите квалифицированную помощь любым удобным для вас способом (по телефону, электронной почте или на форуме).

Бесплатные обновления

Покупая бесплатные обновления с пакетом программ, вы получаете возможность обновлять все программы, хотя оплачиваете обновления только для одной программы. Вы всегда сможете использовать последние версии программного обеспечения.

Удобство использования

Каждая утилита разработана для решения своих задач. К примеру, Hetman Photo Recovery максимально быстро и качественно восстанавливает фотографии, а Hetman Office Recovery предназначена для работы с документами.

Использование на разных компьютерах

Данное предложение распространяется как на домашнюю версию пакета, так и на офисную и коммерческую. Вы можете использовать программы на различных компьютерах в офисе для нужд вашей компании. Программы совместимы со всеми популярными 32- и 64-битными операционными системами Windows: XP, Server 2003, Vista, Server 2008, Seven, Eight, Ten.

Требования к системе

Минимальные системные требования

Intel-совместимая платформа под Microsoft Windows 10 / 8 / 7 / 2008 Server / Vista / XP / 2003 / 2000 / NT.

64 МБ ОЗУ.

Достаточное дисковое пространство для восстановления файлов.

Права администратора системы.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

Инструкция по инсталляции и активации программ для восстановления данных от компании Hetman Software.

Инсталляция программ

Программы Hetman Software устанавливаются стандартным способом, с помощью встроенного установщика Microsoft Windows.

Для этого необходимо скачать установочный файл с сайта компании (http://hetmanrecovery.com/) и запустить его двойным кликом мышки. Далее просто следовать рекомендациям мастера и нажимать кнопку «Далее».

Не рекомендуется установка программы на носитель информации с которого планируется осуществление восстанновления данных, так как это может привести к их затиранию и полной утере.

Активация программ

Программы компании Hetman Software активируются с помощью регистрационных данных (регистрационный ключ).

Регистрационный ключ можно внести в специальном окне программы двумя способами:

После сканирования носителя информации с целью поиска и восстановления утерянных данных и перехода к меню их восстановления, программа сама предложит ввести регистрационные данные.

Выбрав специальное меню программы «Регистрация».