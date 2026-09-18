Описание товара Hard Disk Manager for Mac [PRGNHDM-Mac] (электронный ключ)

Описание

Paragon Hard Disk Manager for Mac® - это идеальное решение для управления системой и данными Вашего Mac. Надежное резервное копирование, гибкие функции восстановления, быстрое управление разделами, гарантированное затирание данных и многое другое - все, что нужно для Вашего Mac!

Полное управление жестким диском

Paragon Hard Disk Manager for Mac® включает в себя комплекс инструментов от сегментирования диска и работы с разделами до миграции системы и аварийного восстановления после сбоев. Ежедневная защита данных

Резервное копирование на секторном уровне с технологией моментальных снимков Paragon Snapshot for Mac® позволяет создавать резервные копии системы и приложений в режиме реального времени на высокой скорости. Резервирование в виртуальный контейнер обеспечивает легкую миграцию в виртуальную среду VMWare Fusion. Выборочное восстановление позволяет восстанавливать только необходимые файлы, используя Finder.

Создание аварийного загрузочного носителя

Создайте загрузочную флешку или внешний жесткий диск, и Вы сможете загрузиться с нее и восстановить необходимые данные, даже если Ваша OS X не загружается. Управление Boot Camp

Все необходимые функции для работы с конфигурацией Boot Camp: резервное копирование, восстановление, изменение размера разделов и параметров загрузки.

Затирание данных

10 военных и правительственных стандартов уничтожения данных при поддержке функции SSD Trim для гарантированного удаления данных с жестких дисков и SSD.

Camp

Изменение размера разделов Boot Camp

Быстрое перераспределение свободного пространства между разделами Mac OS X и ОС Windows в конфигурации Boot Camp.

Быстрая миграция ОС Windows

Просто восстановите резервный образ Boot Camp на любом другом компьютере Mac.

Исправление проблем загрузки ОС Windows

Большинство проблем с загрузкой ОС Windows, которые могут возникнуть в результате ошибки человека, программного сбоя, либо вирусной атаки, можно решить без переустановки операционной системы или восстановления из резервной копии.

Дополнительные функции

Копирование дисков и разделов

Если Вы испытываете хроническую нехватку свободного места на диске, скопируйте все его содержимое на новый диск большего размера без необходимости переустановки ОС и приложений.

Затирание данных

Затрите всю информацию на диске или только остатки удаленных файлов / директорий и Ваши персональные данные никогда не попадут в чужие руки вместе со старым диском.

Исправление ошибок на разделах

Проверьте целостность файловой системы для поиска и исправления ошибок перед запуском операций копирования или разметки диска.

Мастер создания загрузочного носителя

Поможет создать загрузочную флешку или внешний диск для восстановления поврежденных разделов OS X или проведения операций разметки диска в El Capitan. Нашей утилите не требуется все дисковое пространство носителя, все файлы останутся нетронутыми.

Быстрое отключение System Integrity Protection (Защиты Целостности Системы)

Временно отключите защиту для работы с системными разделами диска непосредственно в OS X El Capitan при помощи нашего удобного диалога.

Центр обновления ПО

Получайте уведомления о доступных обновлениях и устанавливайте новые версии через интерфейс програмы.

Требования к системе

OS X 10.12 Sierra;

OS X 10.11 El Capitan;

OS X 10.10 Yosemite;

OS X 10.9 Mavericks.

Поддержка VDI-контейнеров скрыта в интерфейсе, так как данный функционал не реализован в платформе.

Поддержка VHD-контейнеров скрыта в интерфейсе (данный функционал вернется в ближайшем будущем).

Операции архивирования и разметки диска для зашифрованных разделов NTFS не поддерживаются.

Возможно потребуется создать заново связку ключей iCloud после восстановления системы.

Восстановление из архива диска с размером сектора 4К на диск 512Б не поддерживается.

Копирования диска с размером сектора 4К на диск 512Б не поддерживается.

Восстановление раздела FAT32 может быть выполнен с увеличением размера максимум до 32Гб, что является ограничением FAT32 для ОС Windows.

Планировщик задач отсутствует.

Диалог конвертирования файловой системы отсутствует.

Возможность изменения размера раздела ExFAT заблокировано согласно лицензионным ограничениям Майкрософт.

Архивирование, а также восстановление конфигураций Core Storage на новый диск требует проведения ряда дополнительных действий.

Информация по установке

Поддерживаемые операционные системыОграничения

Ссылка на дистрибутив: скачать

Установка

1.Дважды щелкните по иконке приложения с расширением .dmg. 2.Далее ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения компании Paragon, и примите их, нажав на кнопку Согласен. Соглашение можно также сохранить или распечатать(используя соответствующие кнопки). 3.Перетащите "иконку" Hard Disk Manager в папку "Applications" 4.После установки вы увидите "иконку" Paragon Hard Disk Manager в папке "Applications". Щелкните по этой иконке дважды, чтобы запустить само приложение.

Активация продукта

После запуска на экране появится диалог активации. HDM for Mac является продуктом, распространяемым на коммерческой основе, но вы можете использовать его без ограничений в течение 10-дневного пробного периода. После этого необходимо активировать продукт через интернет. Активировать продукт можно либо через личный кабинет Paragon Software, либо просто используя учетную запись Facebook.

Рекомендуем использовать вам первый способ, так как вы сможете отправлять запросы в службу технической поддержки непосредственно через интерфейс продукта.

1.Чтобы приобрести продукт нажмите на кнопку Получить полную версию... После этого вы получите собственный серийный номер.

2.Нажмите Активировать..., введите электронный адрес и пароль вашей учетной записи Paragon Software, а затем нажмите Войти. Если у вас еще нет аккаунта, создайте его, выбрав соответствующую опцию. В качестве альтернативы можно использовать учетную запись Facebook. Если вы не хотите активировать продукт через личный кабинет Paragon Software, нажмите Пропустить.

3.Если вы купили продукт через интернет, то есть вышеописанным способом, ваш серийный номер вставится автоматически. Для выполнения операции данная информация будет отослана на сервер активации.

4.На следующем шаге необходимо указать пароль пользователя, имеющего права администратора.

5.Если все успешно, вы получите соответствующее уведомление.