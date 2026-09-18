Handy Backup Server Network + 49 Сетевых агента для ПК + 5 Сетевых агента для Сервера [HBSN49AG5AGS] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Handy Backup Server Network + 49 Сетевых агента для ПК + 5 Сетевых агента для Сервера [HBSN49AG5AGS] (электронный ключ)
Описание
Преимущества Handy Backup Server Network
Универсальность
С помощью Handy Backup Server Network можно выполнить автоматический бэкап, клонирование, зеркалирование, синхронизацю или восстановления данных любого типа в рамках локальной сети. Все выполняемые операции предельно автоматизированы.
Масштабируемость
Handy Backup Server Network работает в доменах или в сетях смешанной архитектуры, а также в массивах виртуальных машин (резервное копирование Hyper-V, VMware и других) «изнутри». Масштабируемость достигается установкой сетевых агентов на каждый компьютер в сети.
Основные функции Handy Backup Server Network
Бэкап данных с серверов и рабочих станций
Handy Backup Server Network может автоматически выбирать, копировать, синхронизировать и восстанавливать данные любых существующих типов, включая бэкап баз данных, сайтов и виртуальных машин, как на центральном компьютере (сервере), так и на других серверах и рабочих станциях.
Поддержка различных систем и архитектур
В Handy Backup Server Network реализована работа под управлением как настольных/рабочих версий Windows (включая Windows 10), так и серверных решений Windows всех выпусков. Сетевые агенты также могут устанавливаться на удалённые машины под управлением Linux.
Централизованная установка и управление задачами
Для работы Handy Backup Server Network возможна удалённая установка сетевых агентов через инструментарий удалённого администрирования сетей Windows и последующее резервное копирование по сети с одной машины.
Свобода выбора сетевых агентов
Для приобретения доступны сетевые агенты двух типов: для обычных ПК и для серверов. Более дешёвый агент для ПК позволяет собирать и синхронизировать пользовательские данные. Второй тип сетевых агентов предназначен для автоматизации работы с серверными приложениями.
Требования к системе
Системные требования
- Windows 10
- Windows 8
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows Home Server
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2016
Программа поддерживает как 32-разрядную, так и 64-разрядную архитектуру Windows, и может выполняться в рамках любого решения ОС, например, под Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Essentials и т.д.
Требования к аппаратной части
Список этих требований скромен:
- 256 MB оперативной памяти (или больше)
- Процессор (ЦПУ) Pentium 300 Mhz и выше
- Мышь (рекомендуется)
- Сетевой адаптер (рекомендуется)
Внутренняя архитектура программного обеспечения позволяет обеспечить выполнение задач без заметного падения общего быстродействия компьютера.
Дисковое пространство
- 42 MB для решений, ориентированных на один компьютер (Standard, Professional, Office Expert) и для Панели управления (решение Server Network)
- 25 MB для Сетевых Агентов
Поддержка файловых систем и таблиц символов
Все компоненты нашего программного обеспечения (ПО) полностью поддерживают Unicode, что позволяет в полной мере использовать локальные настройки и символы национальных алфавитов в работе с ПО. Программа поддерживает также следующие типы файловых систем Windows:
- NTFS
- ReFS
- FAT32/FAT32X
- FAT16/FAT16X
При резервном копировании или клонировании образов диска ПО позволяет работать с разделами произвольных файловых систем:
- ext2
- ext3
- ext4
- HFS
- HFS+
- ReiserFS
- (и другие)
Поддержка носителей данных
- Подключаемые локальные устройства. Резервное копирование данных может производиться на любые встроенные или подключаемые устройства хранения, включая накопители (SSD), устройства с интерфейсами eSATA, USB, FireWire, Flash и другие.
- Сетевые устройства. Резервные копии данных могут передаваться по сети на серверы FTP, SFTP, FTPS и WebDAV или сетевые накопители (NAS).
- Облачные сервисы. Программное обеспечение позволяет работать с различными облачными сервисами, включая Amazon S3, Google Drive, Box.com, Яндекс.Диск и другие.
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив Handy Backup.
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Описание
Преимущества Handy Backup Server Network
Универсальность
С помощью Handy Backup Server Network можно выполнить автоматический бэкап, клонирование, зеркалирование, синхронизацю или восстановления данных любого типа в рамках локальной сети. Все выполняемые операции предельно автоматизированы.
Масштабируемость
Handy Backup Server Network работает в доменах или в сетях смешанной архитектуры, а также в массивах виртуальных машин (резервное копирование Hyper-V, VMware и других) «изнутри». Масштабируемость достигается установкой сетевых агентов на каждый компьютер в сети.
Основные функции Handy Backup Server Network
Бэкап данных с серверов и рабочих станций
Handy Backup Server Network может автоматически выбирать, копировать, синхронизировать и восстанавливать данные любых существующих типов, включая бэкап баз данных, сайтов и виртуальных машин, как на центральном компьютере (сервере), так и на других серверах и рабочих станциях.
Поддержка различных систем и архитектур
В Handy Backup Server Network реализована работа под управлением как настольных/рабочих версий Windows (включая Windows 10), так и серверных решений Windows всех выпусков. Сетевые агенты также могут устанавливаться на удалённые машины под управлением Linux.
Централизованная установка и управление задачами
Для работы Handy Backup Server Network возможна удалённая установка сетевых агентов через инструментарий удалённого администрирования сетей Windows и последующее резервное копирование по сети с одной машины.
Свобода выбора сетевых агентов
Для приобретения доступны сетевые агенты двух типов: для обычных ПК и для серверов. Более дешёвый агент для ПК позволяет собирать и синхронизировать пользовательские данные. Второй тип сетевых агентов предназначен для автоматизации работы с серверными приложениями.
Требования к системе
Системные требования
- Windows 10
- Windows 8
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows Home Server
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2016
Программа поддерживает как 32-разрядную, так и 64-разрядную архитектуру Windows, и может выполняться в рамках любого решения ОС, например, под Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Essentials и т.д.
Требования к аппаратной части
Список этих требований скромен:
- 256 MB оперативной памяти (или больше)
- Процессор (ЦПУ) Pentium 300 Mhz и выше
- Мышь (рекомендуется)
- Сетевой адаптер (рекомендуется)
Внутренняя архитектура программного обеспечения позволяет обеспечить выполнение задач без заметного падения общего быстродействия компьютера.
Дисковое пространство
- 42 MB для решений, ориентированных на один компьютер (Standard, Professional, Office Expert) и для Панели управления (решение Server Network)
- 25 MB для Сетевых Агентов
Поддержка файловых систем и таблиц символов
Все компоненты нашего программного обеспечения (ПО) полностью поддерживают Unicode, что позволяет в полной мере использовать локальные настройки и символы национальных алфавитов в работе с ПО. Программа поддерживает также следующие типы файловых систем Windows:
- NTFS
- ReFS
- FAT32/FAT32X
- FAT16/FAT16X
При резервном копировании или клонировании образов диска ПО позволяет работать с разделами произвольных файловых систем:
- ext2
- ext3
- ext4
- HFS
- HFS+
- ReiserFS
- (и другие)
Поддержка носителей данных
- Подключаемые локальные устройства. Резервное копирование данных может производиться на любые встроенные или подключаемые устройства хранения, включая накопители (SSD), устройства с интерфейсами eSATA, USB, FireWire, Flash и другие.
- Сетевые устройства. Резервные копии данных могут передаваться по сети на серверы FTP, SFTP, FTPS и WebDAV или сетевые накопители (NAS).
- Облачные сервисы. Программное обеспечение позволяет работать с различными облачными сервисами, включая Amazon S3, Google Drive, Box.com, Яндекс.Диск и другие.
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив Handy Backup.
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