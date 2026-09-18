Описание товара Экономия батареи для Андроид (Battery Life for Android) [SO-28] (электронный ключ)

Описание

С данным приложением жизнь устройств увеличивается за счет долгой работы аккумулятора. Настройте несколько режимов экономии и выбирайте необходимый именно сейчас. Если разряжается батарея – Вы просто включаете приложение и экономите энергию.

Программа имеет три режима сбережения энергии, в зависимости от внешних условий. Это делает удобным контроль над продолжительностью работы батареи. Если зарядка почти на нуле – «экстренный» режим экономии приложения поддержит работу вашего устройства еще несколько необходимых часов.

«Спящий» режим обеспечит оптимальные настройки устройства в ночное время суток. Это снижение уровня вибрации, минимизация подсветки и звука, выключение активных функций.

Пользовательский» режим гарантирует максимально возможный уровень экономии энергии при заданных личных настройках, которые выбираете вы.

Приложение порадует полезными дополнительными опциями, помимо главной функции энергосбережения:

отображение статистики о состоянии батареи;

видимый процесс зарядки;

показывает тип аккумулятора.

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Android 2.x и выше.

Информация по установке

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