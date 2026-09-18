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Экономия батареи для Андроид (Battery Life for Android) [SO-28] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Экономия батареи для Андроид (Battery Life for Android) [SO-28] (электронный ключ)

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Экономия батареи для Андроид (Battery Life for Android) [SO-28] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Программы для Андроид
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
480 руб.  650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300051
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Программы для Андроид

Описание товара Экономия батареи для Андроид (Battery Life for Android) [SO-28] (электронный ключ)

Описание

С данным приложением жизнь устройств увеличивается за счет долгой работы аккумулятора. Настройте несколько режимов экономии и выбирайте необходимый именно сейчас. Если разряжается батарея – Вы просто включаете приложение и экономите энергию.

 

Программа имеет три режима сбережения энергии, в зависимости от внешних условий. Это делает удобным контроль над продолжительностью работы батареи. Если зарядка почти на нуле – «экстренный» режим экономии приложения поддержит работу вашего устройства еще несколько необходимых часов.

«Спящий» режим обеспечит оптимальные настройки устройства в ночное время суток. Это снижение уровня вибрации, минимизация подсветки и звука, выключение активных функций.

 

Пользовательский» режим гарантирует максимально возможный уровень экономии энергии при заданных личных настройках, которые выбираете вы.

 

Приложение порадует полезными дополнительными опциями, помимо главной функции энергосбережения:

  • отображение статистики о состоянии батареи;
  • видимый процесс зарядки;
  • показывает тип аккумулятора.

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Android 2.x и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

Отзывы о товаре Экономия батареи для Андроид (Battery Life for Android) [SO-28] (электронный ключ)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Программы для Андроид
Описание

Описание

С данным приложением жизнь устройств увеличивается за счет долгой работы аккумулятора. Настройте несколько режимов экономии и выбирайте необходимый именно сейчас. Если разряжается батарея – Вы просто включаете приложение и экономите энергию.

 

Программа имеет три режима сбережения энергии, в зависимости от внешних условий. Это делает удобным контроль над продолжительностью работы батареи. Если зарядка почти на нуле – «экстренный» режим экономии приложения поддержит работу вашего устройства еще несколько необходимых часов.

«Спящий» режим обеспечит оптимальные настройки устройства в ночное время суток. Это снижение уровня вибрации, минимизация подсветки и звука, выключение активных функций.

 

Пользовательский» режим гарантирует максимально возможный уровень экономии энергии при заданных личных настройках, которые выбираете вы.

 

Приложение порадует полезными дополнительными опциями, помимо главной функции энергосбережения:

  • отображение статистики о состоянии батареи;
  • видимый процесс зарядки;
  • показывает тип аккумулятора.

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Android 2.x и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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