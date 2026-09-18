Экономия батареи для Андроид (Battery Life for Android) [SO-28] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Экономия батареи для Андроид (Battery Life for Android) [SO-28] (электронный ключ)
Описание
С данным приложением жизнь устройств увеличивается за счет долгой работы аккумулятора. Настройте несколько режимов экономии и выбирайте необходимый именно сейчас. Если разряжается батарея – Вы просто включаете приложение и экономите энергию.
Программа имеет три режима сбережения энергии, в зависимости от внешних условий. Это делает удобным контроль над продолжительностью работы батареи. Если зарядка почти на нуле – «экстренный» режим экономии приложения поддержит работу вашего устройства еще несколько необходимых часов.
«Спящий» режим обеспечит оптимальные настройки устройства в ночное время суток. Это снижение уровня вибрации, минимизация подсветки и звука, выключение активных функций.
Пользовательский» режим гарантирует максимально возможный уровень экономии энергии при заданных личных настройках, которые выбираете вы.
Приложение порадует полезными дополнительными опциями, помимо главной функции энергосбережения:
- отображение статистики о состоянии батареи;
- видимый процесс зарядки;
- показывает тип аккумулятора.
Требования к системе
Требуется поддержка операционной системы Android 2.x и выше.
Информация по установке
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Описание
С данным приложением жизнь устройств увеличивается за счет долгой работы аккумулятора. Настройте несколько режимов экономии и выбирайте необходимый именно сейчас. Если разряжается батарея – Вы просто включаете приложение и экономите энергию.
Программа имеет три режима сбережения энергии, в зависимости от внешних условий. Это делает удобным контроль над продолжительностью работы батареи. Если зарядка почти на нуле – «экстренный» режим экономии приложения поддержит работу вашего устройства еще несколько необходимых часов.
«Спящий» режим обеспечит оптимальные настройки устройства в ночное время суток. Это снижение уровня вибрации, минимизация подсветки и звука, выключение активных функций.
Пользовательский» режим гарантирует максимально возможный уровень экономии энергии при заданных личных настройках, которые выбираете вы.
Приложение порадует полезными дополнительными опциями, помимо главной функции энергосбережения:
- отображение статистики о состоянии батареи;
- видимый процесс зарядки;
- показывает тип аккумулятора.
Требования к системе
Требуется поддержка операционной системы Android 2.x и выше.
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив: скачать
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