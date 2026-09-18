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Фоторедактор для Андроид [SO-m1] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Фоторедактор для Андроид [SO-m1] (электронный ключ)

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Фоторедактор для Андроид [SO-m1] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Программы для Андроид
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
480 руб.  640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300050
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Программы для Андроид

Описание товара Фоторедактор для Андроид [SO-m1] (электронный ключ)

Описание

Мы оснастили Фоторедактор SoftOrbits интуитивным интерфейсом, а также всеми необходимыми инструментами для редактирования и создания ярких эффектов ваших фотографий. После обработки у вас будет возможность поделиться снимками в социальных сетях и других популярных ресурсах.

Ознакомьтесь с основными функциями фоторедактора SoftOrbits:

  • Автоматическая доводка изображения. Вы можете одним кликом улучшить вид снимка исправить засвеченные или темные фото.
  • Создание эффектов. С помощью встроенных фильтров фотокоррекции вы сможете придать неожиданную эмоциональную окраску фотографии.
  • Добавление рамок. Огромный набор встроенных рамок придаст неповторимый вид вашей фотографии.
  • Добавление стикеров. Огромный набор встроенных стикеров, сгруппированных по категориям, придаст фотографиям необычный вид и веселое настроение.
  • Кадрирование. Вы можете легко отсечь части фотографии для лучшей компоновки кадра.
  • Создание искусственного фокуса. Данный эффект позволит вам получить фотореалистичную глубину резкости на уже готовом изображении.
  • Ориентирование. Откорректировать поворот или наклон снимка на любой градус не составляет никаких проблем.
  • Яркость и контрастность.
  • Насыщенность цветов.
  • Резкость изображения.
  • Цветовая температура фотографии.
  • Цветовое выделение. Необычное сочетание цветной и черно-белой фотографии. Вы можете оставить цветным любой объект, а вся остальная фотография будет черно-белой.
  • Устранение эффекта красных глаз.
  • Устранение дефектов. Вы сможете сделать ретушь лица и кожи, поэтому ваш портрет всегда будет идеален.

Требования к системе

Требуется версия Android 2.2 или более поздняя.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Flash Drive Recovery.

Отзывы о товаре Фоторедактор для Андроид [SO-m1] (электронный ключ)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Программы для Андроид
Описание

Описание

Мы оснастили Фоторедактор SoftOrbits интуитивным интерфейсом, а также всеми необходимыми инструментами для редактирования и создания ярких эффектов ваших фотографий. После обработки у вас будет возможность поделиться снимками в социальных сетях и других популярных ресурсах.

Ознакомьтесь с основными функциями фоторедактора SoftOrbits:

  • Автоматическая доводка изображения. Вы можете одним кликом улучшить вид снимка исправить засвеченные или темные фото.
  • Создание эффектов. С помощью встроенных фильтров фотокоррекции вы сможете придать неожиданную эмоциональную окраску фотографии.
  • Добавление рамок. Огромный набор встроенных рамок придаст неповторимый вид вашей фотографии.
  • Добавление стикеров. Огромный набор встроенных стикеров, сгруппированных по категориям, придаст фотографиям необычный вид и веселое настроение.
  • Кадрирование. Вы можете легко отсечь части фотографии для лучшей компоновки кадра.
  • Создание искусственного фокуса. Данный эффект позволит вам получить фотореалистичную глубину резкости на уже готовом изображении.
  • Ориентирование. Откорректировать поворот или наклон снимка на любой градус не составляет никаких проблем.
  • Яркость и контрастность.
  • Насыщенность цветов.
  • Резкость изображения.
  • Цветовая температура фотографии.
  • Цветовое выделение. Необычное сочетание цветной и черно-белой фотографии. Вы можете оставить цветным любой объект, а вся остальная фотография будет черно-белой.
  • Устранение эффекта красных глаз.
  • Устранение дефектов. Вы сможете сделать ретушь лица и кожи, поэтому ваш портрет всегда будет идеален.

Требования к системе

Требуется версия Android 2.2 или более поздняя.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Flash Drive Recovery.
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Отзывы


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