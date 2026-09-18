Фоторедактор для Андроид [SO-m1] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Фоторедактор для Андроид [SO-m1] (электронный ключ)
Описание
Мы оснастили Фоторедактор SoftOrbits интуитивным интерфейсом, а также всеми необходимыми инструментами для редактирования и создания ярких эффектов ваших фотографий. После обработки у вас будет возможность поделиться снимками в социальных сетях и других популярных ресурсах.
Ознакомьтесь с основными функциями фоторедактора SoftOrbits:
- Автоматическая доводка изображения. Вы можете одним кликом улучшить вид снимка исправить засвеченные или темные фото.
- Создание эффектов. С помощью встроенных фильтров фотокоррекции вы сможете придать неожиданную эмоциональную окраску фотографии.
- Добавление рамок. Огромный набор встроенных рамок придаст неповторимый вид вашей фотографии.
- Добавление стикеров. Огромный набор встроенных стикеров, сгруппированных по категориям, придаст фотографиям необычный вид и веселое настроение.
- Кадрирование. Вы можете легко отсечь части фотографии для лучшей компоновки кадра.
- Создание искусственного фокуса. Данный эффект позволит вам получить фотореалистичную глубину резкости на уже готовом изображении.
- Ориентирование. Откорректировать поворот или наклон снимка на любой градус не составляет никаких проблем.
- Яркость и контрастность.
- Насыщенность цветов.
- Резкость изображения.
- Цветовая температура фотографии.
- Цветовое выделение. Необычное сочетание цветной и черно-белой фотографии. Вы можете оставить цветным любой объект, а вся остальная фотография будет черно-белой.
- Устранение эффекта красных глаз.
- Устранение дефектов. Вы сможете сделать ретушь лица и кожи, поэтому ваш портрет всегда будет идеален.
Требования к системеТребуется версия Android 2.2 или более поздняя.
Информация по установкеСсылка на дистрибутив Flash Drive Recovery.
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Описание
Мы оснастили Фоторедактор SoftOrbits интуитивным интерфейсом, а также всеми необходимыми инструментами для редактирования и создания ярких эффектов ваших фотографий. После обработки у вас будет возможность поделиться снимками в социальных сетях и других популярных ресурсах.
Ознакомьтесь с основными функциями фоторедактора SoftOrbits:
- Автоматическая доводка изображения. Вы можете одним кликом улучшить вид снимка исправить засвеченные или темные фото.
- Создание эффектов. С помощью встроенных фильтров фотокоррекции вы сможете придать неожиданную эмоциональную окраску фотографии.
- Добавление рамок. Огромный набор встроенных рамок придаст неповторимый вид вашей фотографии.
- Добавление стикеров. Огромный набор встроенных стикеров, сгруппированных по категориям, придаст фотографиям необычный вид и веселое настроение.
- Кадрирование. Вы можете легко отсечь части фотографии для лучшей компоновки кадра.
- Создание искусственного фокуса. Данный эффект позволит вам получить фотореалистичную глубину резкости на уже готовом изображении.
- Ориентирование. Откорректировать поворот или наклон снимка на любой градус не составляет никаких проблем.
- Яркость и контрастность.
- Насыщенность цветов.
- Резкость изображения.
- Цветовая температура фотографии.
- Цветовое выделение. Необычное сочетание цветной и черно-белой фотографии. Вы можете оставить цветным любой объект, а вся остальная фотография будет черно-белой.
- Устранение эффекта красных глаз.
- Устранение дефектов. Вы сможете сделать ретушь лица и кожи, поэтому ваш портрет всегда будет идеален.
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