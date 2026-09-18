Описание товара Пароль на приложения для Андроид (Application Lock for Android) [SO-27] (электронный ключ)

Описание

Приложение обеспечит простую и надежную защиту приватной информации. Можно ограничивать доступ только к некоторым файлам и приложениям или закрыть сразу все данные: изменение системных настроек, личные видео и фото, контакты вашего устройства, письма электронной почты и SMS, приватные страницы в соц. сетях.

При помощи графического ключа или пароля Вы закрываете всю информацию, которую необходимо заблокировать. А насколько доступны будут приложения и файлы, вы выбираете сами.

Перед обычной блокировкой вы выигрываете за счет удобства в использовании. С помощью программы блокируются все данные, приложения, фото и многое другое, нужно лишь ввести специальные пароли для доступа (блокировки/разблокировки устройства) и можно не бояться за свой телефон.

Приложение, кроме ввода паролей и графического ключа может:

Создать «черный список» входящих и исходящих звонков.

Автоматически блокировать/разблокировать в определенное время.

Всегда запрашивать пароль при запуске приложений.

При введении кода генерировать случайное расположение клавиш.

Данное приложение закрыть и/или удалить можно только с помощью дополнительного запроса и введения пароля, диспетчерами задач это сделать невозможно.

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Android 2.x и выше.

Информация по установке

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