Пароль на приложения для Андроид (Application Lock for Android) [SO-27] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Пароль на приложения для Андроид (Application Lock for Android) [SO-27] (электронный ключ)
Описание
Приложение обеспечит простую и надежную защиту приватной информации. Можно ограничивать доступ только к некоторым файлам и приложениям или закрыть сразу все данные: изменение системных настроек, личные видео и фото, контакты вашего устройства, письма электронной почты и SMS, приватные страницы в соц. сетях.
При помощи графического ключа или пароля Вы закрываете всю информацию, которую необходимо заблокировать. А насколько доступны будут приложения и файлы, вы выбираете сами.
Перед обычной блокировкой вы выигрываете за счет удобства в использовании. С помощью программы блокируются все данные, приложения, фото и многое другое, нужно лишь ввести специальные пароли для доступа (блокировки/разблокировки устройства) и можно не бояться за свой телефон.
Приложение, кроме ввода паролей и графического ключа может:
- Создать «черный список» входящих и исходящих звонков.
- Автоматически блокировать/разблокировать в определенное время.
- Всегда запрашивать пароль при запуске приложений.
- При введении кода генерировать случайное расположение клавиш.
Данное приложение закрыть и/или удалить можно только с помощью дополнительного запроса и введения пароля, диспетчерами задач это сделать невозможно.
Требования к системе
Требуется поддержка операционной системы Android 2.x и выше.
Информация по установке
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Описание
Приложение обеспечит простую и надежную защиту приватной информации. Можно ограничивать доступ только к некоторым файлам и приложениям или закрыть сразу все данные: изменение системных настроек, личные видео и фото, контакты вашего устройства, письма электронной почты и SMS, приватные страницы в соц. сетях.
При помощи графического ключа или пароля Вы закрываете всю информацию, которую необходимо заблокировать. А насколько доступны будут приложения и файлы, вы выбираете сами.
Перед обычной блокировкой вы выигрываете за счет удобства в использовании. С помощью программы блокируются все данные, приложения, фото и многое другое, нужно лишь ввести специальные пароли для доступа (блокировки/разблокировки устройства) и можно не бояться за свой телефон.
Приложение, кроме ввода паролей и графического ключа может:
- Создать «черный список» входящих и исходящих звонков.
- Автоматически блокировать/разблокировать в определенное время.
- Всегда запрашивать пароль при запуске приложений.
- При введении кода генерировать случайное расположение клавиш.
Данное приложение закрыть и/или удалить можно только с помощью дополнительного запроса и введения пароля, диспетчерами задач это сделать невозможно.
Требования к системе
Требуется поддержка операционной системы Android 2.x и выше.
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив: скачать
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