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Пароль на приложения для Андроид (Application Lock for Android) [SO-27] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Пароль на приложения для Андроид (Application Lock for Android) [SO-27] (электронный ключ)

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Пароль на приложения для Андроид (Application Lock for Android) [SO-27] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Программы для Андроид
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
480 руб.  560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300048
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Характеристики

Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Программы для Андроид

Описание товара Пароль на приложения для Андроид (Application Lock for Android) [SO-27] (электронный ключ)

Описание

Приложение обеспечит простую и надежную защиту приватной информации. Можно ограничивать доступ только к некоторым файлам и приложениям или закрыть сразу все данные: изменение системных настроек, личные видео и фото, контакты вашего устройства, письма электронной почты и SMS, приватные страницы в соц. сетях.

 

При помощи графического ключа или пароля Вы закрываете всю информацию, которую необходимо заблокировать. А насколько доступны будут приложения и файлы, вы выбираете сами.

 

Перед обычной блокировкой вы выигрываете за счет удобства в использовании. С помощью программы блокируются все данные, приложения, фото и многое другое, нужно лишь ввести специальные пароли для доступа (блокировки/разблокировки устройства) и можно не бояться за свой телефон.

 

Приложение, кроме ввода паролей и графического ключа может:

  • Создать «черный список» входящих и исходящих звонков.
  • Автоматически блокировать/разблокировать в определенное время.
  • Всегда запрашивать пароль при запуске приложений.
  • При введении кода генерировать случайное расположение клавиш.

 

Данное приложение закрыть и/или удалить можно только с помощью дополнительного запроса и введения пароля, диспетчерами задач это сделать невозможно.

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Android 2.x и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

Отзывы о товаре Пароль на приложения для Андроид (Application Lock for Android) [SO-27] (электронный ключ)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Программы для Андроид
Описание

Описание

Приложение обеспечит простую и надежную защиту приватной информации. Можно ограничивать доступ только к некоторым файлам и приложениям или закрыть сразу все данные: изменение системных настроек, личные видео и фото, контакты вашего устройства, письма электронной почты и SMS, приватные страницы в соц. сетях.

 

При помощи графического ключа или пароля Вы закрываете всю информацию, которую необходимо заблокировать. А насколько доступны будут приложения и файлы, вы выбираете сами.

 

Перед обычной блокировкой вы выигрываете за счет удобства в использовании. С помощью программы блокируются все данные, приложения, фото и многое другое, нужно лишь ввести специальные пароли для доступа (блокировки/разблокировки устройства) и можно не бояться за свой телефон.

 

Приложение, кроме ввода паролей и графического ключа может:

  • Создать «черный список» входящих и исходящих звонков.
  • Автоматически блокировать/разблокировать в определенное время.
  • Всегда запрашивать пароль при запуске приложений.
  • При введении кода генерировать случайное расположение клавиш.

 

Данное приложение закрыть и/или удалить можно только с помощью дополнительного запроса и введения пароля, диспетчерами задач это сделать невозможно.

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Android 2.x и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

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Пароль на приложения для Андроид (Application Lock for Android) [SO-27] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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