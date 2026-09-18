Диспетчер задач для Андроид (Task Manager for Android) [SO-30] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Диспетчер задач для Андроид (Task Manager for Android) [SO-30] (электронный ключ)
Описание
Полноценный контроль любого устройства осуществляется умным диспетчером задач. Вы можете осуществлять управление всеми установленными приложениями Вашего телефона или планшета. Вместе с программой контроль и обслуживание активных процессов становится простым и надежным.
В одно касание кнопки программа заморозит и/или закроет любое указанное вами приложение с целью экономии системных ресурсов. Вы мониторите и контролируете даже скрытые и системные процессы на вашем устройстве. Диспетчер задач тестирует, переключает, перезагружает или закрывает все активные задачи.
Если телефону не хватает памяти – это тоже решается с помощью данной программы. Команда SD запускает возможность сохранения и перемещения приложений на карту памяти SD. Ваш телефон быстро ускорится с помощью активации кнопки «System SpeedUp». Теперь Менеджер задач в автоматическом режиме просканирует все запущенные процессы, остановит или перезапустит проблемные, освобождая память и системные ресурсы устройства.
Требования к системе
Требуется поддержка операционной системы Android 2.x и выше.
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив: скачать
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Описание
Полноценный контроль любого устройства осуществляется умным диспетчером задач. Вы можете осуществлять управление всеми установленными приложениями Вашего телефона или планшета. Вместе с программой контроль и обслуживание активных процессов становится простым и надежным.
В одно касание кнопки программа заморозит и/или закроет любое указанное вами приложение с целью экономии системных ресурсов. Вы мониторите и контролируете даже скрытые и системные процессы на вашем устройстве. Диспетчер задач тестирует, переключает, перезагружает или закрывает все активные задачи.
Если телефону не хватает памяти – это тоже решается с помощью данной программы. Команда SD запускает возможность сохранения и перемещения приложений на карту памяти SD. Ваш телефон быстро ускорится с помощью активации кнопки «System SpeedUp». Теперь Менеджер задач в автоматическом режиме просканирует все запущенные процессы, остановит или перезапустит проблемные, освобождая память и системные ресурсы устройства.
Требования к системе
Требуется поддержка операционной системы Android 2.x и выше.
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив: скачать
Отзывы о товаре Диспетчер задач для Андроид (Task Manager for Android) [SO-30] (электронный ключ)