Top.Mail.Ru
Диспетчер задач для Андроид (Task Manager for Android) [SO-30] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Диспетчер задач для Андроид (Task Manager for Android) [SO-30] (электронный ключ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Диспетчер задач для Андроид (Task Manager for Android) [SO-30] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Программы для Андроид
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
480 руб.  530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300044
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Программы для Андроид

Описание товара Диспетчер задач для Андроид (Task Manager for Android) [SO-30] (электронный ключ)

Описание

Полноценный контроль любого устройства осуществляется умным диспетчером задач. Вы можете осуществлять управление всеми установленными приложениями Вашего телефона или планшета. Вместе с программой контроль и обслуживание активных процессов становится простым и надежным.

 

В одно касание кнопки программа заморозит и/или закроет любое указанное вами приложение с целью экономии системных ресурсов. Вы мониторите и контролируете даже скрытые и системные процессы на вашем устройстве. Диспетчер задач тестирует, переключает, перезагружает или закрывает все активные задачи.

 

Если телефону не хватает памяти – это тоже решается с помощью данной программы. Команда SD запускает возможность сохранения и перемещения приложений на карту памяти SD. Ваш телефон быстро ускорится с помощью активации кнопки «System SpeedUp». Теперь Менеджер задач в автоматическом режиме просканирует все запущенные процессы, остановит или перезапустит проблемные, освобождая память и системные ресурсы устройства.

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Android 2.x и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

Отзывы о товаре Диспетчер задач для Андроид (Task Manager for Android) [SO-30] (электронный ключ)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Программы для Андроид
Описание

Описание

Полноценный контроль любого устройства осуществляется умным диспетчером задач. Вы можете осуществлять управление всеми установленными приложениями Вашего телефона или планшета. Вместе с программой контроль и обслуживание активных процессов становится простым и надежным.

 

В одно касание кнопки программа заморозит и/или закроет любое указанное вами приложение с целью экономии системных ресурсов. Вы мониторите и контролируете даже скрытые и системные процессы на вашем устройстве. Диспетчер задач тестирует, переключает, перезагружает или закрывает все активные задачи.

 

Если телефону не хватает памяти – это тоже решается с помощью данной программы. Команда SD запускает возможность сохранения и перемещения приложений на карту памяти SD. Ваш телефон быстро ускорится с помощью активации кнопки «System SpeedUp». Теперь Менеджер задач в автоматическом режиме просканирует все запущенные процессы, остановит или перезапустит проблемные, освобождая память и системные ресурсы устройства.

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Android 2.x и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диспетчер задач для Андроид (Task Manager for Android) [SO-30] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...