Описание товара Где мои дети. 1 год (1 родитель, неограниченное количество детей) [FMKELMV2703181Y] (электронный ключ)

Описание

Программа «Где мои дети» имеет следующий набор функций:

Отслеживание местоположения ребенка.

Запись звуков и разговора вокруг ребенка.

История перемещения детей за 2 суток.

Кнопка экстренного вызова.

Отслеживание нескольких детей с 1 приложения.

Возможность отслеживать детей по разным устройствам (один – часы, другой - телефон).

Авторизованные центры по ремонту часов «Где мои дети»

Где мои дети - это семейный трекер, который позволяет увидеть местоположение ваших близких online. Но это не только локатор, с помощью нашего gps трекера также можно записать звук вокруг телефона ребенка, посмотреть историю передвижений, узнать какие приложения использует ребёнок и даже получить уведомление о выходе ребенка из определенной зоны на карте.

Приложение «Где мои дети» — это геолокатор, позволяющий пользователю видеть на карте в режиме реального времени, где находятся члены его семьи. Для передачи координат используется либо мобильный телефон, либо специальные детские часы с датчиком GPS.

Родители могут отмечать на карте определенные места, чтобы получать уведомления, когда ребенок входит в такую зону или покидает ее. Для каждого подопечного используется собственный список мест. Например, для младшего ребенка это может быть детский сад, для старшего - школа.

Кроме того, в программе есть функция тихого дозвона, позволяющая услышать, что происходит в непосредственной близости от ребенка, а также встроенный чат для обмена сообщениями.

Регистрация для работы с программой не требуется и это хорошо, как минимум, по двум причинам.

Во-первых, можно начать пользоваться сервисом сходу, не тратя время на регистрацию.

Во-вторых, такой подход говорит о том, что все данные обезличены, а это еще один плюс в пользу конфиденциальности.

Установив на смартфон программу «Где мои дети», родитель должен добавить себе членов семьи, местоположение которых он хочет видеть. Если отслеживание будет вестись через телефон ребенка, сгенерируется уникальный код, который нужно ввести на стороне ребенка. Таким образом оба устройства свяжутся друг с другом без какого-либо личного кабинета и других неудобств, которые обычно влечет за собой регистрация.

Если же пользователь планирует получать координаты ребенка через детские часы с GPS, он добавляет в соответствующие поля ID или IMEI часов, указанные на наклейке, а также номер установленной в них SIM-карты.

Есть один важный момент, о котором хотелось бы сказать. Изредка случается так, что на заводе по ошибке на часы клеят наклейки с неправильной идентификационной информацией, из-за чего потом возникает проблема их синхронизации с подобными сервисами. В «Где мои дети» такая неприятность не возникнет. Программа отправит на часы специальный запрос и получит в ответном сообщении техническую информацию о них, содержащую в том числе настоящие ID и IMEI.

Интерфейс приложения прост и не содержит ничего лишнего, чем выгодно отличается от множества других подобных программ. Текущее местоположение ребенка видно на карте в небольшом окошке. Если добавлено больше одного члена семьи, окошек тоже будет несколько.

На детском телефоне все выглядит еще проще. Здесь есть всего три кнопки: добавление родителя, чат и сигнал SOS. Если его активировать, родитель получит соответствующее сообщение, а телефон ребенка перейдет в режим «агрессивного» трекинга местоположения с увеличенным расходом батареи, но более точным и непрерывным определением координат. Таким образом ребенок может позвать на помощь одним нажатием пальца, вместо того, чтобы набирать телефонный номер мамы или папы.

«Где мои дети» — это удобный и недорогой геолокатор, поддерживающий работу с детскими GPS-часами, позволяющий слышать, что происходит рядом с ребенком и видеть, какими приложениями он пользуется. Программа непрерывно наблюдает за перемещениями и сообщает, если он заходит в различные места. И все это в удобном и наглядном интерфейсе, и с минимальными погрешностями в точности местоположения.

не требует регистрации;

удобный интерфейс;

доступная стоимость подписки;

использование на стороне детей бесплатно;

три дня полнофункционального триала для тестирования;

Live-поддержка.

Требования к системе

Платформа: Android, iOS

Версия: для Android - 1.7.6, для iOS - 1.6.2

Русский интерфейс: Да

Требования: Android 4.0 и выше, iOS 9.0 и выше

Информация по установке

Ссылки на дистрибутив: iOS, Android

1. Установить приложение «Где мои дети» на телефон Android или iOS Родителя и добавить Ребенка (также необходимо установить приложение на телефон Ребенка) 2. Открыть страницу http://findmykids.org/codes на телефоне Родителя и ввести код. 3. Нажать кнопку активировать приложение.