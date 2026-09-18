Описание товара Антивирус NORTON MOBILE SECURITY 3.0 на 1 устройство на 1 год [SYB21281097] (электронный ключ)

Описание

Защищает несколько мобильных устройств с помощью единой удобной веб-службы.

Защищает все ваши мобильные устройства при помощи одного удобного веб-сайта.

Защищает как смартфоны, так и планшеты на базе Android™.

Позволяет удаленно находить устройства и создавать резервные копии контактов на устройствах iPhone® и iPad®.

Защищает личные материалы, хранящиеся на мобильных устройствах.

Создает резервные копии контактов с устройств Android™, iPhone® или iPad® и позволяет легко восстановить их в случае случайного удаления или покупки нового устройства.

Позволяет удаленно блокировать потерянные или украденные смартфоны и планшеты с безопасного веб-сайта, чтобы предотвратить несанкционированное использование устройства или доступ к информации.

Также позволяет при необходимости удаленно стереть информацию на устройстве с целью сохранения конфиденциальности личных материалов.

Блокирует мошеннические (фишинговые) веб-сайты, вынуждающие раскрыть личную информацию для кражи идентификационных данных или денег.

Мгновенно блокирует ваш телефон, если из него извлечена SIM-карта, для того чтобы он не мог использоваться с другой SIM-картой.

Помогает вернуть забытые, потерянные или украденные мобильные устройства.

Включает звуковой сигнал "сирена", если вы забыли свой телефон или планшет, чтобы вы могли быстро найти его. При этом неважно, переведено ли устройство в беззвучный режим или в режим вибросигнала.

Показывает местонахождение пропавшего устройства на карте, чтобы помочь вам быстрее найти его.

Позволяет отправить настраиваемое сообщение, которое будет показано тому, кто найдет потерянное устройство, чтобы вы могли договориться о его возврате.

Делает фотоснимки пользователя устройства, если установлен «режим потерянного устройства». (Только для устройств с веб-камерами)

Блокирует мобильные угрозы до того, как они смогут проникнуть на ваше устройство на базе Android™

Защищает от вирусов, вредоносного ПО и других мобильных угроз.

Дает возможность избавиться от мобильного спама, блокируя нежелательные звонки и сообщения.

Автоматически сканирует загружаемые приложения и обновления приложений на предмет наличия угроз и избавляется от последних.

Дает вам возможность автоматического сканирования карт памяти SD (Secure Digital) на предмет наличия угроз, когда вы вставляете их в ваше мобильное устройство.

Функции:

Веб-управление — вы можете легко контролировать безопасность своих устройств на одном удобном веб-сайте.

Сирена — включает звуковой сигнал «сирены», чтобы можно было быстро обнаружить пропавшее мобильное устройство. Поддерживает смартфоны и планшеты Android.

Удаленное обнаружение — отмечает местонахождение вашего потерянного или украденного телефона или планшета на карте, чтобы помочь вам быстрее найти его. Теперь добавлена поддержка поиска устройств iPhone® и iPad®.

Удаленная блокировка — блокирует украденный или потерянный телефон или планшет, чтобы не дать посторонним лицам использовать его и увидеть, что хранится на вашем мобильном устройстве.

Удаленное стирание — позволяет удалять информацию с потерянного мобильного устройства, включая данные на самом мобильном устройстве и на картах памяти. Поддерживает смартфоны и планшеты Android.

Скрытая съемка — удаленно фотографирует человека, использующего ваше потерянное устройство. (Только для устройств с веб-камерами)

Блокировщик вызовов и текстовых сообщений — позволяет блокировать вызовы и текстовые сообщения с указанных номеров телефона, а также с анонимных и неизвестных номеров. (только для телефонов)

Защита от угроз при скачивании — проверяет ваши приложения и обновления приложений на предмет наличия угроз и удаляет их, не замедляя работу устройства.

Резервное копирование и восстановление контактов — сохраняет контакты с мобильного устройства под управлением Android™, iPhone® и iPad®, позволяя легко восстановить их в случае утери или случайного удаления, а также передать на любые другие мобильные устройства.

Защита от фишинга в Интернете — блокирует вредоносные (фишинговые) сайты, чтобы защитить важную персональную информацию при использовании мобильных сетей и подключений к WiFi.

Сканирование SD-карт — позволяет автоматически сканировать карты памяти SD (Secure Digital) на предмет наличия угроз, как только они вставляются в устройство.

Уведомление о потере — настраиваемое сообщение, которое будет показано тому, кто найдет потерянное устройство, для того чтобы вы могли договориться о его возврате.

Функция блокировки SIM-карты — мгновенно блокирует ваш телефон при извлечении SIM-карты, не позволяя злоумышленнику воспользоваться другой SIM-картой.

Norton Community Watch — собирает информацию, предоставляемую миллионами пользователей Norton. Эта информация позволяет быстрее блокировать новые угрозы, выявлять безопасные файлы и, таким образом, обеспечивать более эффективную и надежную защиту.

БЕСПЛАТНАЯ ПОДДЕРЖКА. Компания Symantec предоставляет бесплатную неограниченную поддержку по телефону c 09:00 до 18:00 по московскому времени в рабочие дни.

Требования к системе

Системные требования:

Операционные системы:

- Android: 2.2 или более поздней версии

- iOS 4.3 или более поздней версии

Браузер с поддержкой функций сетевой защиты

- Стандартный браузер Android

Требования к устройству:

- 10 МБ памяти

- Работает с телефонами и планшетами с ОС Android, на которых установлено приложение Google Play

- Работает с iPhone и iPad(Для функции удаленного поиска требуется активный тарифный план 3G или 4G)