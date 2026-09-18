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Интернет-фильтр SkyDNS Бизнес 60 лицензий на 1 год [SKY_Bsn_60] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Интернет-фильтр SkyDNS Бизнес 60 лицензий на 1 год [SKY_Bsn_60] (электронный ключ)

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Интернет-фильтр SkyDNS Бизнес 60 лицензий на 1 год [SKY_Bsn_60] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антивирусы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
22 660 руб.  31 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300007
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
SkyDNS
Тип товара
Антивирусы

Описание товара Интернет-фильтр SkyDNS Бизнес 60 лицензий на 1 год [SKY_Bsn_60] (электронный ключ)

Описание

SkyDNS.Бизнес – облачная контент-фильтрация для бизнес пользователей. Качество сервиса позволяет защитить компанию от современных кибер-угроз, сократить нецелевую интернет-активность и повысить эффективность сотрудников.

            Интуитивно понятный интерфейс, гибкость и легкость в настройках обеспечивают быстрое разворачивание контент-фильтра на любой сетевой инфраструктуре: интернет-шлюзы, прокси-серверы, Wi-Fi, DSL и другое сетевое оборудование. Не потребуется установка дополнительного программного обеспечения — SkyDNS.Бизнес работает с любой операционной системой на любом компьютере.

Возможности:

  • Защита в интернете от фишинговых и вирусных сайтов, ботнетов.
  • Блокировка анонимайзеров, большинства всплывающей интернет рекламы.
  • Управление доступом в сеть Интернет по более, чем 62 категориям, с возможностью регулировать доступ по ролям.
  • Режим «черных» и «белых» списков — пользователи получают доступ исключительно к разрешенным сайтам.
  • Брендирование страницы с запретом доступа.
  • Детализированные отчеты, статистика использования трафика и количества блокировок.
  • Централизованное управление настройками для многофилиальных структур.

Требования к системе

Требования к настройке: скачать

Информация по установке

Активация системы СкайДНС на новую регистрацию

Для активации приобретенной системы СкайДНС на новый аккаунт, вам необходимо перейти по ссылке и ввести выданный вам код регистрации в поле Промокод.

После регистрации вам автоматически будет присвоен приобретенный вами тариф. Если у вас уже есть регистрация на сайте СкайДНС, то для включения оплаченной системы вам необходимо обратиться в службу технической поддержки и сообщить полученный вами код регистрации.

Связаться со службой поддержки можно через форму на сайте https://www.skydns.ru/feedback или через емейл support@skydns.ru

Отзывы о товаре Интернет-фильтр SkyDNS Бизнес 60 лицензий на 1 год [SKY_Bsn_60] (электронный ключ)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SkyDNS
Тип товара
Антивирусы
Описание

Описание

SkyDNS.Бизнес – облачная контент-фильтрация для бизнес пользователей. Качество сервиса позволяет защитить компанию от современных кибер-угроз, сократить нецелевую интернет-активность и повысить эффективность сотрудников.

            Интуитивно понятный интерфейс, гибкость и легкость в настройках обеспечивают быстрое разворачивание контент-фильтра на любой сетевой инфраструктуре: интернет-шлюзы, прокси-серверы, Wi-Fi, DSL и другое сетевое оборудование. Не потребуется установка дополнительного программного обеспечения — SkyDNS.Бизнес работает с любой операционной системой на любом компьютере.

Возможности:

  • Защита в интернете от фишинговых и вирусных сайтов, ботнетов.
  • Блокировка анонимайзеров, большинства всплывающей интернет рекламы.
  • Управление доступом в сеть Интернет по более, чем 62 категориям, с возможностью регулировать доступ по ролям.
  • Режим «черных» и «белых» списков — пользователи получают доступ исключительно к разрешенным сайтам.
  • Брендирование страницы с запретом доступа.
  • Детализированные отчеты, статистика использования трафика и количества блокировок.
  • Централизованное управление настройками для многофилиальных структур.

Требования к системе

Требования к настройке: скачать

Информация по установке

Активация системы СкайДНС на новую регистрацию

Для активации приобретенной системы СкайДНС на новый аккаунт, вам необходимо перейти по ссылке и ввести выданный вам код регистрации в поле Промокод.

После регистрации вам автоматически будет присвоен приобретенный вами тариф. Если у вас уже есть регистрация на сайте СкайДНС, то для включения оплаченной системы вам необходимо обратиться в службу технической поддержки и сообщить полученный вами код регистрации.

Связаться со службой поддержки можно через форму на сайте https://www.skydns.ru/feedback или через емейл support@skydns.ru

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Интернет-фильтр SkyDNS Бизнес 60 лицензий на 1 год [SKY_Bsn_60] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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