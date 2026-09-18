Описание товара Антивирус Panda Dome Complete на 5 устройств на 3 года [J03YPDC0E05] (электронный ключ)

Описание

Полная защита и контроль Ваших устройств (Windows, Android, Mac), позволяющие Вам обеспечить максимальную защиту Ваших файлов, данных, семьи и денег от различных ИТ-угроз, а также высокий уровень конфиденциальности и оптимальную работу устройств.

Ключевые характеристики:

Безопасно просматривайте сайты, совершайте онлайн-покупки и работайте с онлайн-банками

Защитите Вашу семью от нежелательных сайтов.

Защитите Вашу информацию, личные данные и деньги от кибер-преступников.

Оптимизируйте и контролируйте все Ваши устройства.

Защитите себя в любое время в любом месте.

Максимальная защита всех Ваших устройств с Windows, Android и Mac.

Защитите Ваши конфиденциальные данные с помощью шифрования.

Управляйте Вашими паролями.

Бесплатный VPN: защитите вашу конфиденциальность и получите доступ к заблокированному Интернет-контенту

Преимущества: Максимальная защита для всех устройств Все, что Вам необходимо для защиты ПК и ноутбука с Windows или Mac®, мобильных устройств с Android™ или iOS, а также Ваших данных и Вашей семьи от всех типов угроз, включая неизвестные угрозы, включено в нашу программу. Наслаждайтесь в режиме реального времени защитой от самых новых вредоносных программ. Спокойно путешествуйте по Интернету, осуществляйте покупки в онлайн- магазинах и играйте в онлайн-игры. Защитите Ваши данные от шифровальщиков. Защитите Ваши данные с помощью шифрования файлов Ваш ПК, внешний жесткий диск или USB-устройство часто содержат документы, которые не должны попасть в руки посторонних людей. Храните в безопасности важные документы и будьте уверены в их конфиденциальности. Также Вы можете безопасно удалить эти файлы, чтобы их нельзя было восстановить даже специальными утилитами.

Управляйте вашими паролями Менеджер паролей очень дружелюбен к пользователю и позволяет Вам легко управлять всеми вашими регистрационными данными для доступа к онлайн-сервисам, запомнив всего лишь один мастер-пароль. Вы никогда снова не забудете пароль!

Защитите Вашу семью с помощью Родительского контроля Panda Dome Complete защищает Вашу семью от нежелательной информации в Интернете (порнография, наркотики, оружие и т.д.). Родительский контроль позволяет детям свободно пользоваться Интернетом, при этом ограничивает любое их нежелательное поведение.

Оптимизируйте работу Ваших устройств Panda Dome Complete содержит функцию CleanUp, удаляющую нежелательные временные файлы и куки, которые замедляют работу вашего ПК. Она удаляет неверные ключи реестра и улучшает время загрузки ПК. Также Вы можете оптимизировать работу ваших устройств Android™, повысив их производительность и срок службы батареи.

Защитите вашу конфиденциальность и получите Интернет без границ Бесплатный VPN позволяет вам анонимно посещать сайты и получать доступ к заблокированному Интернет-контенту (сайты, любимые фильмы и сериалы, спортивные и новостные каналы, социальные сети) в любое время из любого места. Ограничения бесплатной версии: автоматический выбор вашего виртуального местоположения и ежедневный трафик в размере 150 МБ.

Требования к системе

Windows®

Операционная система: Windows® 10 | 8.1 | 8 | 7 | Vista (32 и 64 бит), XP (32 бит) SP3 или выше. ОЗУ: 256 МБ. Жесткий диск: 240 МБ свободного пространства.

Android™

Операционная система: Android™ 4 или выше.

Mac®

Операционная система: OSX 10.10 или выше Процессор: Intel® Core™ 2 Duo или выше Жесткий диск: 200 МБ свободного пространства

iOS®

Операционная система: iOS® 7 или выше.

Подключение к Интернету.

Информация по установке

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