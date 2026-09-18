Top.Mail.Ru
Антивирус Panda Dome Complete на 3 устройства на 3 года [J03YPDC0E03] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Антивирус Panda Dome Complete на 3 устройства на 3 года [J03YPDC0E03] (электронный ключ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Антивирус Panda Dome Complete на 3 устройства на 3 года [J03YPDC0E03] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антивирусы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
7 440 руб.  9 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 299973
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Panda
Тип товара
Антивирусы

Описание товара Антивирус Panda Dome Complete на 3 устройства на 3 года [J03YPDC0E03] (электронный ключ)

Описание

Полная защита и контроль Ваших устройств (Windows, Android, Mac), позволяющие Вам обеспечить максимальную защиту Ваших файлов, данных, семьи и денег от различных ИТ-угроз, а также высокий уровень конфиденциальности и оптимальную работу устройств.

 

Ключевые характеристики:

  • Безопасно просматривайте сайты, совершайте онлайн-покупки и работайте с онлайн-банками
  • Защитите Вашу семью от нежелательных сайтов.
  • Защитите Вашу информацию, личные данные и деньги от кибер-преступников.
  • Оптимизируйте и контролируйте все Ваши устройства.
  • Защитите себя в любое время в любом месте.
  • Максимальная защита всех Ваших устройств с Windows, Android и Mac.
  • Защитите Ваши конфиденциальные данные с помощью шифрования.
  • Управляйте Вашими паролями.
  • Бесплатный VPN: защитите вашу конфиденциальность и получите доступ к заблокированному Интернет-контенту

Преимущества: Максимальная защита для всех устройств Все, что Вам необходимо для защиты ПК и ноутбука с Windows или Mac®, мобильных устройств с Android™ или iOS, а также Ваших данных и Вашей семьи от всех типов угроз, включая неизвестные угрозы, включено в нашу программу. Наслаждайтесь в режиме реального времени защитой от самых новых вредоносных программ. Спокойно путешествуйте по Интернету, осуществляйте покупки в онлайн- магазинах и играйте в онлайн-игры. Защитите Ваши данные от шифровальщиков. Защитите Ваши данные с помощью шифрования файлов Ваш ПК, внешний жесткий диск или USB-устройство часто содержат документы, которые не должны попасть в руки посторонних людей. Храните в безопасности важные документы и будьте уверены в их конфиденциальности. Также Вы можете безопасно удалить эти файлы, чтобы их нельзя было восстановить даже специальными утилитами.

Управляйте вашими паролями Менеджер паролей очень дружелюбен к пользователю и позволяет Вам легко управлять всеми вашими регистрационными данными для доступа к онлайн-сервисам, запомнив всего лишь один мастер-пароль. Вы никогда снова не забудете пароль!

Защитите Вашу семью с помощью Родительского контроля Panda Dome Complete защищает Вашу семью от нежелательной информации в Интернете (порнография, наркотики, оружие и т.д.). Родительский контроль позволяет детям свободно пользоваться Интернетом, при этом ограничивает любое их нежелательное поведение.

Оптимизируйте работу Ваших устройств Panda Dome Complete содержит функцию CleanUp, удаляющую нежелательные временные файлы и куки, которые замедляют работу вашего ПК. Она удаляет неверные ключи реестра и улучшает время загрузки ПК. Также Вы можете оптимизировать работу ваших устройств Android™, повысив их производительность и срок службы батареи.

Защитите вашу конфиденциальность и получите Интернет без границ Бесплатный VPN позволяет вам анонимно посещать сайты и получать доступ к заблокированному Интернет-контенту (сайты, любимые фильмы и сериалы, спортивные и новостные каналы, социальные сети) в любое время из любого места. Ограничения бесплатной версии: автоматический выбор вашего виртуального местоположения и ежедневный трафик в размере 150 МБ.

Требования к системе

Windows®

Операционная система: Windows® 10 | 8.1 | 8 | 7 | Vista (32 и 64 бит), XP (32 бит) SP3 или выше. ОЗУ: 256 МБ. Жесткий диск: 240 МБ свободного пространства.

Android™

Операционная система: Android™ 4 или выше.

Mac®

Операционная система: OSX 10.10 или выше Процессор: Intel® Core™ 2 Duo или выше Жесткий диск: 200 МБ свободного пространства

iOS®

Операционная система: iOS® 7 или выше.

Подключение к Интернету.

Информация по установке

Ссылки на дистрибутив: скачать

 

Отзывы о товаре Антивирус Panda Dome Complete на 3 устройства на 3 года [J03YPDC0E03] (электронный ключ)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Panda
Тип товара
Антивирусы
Описание

Описание

Полная защита и контроль Ваших устройств (Windows, Android, Mac), позволяющие Вам обеспечить максимальную защиту Ваших файлов, данных, семьи и денег от различных ИТ-угроз, а также высокий уровень конфиденциальности и оптимальную работу устройств.

 

Ключевые характеристики:

  • Безопасно просматривайте сайты, совершайте онлайн-покупки и работайте с онлайн-банками
  • Защитите Вашу семью от нежелательных сайтов.
  • Защитите Вашу информацию, личные данные и деньги от кибер-преступников.
  • Оптимизируйте и контролируйте все Ваши устройства.
  • Защитите себя в любое время в любом месте.
  • Максимальная защита всех Ваших устройств с Windows, Android и Mac.
  • Защитите Ваши конфиденциальные данные с помощью шифрования.
  • Управляйте Вашими паролями.
  • Бесплатный VPN: защитите вашу конфиденциальность и получите доступ к заблокированному Интернет-контенту

Преимущества: Максимальная защита для всех устройств Все, что Вам необходимо для защиты ПК и ноутбука с Windows или Mac®, мобильных устройств с Android™ или iOS, а также Ваших данных и Вашей семьи от всех типов угроз, включая неизвестные угрозы, включено в нашу программу. Наслаждайтесь в режиме реального времени защитой от самых новых вредоносных программ. Спокойно путешествуйте по Интернету, осуществляйте покупки в онлайн- магазинах и играйте в онлайн-игры. Защитите Ваши данные от шифровальщиков. Защитите Ваши данные с помощью шифрования файлов Ваш ПК, внешний жесткий диск или USB-устройство часто содержат документы, которые не должны попасть в руки посторонних людей. Храните в безопасности важные документы и будьте уверены в их конфиденциальности. Также Вы можете безопасно удалить эти файлы, чтобы их нельзя было восстановить даже специальными утилитами.

Управляйте вашими паролями Менеджер паролей очень дружелюбен к пользователю и позволяет Вам легко управлять всеми вашими регистрационными данными для доступа к онлайн-сервисам, запомнив всего лишь один мастер-пароль. Вы никогда снова не забудете пароль!

Защитите Вашу семью с помощью Родительского контроля Panda Dome Complete защищает Вашу семью от нежелательной информации в Интернете (порнография, наркотики, оружие и т.д.). Родительский контроль позволяет детям свободно пользоваться Интернетом, при этом ограничивает любое их нежелательное поведение.

Оптимизируйте работу Ваших устройств Panda Dome Complete содержит функцию CleanUp, удаляющую нежелательные временные файлы и куки, которые замедляют работу вашего ПК. Она удаляет неверные ключи реестра и улучшает время загрузки ПК. Также Вы можете оптимизировать работу ваших устройств Android™, повысив их производительность и срок службы батареи.

Защитите вашу конфиденциальность и получите Интернет без границ Бесплатный VPN позволяет вам анонимно посещать сайты и получать доступ к заблокированному Интернет-контенту (сайты, любимые фильмы и сериалы, спортивные и новостные каналы, социальные сети) в любое время из любого места. Ограничения бесплатной версии: автоматический выбор вашего виртуального местоположения и ежедневный трафик в размере 150 МБ.

Требования к системе

Windows®

Операционная система: Windows® 10 | 8.1 | 8 | 7 | Vista (32 и 64 бит), XP (32 бит) SP3 или выше. ОЗУ: 256 МБ. Жесткий диск: 240 МБ свободного пространства.

Android™

Операционная система: Android™ 4 или выше.

Mac®

Операционная система: OSX 10.10 или выше Процессор: Intel® Core™ 2 Duo или выше Жесткий диск: 200 МБ свободного пространства

iOS®

Операционная система: iOS® 7 или выше.

Подключение к Интернету.

Информация по установке

Ссылки на дистрибутив: скачать

 

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Антивирус Panda Dome Complete на 3 устройства на 3 года [J03YPDC0E03] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...