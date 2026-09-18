Описание товара Антивирус Panda Dome Advanced Продление/переход на 10 устройств на 1 год [J01YPDA0E10R] (электронный ключ)

Описание

Расширенная защита Ваших устройств (Windows, Android, Mac), файлов и персональных данных от вирусов, мошенников, хакеров и прочих ИТ-угроз. Дополнительные опции защиты позволят Вам защитить Вашу семью и Ваши деньги от различных опасностей в Интернете.

Ключевые возможности:

Безопасно просматривайте сайты, совершайте онлайн-покупки и работайте с онлайн-банками

Защитите вашу семью от нежелательных сайтов.

Защитите вашу информацию, личные данные и деньги от кибер-преступников.

Защитите себя в любое время в любом месте.

Максимальная защита всех устройств (Windows, Android, Mac).

Безопасность ваших данных.

Безопасность Интернета: защита вашей сети Wi-Fi от хакеров.

Забудьте о резервных копиях, пока они Вам не пригодятся.

Бесплатный VPN: защитите вашу конфиденциальность и получите доступ к заблокированному Интернет-контенту

Преимущества: Максимальная защита для всех устройств Panda Dome Advanced защищает Ваш ПК и ноутбук с Windows или Mac®, а также мобильные устройства с Android™ и iOS. Получите лучшую антивирусную программу и спокойно посещайте сайты, совершайте Интернет-покупки, работайте с онлайн-банком и играйте в онлайн-игры.

Защитите Ваши данные Контроль и безопасный доступ к Вашим данным, документам или любой критически важной информации. Наш продукт дарит вам спокойствие. Мощный барьер перед самыми коварными шифровальщиками.

Интернет-безопасность: защитите Вашу Wi-Fi сеть от хакеров Panda Dome Advanced разработан таким образом, чтобы Вы могли спокойно наслаждаться Вашей цифровой жизнью. Предоставляет максимальную защиту от вирусов и онлайн-мошенников, а также файервол для защиты от хакеров и защиту Wi-Fi.

Забудьте о резервных копиях... пока они вам не пригодятся Скажите «До свидания» тем временам, когда Вы безуспешно пытались восстановить случайно удаленные фотографии. Укажите файлы, которые Вы хотите защитить, и используйте Ваш ПК, не боясь потерять ценную информацию.

Родительский контроль: защитите Вашу семью Panda Dome Advanced защищает Вашу семью от нежелательного контента (порнография, наркотики, оружие и т.д.). Родительский контроль дает Вашим детям свободу использования Интернета, при этом ограничивает любое их поведение, которое расценивается Вами как нежелательное.

Защитите вашу конфиденциальность и получите Интернет без границ Бесплатный VPN позволяет вам анонимно посещать сайты и получать доступ к заблокированному Интернет-контенту (сайты, любимые фильмы и сериалы, спортивные и новостные каналы, социальные сети) в любое время из любого места. Ограничения бесплатной версии: автоматический выбор вашего виртуального местоположения и ежедневный трафик в размере 150 МБ.

Требования к системе

Windows®

Операционная система: Windows® 10 | 8.1 | 8 | 7 | Vista (32 и 64 бит), XP (32 бит) SP3 или выше. ОЗУ: 256 МБ. Жесткий диск: 240 МБ свободного пространства.

Android™

Операционная система: Android™ 4 или выше.

Mac®

Операционная система: OSX 10.10 или выше Процессор: Intel® Core™ 2 Duo или выше Жесткий диск: 200 МБ свободного пространства

iOS®

Операционная система: iOS® 7 или выше.

Подключение к Интернету.

Информация по установке

Ссылки на дистрибутив: скачать