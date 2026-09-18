Top.Mail.Ru
Антивирус Panda Dome Advanced на 5 устройств на 1 год [J01YPDA0E05] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Антивирус Panda Dome Advanced на 5 устройств на 1 год [J01YPDA0E05] (электронный ключ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Антивирус Panda Dome Advanced на 5 устройств на 1 год [J01YPDA0E05] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антивирусы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
4 080 руб.  5 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 299944
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Panda
Тип товара
Антивирусы

Описание товара Антивирус Panda Dome Advanced на 5 устройств на 1 год [J01YPDA0E05] (электронный ключ)

Описание

Расширенная защита Ваших устройств (Windows, Android, Mac), файлов и персональных данных от вирусов, мошенников, хакеров и прочих ИТ-угроз. Дополнительные опции защиты позволят Вам защитить Вашу семью и Ваши деньги от различных опасностей в Интернете.

Ключевые возможности:

  • Безопасно просматривайте сайты, совершайте онлайн-покупки и работайте с онлайн-банками
  • Защитите вашу семью от нежелательных сайтов.
  • Защитите вашу информацию, личные данные и деньги от кибер-преступников.
  • Защитите себя в любое время в любом месте.
  • Максимальная защита всех устройств (Windows, Android, Mac).
  • Безопасность ваших данных.
  • Безопасность Интернета: защита вашей сети Wi-Fi от хакеров.
  • Забудьте о резервных копиях, пока они Вам не пригодятся.
  • Бесплатный VPN: защитите вашу конфиденциальность и получите доступ к заблокированному Интернет-контенту

Преимущества: Максимальная защита для всех устройств Panda Dome Advanced защищает Ваш ПК и ноутбук с Windows или Mac®, а также мобильные устройства с Android™ и iOS. Получите лучшую антивирусную программу и спокойно посещайте сайты, совершайте Интернет-покупки, работайте с онлайн-банком и играйте в онлайн-игры.

Защитите Ваши данные Контроль и безопасный доступ к Вашим данным, документам или любой критически важной информации. Наш продукт дарит вам спокойствие. Мощный барьер перед самыми коварными шифровальщиками.

Интернет-безопасность: защитите Вашу Wi-Fi сеть от хакеров Panda Dome Advanced разработан таким образом, чтобы Вы могли спокойно наслаждаться Вашей цифровой жизнью. Предоставляет максимальную защиту от вирусов и онлайн-мошенников, а также файервол для защиты от хакеров и защиту Wi-Fi.

Забудьте о резервных копиях... пока они вам не пригодятся Скажите «До свидания» тем временам, когда Вы безуспешно пытались восстановить случайно удаленные фотографии. Укажите файлы, которые Вы хотите защитить, и используйте Ваш ПК, не боясь потерять ценную информацию.

Родительский контроль: защитите Вашу семью Panda Dome Advanced защищает Вашу семью от нежелательного контента (порнография, наркотики, оружие и т.д.). Родительский контроль дает Вашим детям свободу использования Интернета, при этом ограничивает любое их поведение, которое расценивается Вами как нежелательное.

Защитите вашу конфиденциальность и получите Интернет без границ Бесплатный VPN позволяет вам анонимно посещать сайты и получать доступ к заблокированному Интернет-контенту (сайты, любимые фильмы и сериалы, спортивные и новостные каналы, социальные сети) в любое время из любого места. Ограничения бесплатной версии: автоматический выбор вашего виртуального местоположения и ежедневный трафик в размере 150 МБ.

Требования к системе

Windows®

Операционная система: Windows® 10 | 8.1 | 8 | 7 | Vista (32 и 64 бит), XP (32 бит) SP3 или выше. ОЗУ: 256 МБ. Жесткий диск: 240 МБ свободного пространства.

Android™

Операционная система: Android™ 4 или выше.

Mac®

Операционная система: OSX 10.10 или выше Процессор: Intel® Core™ 2 Duo или выше Жесткий диск: 200 МБ свободного пространства

iOS®

Операционная система: iOS® 7 или выше.

Подключение к Интернету.  

Информация по установке

Ссылки на дистрибутив: скачать

 

Отзывы о товаре Антивирус Panda Dome Advanced на 5 устройств на 1 год [J01YPDA0E05] (электронный ключ)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Panda
Тип товара
Антивирусы
Описание

Описание

Расширенная защита Ваших устройств (Windows, Android, Mac), файлов и персональных данных от вирусов, мошенников, хакеров и прочих ИТ-угроз. Дополнительные опции защиты позволят Вам защитить Вашу семью и Ваши деньги от различных опасностей в Интернете.

Ключевые возможности:

  • Безопасно просматривайте сайты, совершайте онлайн-покупки и работайте с онлайн-банками
  • Защитите вашу семью от нежелательных сайтов.
  • Защитите вашу информацию, личные данные и деньги от кибер-преступников.
  • Защитите себя в любое время в любом месте.
  • Максимальная защита всех устройств (Windows, Android, Mac).
  • Безопасность ваших данных.
  • Безопасность Интернета: защита вашей сети Wi-Fi от хакеров.
  • Забудьте о резервных копиях, пока они Вам не пригодятся.
  • Бесплатный VPN: защитите вашу конфиденциальность и получите доступ к заблокированному Интернет-контенту

Преимущества: Максимальная защита для всех устройств Panda Dome Advanced защищает Ваш ПК и ноутбук с Windows или Mac®, а также мобильные устройства с Android™ и iOS. Получите лучшую антивирусную программу и спокойно посещайте сайты, совершайте Интернет-покупки, работайте с онлайн-банком и играйте в онлайн-игры.

Защитите Ваши данные Контроль и безопасный доступ к Вашим данным, документам или любой критически важной информации. Наш продукт дарит вам спокойствие. Мощный барьер перед самыми коварными шифровальщиками.

Интернет-безопасность: защитите Вашу Wi-Fi сеть от хакеров Panda Dome Advanced разработан таким образом, чтобы Вы могли спокойно наслаждаться Вашей цифровой жизнью. Предоставляет максимальную защиту от вирусов и онлайн-мошенников, а также файервол для защиты от хакеров и защиту Wi-Fi.

Забудьте о резервных копиях... пока они вам не пригодятся Скажите «До свидания» тем временам, когда Вы безуспешно пытались восстановить случайно удаленные фотографии. Укажите файлы, которые Вы хотите защитить, и используйте Ваш ПК, не боясь потерять ценную информацию.

Родительский контроль: защитите Вашу семью Panda Dome Advanced защищает Вашу семью от нежелательного контента (порнография, наркотики, оружие и т.д.). Родительский контроль дает Вашим детям свободу использования Интернета, при этом ограничивает любое их поведение, которое расценивается Вами как нежелательное.

Защитите вашу конфиденциальность и получите Интернет без границ Бесплатный VPN позволяет вам анонимно посещать сайты и получать доступ к заблокированному Интернет-контенту (сайты, любимые фильмы и сериалы, спортивные и новостные каналы, социальные сети) в любое время из любого места. Ограничения бесплатной версии: автоматический выбор вашего виртуального местоположения и ежедневный трафик в размере 150 МБ.

Требования к системе

Windows®

Операционная система: Windows® 10 | 8.1 | 8 | 7 | Vista (32 и 64 бит), XP (32 бит) SP3 или выше. ОЗУ: 256 МБ. Жесткий диск: 240 МБ свободного пространства.

Android™

Операционная система: Android™ 4 или выше.

Mac®

Операционная система: OSX 10.10 или выше Процессор: Intel® Core™ 2 Duo или выше Жесткий диск: 200 МБ свободного пространства

iOS®

Операционная система: iOS® 7 или выше.

Подключение к Интернету.  

Информация по установке

Ссылки на дистрибутив: скачать

 

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Антивирус Panda Dome Advanced на 5 устройств на 1 год [J01YPDA0E05] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...