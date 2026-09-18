Антивирус Panda Cleanup на 5 устройств на 1 год [J01YPCL0E05] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Антивирус Panda Cleanup на 5 устройств на 1 год [J01YPCL0E05] (электронный ключ)
Описание
Расширенная защита Ваших устройств (Windows, Android, Mac), файлов и персональных данных от вирусов, мошенников, хакеров и прочих ИТ-угроз. Дополнительные опции защиты позволят Вам защитить Вашу семью и Ваши деньги от различных опасностей в Интернете.
Ключевые возможности:
- Безопасно просматривайте сайты, совершайте онлайн-покупки и работайте с онлайн-банками
- Защитите вашу семью от нежелательных сайтов.
- Защитите вашу информацию, личные данные и деньги от кибер-преступников.
- Защитите себя в любое время в любом месте.
- Максимальная защита всех устройств (Windows, Android, Mac).
- Безопасность ваших данных.
- Безопасность Интернета: защита вашей сети Wi-Fi от хакеров.
- Забудьте о резервных копиях, пока они Вам не пригодятся.
- Бесплатный VPN: защитите вашу конфиденциальность и получите доступ к заблокированному Интернет-контенту
Преимущества: Максимальная защита для всех устройств Panda Dome Advanced защищает Ваш ПК и ноутбук с Windows или Mac®, а также мобильные устройства с Android™ и iOS. Получите лучшую антивирусную программу и спокойно посещайте сайты, совершайте Интернет-покупки, работайте с онлайн-банком и играйте в онлайн-игры.
Защитите Ваши данные Контроль и безопасный доступ к Вашим данным, документам или любой критически важной информации. Наш продукт дарит вам спокойствие. Мощный барьер перед самыми коварными шифровальщиками.
Интернет-безопасность: защитите Вашу Wi-Fi сеть от хакеров Panda Dome Advanced разработан таким образом, чтобы Вы могли спокойно наслаждаться Вашей цифровой жизнью. Предоставляет максимальную защиту от вирусов и онлайн-мошенников, а также файервол для защиты от хакеров и защиту Wi-Fi.
Забудьте о резервных копиях... пока они вам не пригодятся Скажите «До свидания» тем временам, когда Вы безуспешно пытались восстановить случайно удаленные фотографии. Укажите файлы, которые Вы хотите защитить, и используйте Ваш ПК, не боясь потерять ценную информацию.
Родительский контроль: защитите Вашу семью Panda Dome Advanced защищает Вашу семью от нежелательного контента (порнография, наркотики, оружие и т.д.). Родительский контроль дает Вашим детям свободу использования Интернета, при этом ограничивает любое их поведение, которое расценивается Вами как нежелательное.
Защитите вашу конфиденциальность и получите Интернет без границ Бесплатный VPN позволяет вам анонимно посещать сайты и получать доступ к заблокированному Интернет-контенту (сайты, любимые фильмы и сериалы, спортивные и новостные каналы, социальные сети) в любое время из любого места. Ограничения бесплатной версии: автоматический выбор вашего виртуального местоположения и ежедневный трафик в размере 150 МБ.
Требования к системе
Windows®
Операционная система: Windows® 10 | 8.1 | 8 | 7 | Vista (32 и 64 бит), XP (32 бит) SP3 или выше. ОЗУ: 256 МБ. Жесткий диск: 240 МБ свободного пространства.
Android™
Операционная система: Android™ 4 или выше.
Mac®
Операционная система: OSX 10.10 или выше Процессор: Intel® Core™ 2 Duo или выше Жесткий диск: 200 МБ свободного пространства
iOS®
Операционная система: iOS® 7 или выше.
Подключение к Интернету.
Информация по установке
Ссылки на дистрибутив: скачать
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Описание
Расширенная защита Ваших устройств (Windows, Android, Mac), файлов и персональных данных от вирусов, мошенников, хакеров и прочих ИТ-угроз. Дополнительные опции защиты позволят Вам защитить Вашу семью и Ваши деньги от различных опасностей в Интернете.
Ключевые возможности:
- Безопасно просматривайте сайты, совершайте онлайн-покупки и работайте с онлайн-банками
- Защитите вашу семью от нежелательных сайтов.
- Защитите вашу информацию, личные данные и деньги от кибер-преступников.
- Защитите себя в любое время в любом месте.
- Максимальная защита всех устройств (Windows, Android, Mac).
- Безопасность ваших данных.
- Безопасность Интернета: защита вашей сети Wi-Fi от хакеров.
- Забудьте о резервных копиях, пока они Вам не пригодятся.
- Бесплатный VPN: защитите вашу конфиденциальность и получите доступ к заблокированному Интернет-контенту
Преимущества: Максимальная защита для всех устройств Panda Dome Advanced защищает Ваш ПК и ноутбук с Windows или Mac®, а также мобильные устройства с Android™ и iOS. Получите лучшую антивирусную программу и спокойно посещайте сайты, совершайте Интернет-покупки, работайте с онлайн-банком и играйте в онлайн-игры.
Защитите Ваши данные Контроль и безопасный доступ к Вашим данным, документам или любой критически важной информации. Наш продукт дарит вам спокойствие. Мощный барьер перед самыми коварными шифровальщиками.
Интернет-безопасность: защитите Вашу Wi-Fi сеть от хакеров Panda Dome Advanced разработан таким образом, чтобы Вы могли спокойно наслаждаться Вашей цифровой жизнью. Предоставляет максимальную защиту от вирусов и онлайн-мошенников, а также файервол для защиты от хакеров и защиту Wi-Fi.
Забудьте о резервных копиях... пока они вам не пригодятся Скажите «До свидания» тем временам, когда Вы безуспешно пытались восстановить случайно удаленные фотографии. Укажите файлы, которые Вы хотите защитить, и используйте Ваш ПК, не боясь потерять ценную информацию.
Родительский контроль: защитите Вашу семью Panda Dome Advanced защищает Вашу семью от нежелательного контента (порнография, наркотики, оружие и т.д.). Родительский контроль дает Вашим детям свободу использования Интернета, при этом ограничивает любое их поведение, которое расценивается Вами как нежелательное.
Защитите вашу конфиденциальность и получите Интернет без границ Бесплатный VPN позволяет вам анонимно посещать сайты и получать доступ к заблокированному Интернет-контенту (сайты, любимые фильмы и сериалы, спортивные и новостные каналы, социальные сети) в любое время из любого места. Ограничения бесплатной версии: автоматический выбор вашего виртуального местоположения и ежедневный трафик в размере 150 МБ.
Требования к системе
Windows®
Операционная система: Windows® 10 | 8.1 | 8 | 7 | Vista (32 и 64 бит), XP (32 бит) SP3 или выше. ОЗУ: 256 МБ. Жесткий диск: 240 МБ свободного пространства.
Android™
Операционная система: Android™ 4 или выше.
Mac®
Операционная система: OSX 10.10 или выше Процессор: Intel® Core™ 2 Duo или выше Жесткий диск: 200 МБ свободного пространства
iOS®
Операционная система: iOS® 7 или выше.
Подключение к Интернету.
Информация по установке
Ссылки на дистрибутив: скачать
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