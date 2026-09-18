Описание товара Антивирус Panda Mobile Security на 1 устройство на 2 года [J24MSESD1] (электронный ключ)

Описание

ВЫГОДЫ

Антивирусная защита для смартфонов от вирусов и других угроз.

Оптимизация производительности.

Удаленно отслеживайте, контролируйте и блокируйте Ваше устройство.

Используйте Ваши смартчасы для фотографирования с Вашего смартфона или планшета благодаря функции "Удаленный сэлфи".

Будьте спокойны с лучшим антивирусом для смартфонов и смартчасов

Постоянная антивирусная защита для Вашего смартфона, планшета и теперь также для смартчасов! Если у Вас есть смартчасы с Android Wear™, привяжите их к Вашему антивирусу, чтобы всегда знать, где находится Ваше устройство. Если устройство и смарт-часы начнут удаляться друг от друга, то сработает сигнал тревоги, что позволит Вам легко и найти и заблокировать устройство.

Panda Mobile Security защищает Ваше устройство Android™ от всех типов вредоносных программ, хакеров и других угроз.

Оптимизация производительности и управление памятью

Panda Mobile Security анализирует потребление ресурсов приложениями, установленными на Вашем устройстве, и сообщает об их размере и уровне использования процессора и памяти, блокируя их при необходимости.

Отслеживание потерянных устройств и их блокировка для предотвращения использования

Отслеживайте местоположение потерянных или украденных сотовых телефонов и устройств, используя систему локализации в Panda Mobile Security. Решение отслеживает и показывает на карте Ваш потерянный или украденный планшет или смартфон, чтобы помочь Вам быстро его найти. Вы можете удаленно заблокировать устройство или удалить с него Ваши персональные данные для предотвращения доступа к Вашей ценной информации.

Контроль прав доступа установленных приложений

Проверяет и показывает права доступа для приложений (доступ к контактам, банковским счетам, фотографиям и пр.), установленных на Вашем устройстве с Android™.

Фото вора и уведомление о краже

Если кто-либо пытается разблокировать Ваше устройство с помощью неверного пароля, Вы получите по электронной почте письмо с фотографией вора вместе с данными о местоположении устройства.

Кроме того, сработает сигнал тревоги в том случае, если кто-то пытается взять или переместить Ваше устройство без Вашего согласия.

Требования к системе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Android™ 4 или выше

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

Инструкция по установке

Сделайте три простых шага и воспользуйтесь максимальной защитой. Необходимо только, чтобы Ваше устройство было подключено к Интернету.

1. Скачайте и установите В адресной строке браузера наберите следующий адрес сайта: http://go.pandasecurity.com/mobile-security/ или отсканируйте QR-код справа и установите Panda Mobile Security.

2. Активируйте Ваш продукт Введите код активации, который напечатан на карте, прилагающейся к данному руководству.

3. Создайте Ваш аккаунт Panda Создайте свой аккаунт Panda с Вашего устройства. Этот аккаунт позволит Вам управлять всеми Вашими сервисами, а также:

Определять местоположение Вашего устройства, блокировать его и удалять с него всю информацию в случае потери или кражи устройства.

Получать доступ к технической поддержке и связываться с техническими экспертами Panda Security.

Требуется дополнительная информация?

Перейдите на указанную ниже страницу сайта и найдите ответы на все вопросы о том, как установить и активировать Ваш продукт. http://www.pandasecurity.com/homeusers/support/andnow.htm

Требуется техническая поддержка?

В том случае, если Вы не можете установить, активировать, настроить продукт, или в его работе возникли какие-либо затруднения и ошибки, то Вы можете воспользоваться помощью Службы технической поддержки. support@rus.pandasecurity.com