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Антивирус McAfee LiveSafe Promo 1 год. 1 пользователь. неограниченное кол-во устройств [QFMLS159001RAA] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Антивирус McAfee LiveSafe Promo 1 год. 1 пользователь. неограниченное кол-во устройств [QFMLS159001RAA] (электронный ключ)

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Антивирус McAfee LiveSafe Promo 1 год. 1 пользователь. неограниченное кол-во устройств [QFMLS159001RAA] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антивирусы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
850 руб.  950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 299833
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Характеристики

Бренд
McAfee
Тип товара
Антивирусы

Описание товара Антивирус McAfee LiveSafe Promo 1 год. 1 пользователь. неограниченное кол-во устройств [QFMLS159001RAA] (электронный ключ)

Описание

Функции

  • Защита всех ваших ПК, компьютеров Mac, смартфонов и планшетов
  • Защита от вирусов и интернет-угроз
  • Комплексная защита мобильных устройств
  • Диспетчер паролей
  • Безопасное облачное хранилище

 

Что включено?

 

Защитите все свои устройства

Защитите все свои ПК, Mac, смартфоны и планшеты в рамках одной подписки на McAfee LiveSafe™, количество устройств для которой теперь неограничено*

  • Защитите все свои ПК, Mac, смартфоны и планшеты
  • Управляйте всеми своими устройствами без лишних хлопот с одного ресурса
  • Легко добавляйте новые устройства

 

Защита от вирусов и интернет-угроз

McAfee LiveSafe блокирует вирусы, вредоносные программы и интернет-угрозы самых последних версий, не позволяя им попасть на ваши устройства

  • Защитите свои личные данные от киберпреступников и похитителей личных сведений
  • Безопасно просматривайте веб-сайты, совершайте покупки, ищите информацию и оплачивайте счета в Интернете
  • Оградите себя от нежелательной и опасной электронной почты

 

Комплексная защита мобильных устройств

McAfee LiveSafe защищает мобильные устройства от потери и кражи данных

  • Защитите свои данные на потерянном или украденном устройстве Android или iOS с помощью функций определения местонахождения устройства создания резервных копий и удаления личных данных
  • Защита от мобильных вирусов и нежелательной почты в режиме реального времени на ваших устройствах Android
  • Защитите данные на своих мобильных устройствах Android от подозрительных приложений

 

Диспетчер паролей

McAfee SafeKey, диспетчер паролей, входящий в пакет McAfee LiveSafe, сохраняет и запоминает пароли для Интернет-сайтов и служб, так что теперь вы можете о них не

  • Легко и безопасно управляйте именами пользователей и паролями
  • Создавайте уникальные и сложные пароли для всех своих учетных записей
  • Работает на всех ваши устройствах и автоматически синхронизирует данные с них

 

Безопасное облачное хранилище

McAfee LiveSafe также включает функцию McAfee Personal Locker, которая надежно сохраняет важные документы в облаке и предоставляет доступ к ним только после идентификации по голосу и лицу

  • Облачное хранилище использует средства голосовой аутентификации и распознавания лиц, так что доступ к файлам имеете только вы
  • Сохраняйте копии своих документов, например удостоверения или паспорта и открывайте их в любое время
  • 1 ГБ для хранения ваших самых важных документов

 

 

Требования к системе

Поддерживаемые операционные системы

  • Windows 8.1 (32-разрядная и 64-разрядная)
  • Windows 8 (32-разрядная и 64-разрядная)
  • Windows 7 (32-разрядная и 64-разрядная)
  • Windows Vista с пакетом обновления 1 (32-разрядная и 64-разрядная)
  • Mac OS X 10.7 или более поздней версии
  • Смартфоны и планшеты Google Android 2.3 или более поздней версии
  • iOS 6 или более поздней версии

Необходимо подключение к Интернету

  • Рекомендуется высокоскоростное соединение с Интернетом

Поддерживаемые обозреватели

  • Internet Explorer — только для Windows
  • Firefox – для Windows и Mac
  • Chrome — только для Windows
  • Safari — только для Mac

Поддерживаемые программы для работы с электронной почтой

  • POP3 – Windows Mail, Outlook, Netscape, IncrediMail, Thunderbird, Becky, Shuriken
  • MAPI – Outlook
  • Веб-почта – MSN/Hotmail или учетная запись электронной почты с доступом по протоколу IMAP/POP3

Требуется для защиты от нежелательной почты

  • Почта Windows или Outlook 2007+
  • Thunderbird 5.0+
  • Модуль McAfee для защиты от нежелательной почты поддерживает также другие почтовые клиенты на базе протокола POP3 (без SSL) и учетные записи веб-почты

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: - скачать.

Установка McAfee LiveSafe

  • Перейдите на страницу http://www.mcafee.com/mls/retailcard
  • Введите регистрационный номер, указанный на карточке.
  • Создайте новую учетную запись клиента McAfee или войдите в уже имеющуюся у вас учетную запись.
  • Следуйте указаниям по загрузке и установке продукта.

    • Отзывы о товаре Антивирус McAfee LiveSafe Promo 1 год. 1 пользователь. неограниченное кол-во устройств [QFMLS159001RAA] (электронный ключ)




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    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    McAfee
    Тип товара
    Антивирусы
    Описание

    Описание

    Функции

    • Защита всех ваших ПК, компьютеров Mac, смартфонов и планшетов
    • Защита от вирусов и интернет-угроз
    • Комплексная защита мобильных устройств
    • Диспетчер паролей
    • Безопасное облачное хранилище

     

    Что включено?

     

    Защитите все свои устройства

    Защитите все свои ПК, Mac, смартфоны и планшеты в рамках одной подписки на McAfee LiveSafe™, количество устройств для которой теперь неограничено*

    • Защитите все свои ПК, Mac, смартфоны и планшеты
    • Управляйте всеми своими устройствами без лишних хлопот с одного ресурса
    • Легко добавляйте новые устройства

     

    Защита от вирусов и интернет-угроз

    McAfee LiveSafe блокирует вирусы, вредоносные программы и интернет-угрозы самых последних версий, не позволяя им попасть на ваши устройства

    • Защитите свои личные данные от киберпреступников и похитителей личных сведений
    • Безопасно просматривайте веб-сайты, совершайте покупки, ищите информацию и оплачивайте счета в Интернете
    • Оградите себя от нежелательной и опасной электронной почты

     

    Комплексная защита мобильных устройств

    McAfee LiveSafe защищает мобильные устройства от потери и кражи данных

    • Защитите свои данные на потерянном или украденном устройстве Android или iOS с помощью функций определения местонахождения устройства создания резервных копий и удаления личных данных
    • Защита от мобильных вирусов и нежелательной почты в режиме реального времени на ваших устройствах Android
    • Защитите данные на своих мобильных устройствах Android от подозрительных приложений

     

    Диспетчер паролей

    McAfee SafeKey, диспетчер паролей, входящий в пакет McAfee LiveSafe, сохраняет и запоминает пароли для Интернет-сайтов и служб, так что теперь вы можете о них не

    • Легко и безопасно управляйте именами пользователей и паролями
    • Создавайте уникальные и сложные пароли для всех своих учетных записей
    • Работает на всех ваши устройствах и автоматически синхронизирует данные с них

     

    Безопасное облачное хранилище

    McAfee LiveSafe также включает функцию McAfee Personal Locker, которая надежно сохраняет важные документы в облаке и предоставляет доступ к ним только после идентификации по голосу и лицу

    • Облачное хранилище использует средства голосовой аутентификации и распознавания лиц, так что доступ к файлам имеете только вы
    • Сохраняйте копии своих документов, например удостоверения или паспорта и открывайте их в любое время
    • 1 ГБ для хранения ваших самых важных документов

     

     

    Требования к системе

    Поддерживаемые операционные системы

    • Windows 8.1 (32-разрядная и 64-разрядная)
    • Windows 8 (32-разрядная и 64-разрядная)
    • Windows 7 (32-разрядная и 64-разрядная)
    • Windows Vista с пакетом обновления 1 (32-разрядная и 64-разрядная)
    • Mac OS X 10.7 или более поздней версии
    • Смартфоны и планшеты Google Android 2.3 или более поздней версии
    • iOS 6 или более поздней версии

    Необходимо подключение к Интернету

    • Рекомендуется высокоскоростное соединение с Интернетом

    Поддерживаемые обозреватели

    • Internet Explorer — только для Windows
    • Firefox – для Windows и Mac
    • Chrome — только для Windows
    • Safari — только для Mac

    Поддерживаемые программы для работы с электронной почтой

    • POP3 – Windows Mail, Outlook, Netscape, IncrediMail, Thunderbird, Becky, Shuriken
    • MAPI – Outlook
    • Веб-почта – MSN/Hotmail или учетная запись электронной почты с доступом по протоколу IMAP/POP3

    Требуется для защиты от нежелательной почты

    • Почта Windows или Outlook 2007+
    • Thunderbird 5.0+
    • Модуль McAfee для защиты от нежелательной почты поддерживает также другие почтовые клиенты на базе протокола POP3 (без SSL) и учетные записи веб-почты

    Информация по установке

    Ссылка на дистрибутив: - скачать.

    Установка McAfee LiveSafe

  • Перейдите на страницу http://www.mcafee.com/mls/retailcard
  • Введите регистрационный номер, указанный на карточке.
  • Создайте новую учетную запись клиента McAfee или войдите в уже имеющуюся у вас учетную запись.
  • Следуйте указаниям по загрузке и установке продукта.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


    Антивирус McAfee LiveSafe Promo 1 год. 1 пользователь. неограниченное кол-во устройств [QFMLS159001RAA] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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