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Антивирус ESET NOD32 Smart TV Security на 1 год на 1 устройство [NOD32-MST-NS(EKEY)-1-1] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Антивирус ESET NOD32 Smart TV Security на 1 год на 1 устройство [NOD32-MST-NS(EKEY)-1-1] (электронный ключ)

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Антивирус ESET NOD32 Smart TV Security на 1 год на 1 устройство [NOD32-MST-NS(EKEY)-1-1] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антивирусы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
850 руб.  950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 299793
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Eset
Тип товара
Антивирусы

Описание товара Антивирус ESET NOD32 Smart TV Security на 1 год на 1 устройство [NOD32-MST-NS(EKEY)-1-1] (электронный ключ)

Описание

Первый антивирус для Smart TV с защитой от программ-вымогателей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

  • Все пользователи, имеющие устройства на базе Android TV 5.0 (в основном, Sony, Philips, Mi Box)
  • Пользователи ESET NOD32 Smart Security Family (лицензия подходит для активации ESET NOD32 Smart TV Security и занимает 1 место лицензии)

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

  • Антивирус и Антишпион
  • Защита от программ-вымогателей
  • Фоновое сканирование USB-устройств
  • Защита от фишинга (РАСШИРЕННАЯ ВЕРСИЯ)
  • Сканирование по расписанию (РАСШИРЕННАЯ ВЕРСИЯ)

     

Требования к системе

Android TV 5.0

Информация по установке

Скачать приложение можно только с Google Play на устройстве Android TV 5.0

Отзывы о товаре Антивирус ESET NOD32 Smart TV Security на 1 год на 1 устройство [NOD32-MST-NS(EKEY)-1-1] (электронный ключ)




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Характеристики
Бренд
Eset
Тип товара
Антивирусы
Описание

Описание

Первый антивирус для Smart TV с защитой от программ-вымогателей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

  • Все пользователи, имеющие устройства на базе Android TV 5.0 (в основном, Sony, Philips, Mi Box)
  • Пользователи ESET NOD32 Smart Security Family (лицензия подходит для активации ESET NOD32 Smart TV Security и занимает 1 место лицензии)

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

  • Антивирус и Антишпион
  • Защита от программ-вымогателей
  • Фоновое сканирование USB-устройств
  • Защита от фишинга (РАСШИРЕННАЯ ВЕРСИЯ)
  • Сканирование по расписанию (РАСШИРЕННАЯ ВЕРСИЯ)

     

Требования к системе

Android TV 5.0

Информация по установке

Скачать приложение можно только с Google Play на устройстве Android TV 5.0

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Антивирус ESET NOD32 Smart TV Security на 1 год на 1 устройство [NOD32-MST-NS(EKEY)-1-1] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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