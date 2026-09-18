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Антивирус ESET NOD32 SMALL Business Pack на 15 ПК [NOD32-SBP-NS(KEY)-1-15] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Антивирус ESET NOD32 SMALL Business Pack на 15 ПК [NOD32-SBP-NS(KEY)-1-15] (электронный ключ)

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Антивирус ESET NOD32 SMALL Business Pack на 15 ПК [NOD32-SBP-NS(KEY)-1-15] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антивирусы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
19 060 руб.  22 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 299784
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Eset
Тип товара
Антивирусы

Описание товара Антивирус ESET NOD32 SMALL Business Pack на 15 ПК [NOD32-SBP-NS(KEY)-1-15] (электронный ключ)

Описание

ESET NOD32 Small Business Pack – специальное антивирусное решение для небольшой компьютерной сети, обеспечивающее надежную защиту от вредоносных программ и интернет-угроз без лишних затрат.

  • Комплексная антивирусная защита всех компьютеров и мобильных устройств
  • Оптимальные комплекты антивирусной защиты для небольшой компании на 5, 10, 15 или 20 рабочих мест
  • Выгодная цена и возможность заблаговременного продления лицензии
  • Простота установки и использования без выделенного администратора сети
  • Бесплатная круглосуточная техническая поддержка
  • Специальные условия расширения лицензии при увеличении рабочих мест

Защита рабочих станций

Эффективная защита клиентских рабочих станций и виртуальных систем от всех типов вредоносного программного обеспечения.

  • ESET Endpoint Antivirus для Microsoft Windows
  • ESET Endpoint Antivirus для Mac OS X
  • ESET NOD32 Antivirus Business Edition для Linux Desktop
  • ESET Virtualization Security для VMware

Защита мобильных устройств

Надежные продукты с набором функций для безопасности конфиденциальной информации на смартфонах и планшетах сотрудников компании.

  • ESET Endpoint Security для Android
  • ESET Mobile Device Management для Apple iOS

Надежность

  • Передовые облачные и эвристические технологии ESET для комплексной защиты от всех типов угроз
  • Безопасность личных данных пользователя
  • Наивысшие оценки независимых лабораторий и победы в сравнительных тестах

Быстродействие

  • Минимальное влияние на производительность системы
  • Высокая скорость работы на любых устройствах

Легкость / Удобство в работе

  • Простота установки и настройки
  • Отсутствие навязчивых окон и диалогов
  • Усовершенствованные инструменты централизованного управления

Требования к системе

Операционные системы:

  • Android 4.0 и выше
  • iOS 8 и выше
  • Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP
  • Mac OS X 10.6 и выше
  • RedHat, Debian, Ubuntu, Suse, Fedora, Mandriva – версия ядра Kernel 2.6 и выше, GNU C Library 2.3 и выше, GTK+ 2.6 и выше, LSB 3.1

 Процессор:

  • Intel или AMD x86-x64 (32 или 64-битные версии)

Поддерживаемые средства VMware:

  • VMware vSphere 5.5 и выше
  • VMware NSX 6.2.4 и выше
  • VMware vShield Manager 5.5.4
  • VMware vShield Endpoint 5.1.0

 

Информация по установке

Для электронных ключей:

Ссылки на скачивание:

Рабочие станции: скачать

Управление:скачать

 

Запуск установки 1. Если установка выполняется с помощью загруженного файла, дважды щелкните этот файл, чтобы запустить интерактивный установщик. Сам интерактивный установщик представляет файл небольшого размера; другие необходимые для установки ESET NOD32 Antivirus файлы загружаются автоматически. 2. После настройки всех необходимых параметров можно приступить к окончательной установке, нажав кнопку Установить. Ход установки будет показан с помощью индикатора выполнения. После завершения установки будет выполнен автоматический запуск ESET NOD32 Antivirus. Как правило, перезагрузка компьютера не требуется, и ESET NOD32 Antivirus сразу же начнет защищать ваш компьютер от вредоносных программ. Активация программы Для активации программы необходимо пройти по ссылке и заполнить регистрационную форму. После завершения установки отобразится окно Тип активации программы. Когда вы получили имя пользователя и пароль, выберите вариант Активировать при помощи имени пользователя и пароля и введите сведения о лицензии в соответствующие поля. Программа ESET NOD32 Antivirus начинает защищать компьютер сразу после установки. Не нужно открывать программу, чтобы запустить ее.

Отзывы о товаре Антивирус ESET NOD32 SMALL Business Pack на 15 ПК [NOD32-SBP-NS(KEY)-1-15] (электронный ключ)




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Характеристики
Бренд
Eset
Тип товара
Антивирусы
Описание

Описание

ESET NOD32 Small Business Pack – специальное антивирусное решение для небольшой компьютерной сети, обеспечивающее надежную защиту от вредоносных программ и интернет-угроз без лишних затрат.

  • Комплексная антивирусная защита всех компьютеров и мобильных устройств
  • Оптимальные комплекты антивирусной защиты для небольшой компании на 5, 10, 15 или 20 рабочих мест
  • Выгодная цена и возможность заблаговременного продления лицензии
  • Простота установки и использования без выделенного администратора сети
  • Бесплатная круглосуточная техническая поддержка
  • Специальные условия расширения лицензии при увеличении рабочих мест

Защита рабочих станций

Эффективная защита клиентских рабочих станций и виртуальных систем от всех типов вредоносного программного обеспечения.

  • ESET Endpoint Antivirus для Microsoft Windows
  • ESET Endpoint Antivirus для Mac OS X
  • ESET NOD32 Antivirus Business Edition для Linux Desktop
  • ESET Virtualization Security для VMware

Защита мобильных устройств

Надежные продукты с набором функций для безопасности конфиденциальной информации на смартфонах и планшетах сотрудников компании.

  • ESET Endpoint Security для Android
  • ESET Mobile Device Management для Apple iOS

Надежность

  • Передовые облачные и эвристические технологии ESET для комплексной защиты от всех типов угроз
  • Безопасность личных данных пользователя
  • Наивысшие оценки независимых лабораторий и победы в сравнительных тестах

Быстродействие

  • Минимальное влияние на производительность системы
  • Высокая скорость работы на любых устройствах

Легкость / Удобство в работе

  • Простота установки и настройки
  • Отсутствие навязчивых окон и диалогов
  • Усовершенствованные инструменты централизованного управления

Требования к системе

Операционные системы:

  • Android 4.0 и выше
  • iOS 8 и выше
  • Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP
  • Mac OS X 10.6 и выше
  • RedHat, Debian, Ubuntu, Suse, Fedora, Mandriva – версия ядра Kernel 2.6 и выше, GNU C Library 2.3 и выше, GTK+ 2.6 и выше, LSB 3.1

 Процессор:

  • Intel или AMD x86-x64 (32 или 64-битные версии)

Поддерживаемые средства VMware:

  • VMware vSphere 5.5 и выше
  • VMware NSX 6.2.4 и выше
  • VMware vShield Manager 5.5.4
  • VMware vShield Endpoint 5.1.0

 

Информация по установке

Для электронных ключей:

Ссылки на скачивание:

Рабочие станции: скачать

Управление:скачать

 

Запуск установки 1. Если установка выполняется с помощью загруженного файла, дважды щелкните этот файл, чтобы запустить интерактивный установщик. Сам интерактивный установщик представляет файл небольшого размера; другие необходимые для установки ESET NOD32 Antivirus файлы загружаются автоматически. 2. После настройки всех необходимых параметров можно приступить к окончательной установке, нажав кнопку Установить. Ход установки будет показан с помощью индикатора выполнения. После завершения установки будет выполнен автоматический запуск ESET NOD32 Antivirus. Как правило, перезагрузка компьютера не требуется, и ESET NOD32 Antivirus сразу же начнет защищать ваш компьютер от вредоносных программ. Активация программы Для активации программы необходимо пройти по ссылке и заполнить регистрационную форму. После завершения установки отобразится окно Тип активации программы. Когда вы получили имя пользователя и пароль, выберите вариант Активировать при помощи имени пользователя и пароля и введите сведения о лицензии в соответствующие поля. Программа ESET NOD32 Antivirus начинает защищать компьютер сразу после установки. Не нужно открывать программу, чтобы запустить ее.

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Антивирус ESET NOD32 SMALL Business Pack на 15 ПК [NOD32-SBP-NS(KEY)-1-15] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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