Описание товара Антивирус ESET NOD32 Cyber Security Pro на 1 год на 1ПК [NOD32-CSP-NS(EKEY)-1-1] (электронный ключ)

Описание

Берегите ваш Mac от вирусных атак и кроссплатформенных угроз

По всему миру появляется все больше вредоносных программ, нацеленных на платформу Mac OS X. От троянского ПО уже пострадали сотни тысяч компьютеров Apple. Защитите ваш Mac от вирусов, червей, шпионских программ и предотвратите атаки с него на компьютеры под управлением операционных систем Microsoft Windows и Linux.

Играйте и работайте без замедлений

Ощутите полную мощность своего компьютера

Антивирус экономно расходует системные ресурсы и сохраняет высокую производительность вашего Mac. Вы можете беспрепятственно играть, работать и запускать ресурсоемкие приложения.

Установить и забыть или использовать все возможности программы – решать вам

Графический интерфейс антивируса специально разработан для Mac OS X, и потому привычен и удобен для Mac-пользователей. При установке вы сами выбираете, использовать параметры безопасности по умолчанию или настроить их индивидуально.

Защита от кроссплатформенных угроз

Защитите ваш Mac от вредоносных приложений, в том числе кроссплатформенных, нацеленных на компьютеры под управлением операционных систем Microsoft Windows и Linux. ESET NOD32 Cyber Security обеспечивает защиту от всех типов вредоносныхпрограмм, включая вирусы, черви и шпионское ПО.

Антивирус и Антишпион - Выявляет все типы угроз, включая ориентированные на операционные системы MicrosoftWindows и Linux, которые не опасны для МасТехнология ESET LiveGrid позволяет эффективно и точно обнаруживать вредоносные программы еще до внесения их в вирусные базы

Антифишинг - Защищает личные данные (логины и пароли, данные банковских карт и др.) от попыток хищения через поддельные сайты, маскирующиеся под настоящие

Контроль устройств(USB-контроль) - Позволяет запретить доступ к съемным носителям (CD-ROM, FireWire, USB, iOS-устройствам и др.) Предотвращает попытки несанкционированного копирования ваших данных на внешнееустройство

Автоматическое сканирование съемных носителей - Сканирует устройства и съемные носители на наличие вредоносного ПО сразу после их подключения к компьютеру

Сканирование почтового и интернет-трафика - Сканирует все веб-страницы (HTTP) и проверяет все входящие письма (POP3/IMAP) на наличие вирусов и других угроз

Кроссплатформенная защита - Предотвращает атаки с вашего Mac на компьютеры под управлением операционных систем Microsoft Windows и Linux

Ощутите полную мощность своего компьютера

Решение обеспечивает надежную защиту и при этом не оказывает влияния на быстродействие системы. Вы можете использовать всю мощь компьютера для работы, игр и поиска в интернете.

Высокая производительность - Сохраняет высокую производительность компьютера и продлевает срок службы его аппаратной части

Режим презентации - Позволяет забыть о раздражающих всплывающих окнах во время показа презентаций, просмотра фильмов и работы других полноэкранных приложений. Блокирует всплывающие окна, а запланированные задачи безопасности переносит на другое время, чтобы сохранить скорость работы приложений и интернета

Быстрые обновления - Автоматические обновления ESET приходят часто и небольшими порциями, чтобы не влиять на скорость подключения к интернету и не мешать вашей работе

Установить и забыть или использовать все возможности программы – решать вам

ESET NOD32 Cyber Security имеет удобную навигацию и современный дизайн, привычный для пользователей Mac OS X. После установки программа имеет все рекомендуемые настройки защиты и расписание сканирования, которые можно легко поменять. Непрерывной защите вашего Mac способствует работа антивируса в фоновом режиме. ESET NOD32 Cyber Security обращается к вам только тогда, когда ваше вмешательство действительно необходимо.

Гибкие настройки - Предлагает расширенные настройки безопасности, которые можно менять в соответствии с потребностями пользователя. К примеру, вы можете установить удобное вам время сканирования или размер архивов для проверки

Действия в один клик - Состояние защиты и наиболее часто используемые функции доступны в один клик. Получив от системы предупреждение безопасности, вы быстро найдете решение

Привычный дизайн - Дизайн решения привычен для пользователей Mac OS X Программа интуитивно понятна, удобна в навигации и позволяет быстро найти то, что вам нужно. Графический интерфейс антивируса специально разработан для операционной системы Mac OS X

Требования к системе

Системные требования

Операционная система: ESET NOD32 Cyber Security работает на любом компьютере с операционной системой Mac OS X 10.6 и выше

Интернет-соединение

Информация по установке

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Прежде чем приступать к процессу установки, нужно закрыть все открытые программы. Программа ESET Cyber Security содержит компоненты, которые могут конфликтовать с другими установленными антивирусными программами при их наличии. Компания ESET настоятельно рекомендует удалить любые другие программы защиты от вирусов, чтобы предотвратить возможные проблемы. Запуск установки Для запуска мастера установки выполните одно из перечисленных далее действий. Если установка выполняется с помощью файла, загруженного с веб-сайта ESET, откройте этот файл и дважды щелкните значок Установить. На начальной стадии установки установщик автоматически проверит в Интернете наличие последней версии программы. Если она будет найдена, установщик предложит загрузить ее и начать процесс установки. После принятия лицензионного соглашения установщик предложит два типа установки. Обычная: во время установки будут настроены только самые важные параметры. Для других параметров будут установлены рекомендуемые значения. Этот тип установки обеспечивает рекомендуемые параметры для комплексной защиты и подходит для большинства пользователей. Настраиваемая: позволяет настраивать все расширенные параметры во время установки. В этом руководстве описывается режим обычной установки. Присоединяйтесь к сети ESET Live Grid Помогите нам бороться с вредоносными программами, присоединившись к нашей сети сотрудничества. Это позволит нам собирать большее количество образцов вирусов и, таким образом, предлагать всем пользователям улучшенную упреждающую защиту и более высокую скорость сканирования. Рекомендуем активировать эту функцию и благодарим за поддержку. Обнаружение потенциально нежелательных приложений Поскольку некоторые потенциально нежелательные приложения используются законно и не обязательно представляют угрозу безопасности, для включения обнаружения требуется согласие пользователя. Завершение установки Когда все необходимые параметры настроены, начните окончательную установку, нажав кнопку Установить. Индикатор выполнения будет отображать ход установки. По завершении установки программа ESET Cyber Security запустится автоматически. Поскольку перезагрузка компьютера обычно не требуется, вы можете продолжать работу, а программа ESET Cyber Security будет работать в фоновом режиме и защищать компьютер от угроз. Активация программы

Для активации программы необходимо пройти по ссылке и заполнить регистрационную форму.

После установки откроется окно Тип активации программы. Это окно также можно открыть в разделе Домашняя страница или Обновление главного окна программы ESET Cyber Security. Для успешного выполнения активации ключ активации нужно вводить именно в том виде, в котором он предоставлен. Если необходимо продлить имеющуюся лицензию, введите ключ активации продления. Если вы получили имя пользователя и пароль, выберите вариант Активировать с помощью имени пользователя и пароля и введите данные лицензии в соответствующие поля. Программу ESET Cyber Security можно активировать в разделе Домашняя страница или Обновление главного окна программы ESET Cyber Security. Запуск ESET Cyber Security Программа ESET Cyber Security начинает защищать компьютер сразу после установки. Чтобы запустить программу, не нужно ее открывать. Однако в любой момент можно открыть программу ESET Cyber Security для проверки состояния защиты или для выполнения различных задач сканирования и обслуживания. Чтобы открыть ESET Cyber Security, щелкните значок ESET Cyber Security , расположенный в строке меню Mac OS (в верхней части экрана) и выберите Открыть ESET Cyber Security.