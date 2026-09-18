Описание товара Антивирус ESET NOD32 Mobile Security на 1 год на 3 устройства [NOD32-ENM2-NS(EKEY)-1-1] (электронный ключ)

Описание

Найти пропавший телефон стало легче!

Новый модуль Антивор автоматически блокирует мобильный телефон или планшет в случае его кражи и осуществляет мониторинг местоположения утерянного устройства.

Найдите устройство на карте в онлайн-режиме или посмотрите снимки со встроенной камеры в личном кабинете на my.eset.com.

Если ваше устройство украдено, вы можете удаленно заблокировать его, включить звуковой сигнал или стереть всю конфиденциальную информацию.

Часто оплачиваете покупки с телефона или планшета?

Вы можете совершать любые онлайн-платежи с вашего устройства, не беспокоясь о сохранности банковских данных – об этом позаботится ESET NOD32 Mobile Security.

Функция Антифишинг препятствует переходу на мошеннические сайты, что позволит сохранить ваши личные данные в безопасности.

Надоели рекламные SMS и звонки?

Оградите себя от мобильного спама при помощи функции фильтрации вызовов и SMS. Настроив правила входящих и исходящих вызовов и SMS, родители могут оградить ребенка от нежелательных контактов. Настройте расписание приема звонков и SMS, чтобы вас не беспокоили в ночное время или в выходные дни.

Возможности Расширенная версия Стартовая бесплатная версия Антивирус и защита личных данных Защита от угроз в режиме реального времени + + Сканирование угроз по требованию + + Облачная защита ESET Live Grid + + Защита от нежелательных приложений + + Ручное обновление базы сигнатур вирусов + + Автоматическое обновление базы сигнатур вирусов + Антифишинг – защита личных данных и онлайн-платежей + Сканирование угроз по расписанию + Карантин + Сканирование во время зарядки + Антивор Автоматическая блокировка устройства в случае кражи и сбор информации о нем + Удаленная передача сообщения на потерянное устройство + Отслеживание перемещения устройства в реальном времени + Получение фото с камеры украденного устройства + Защита SIM-карты + Удаленная очистка памяти + Защита от удаления программы + + Удаленная блокировка + + Определение местоположения + + Удаленное включение звукового сигнала + + Фильтр вызовов и SMS Блокирование вызовов, SMS и MMS по времени + Быстрое блокирование последнего контакта + Фильтрация нежелательных вызовов, SMS и MMS + Другие возможности Аудит безопасности + Аудит приложений + Техническая поддержка 24x7 + Поддержка планшетов + + Обновление модулей программы + + Количество защищаемых устройств 3 1

Надежно

Передовые облачные и эвристические технологии ESET для обнаружения новых и уже известных угроз

Наивысшие оценки независимых лабораторий и победы в сравнительных тестах

Быстро

Быстрая работа на устройствах с любыми характеристиками

Экономия заряда аккумулятора устройства

Минимальный размер обновлений вирусных баз

Легко / Удобно

Удобный интерфейс, адаптированный к любым типам устройств

Бесплатная круглосуточная техническая поддержка

Лицензия для всей семьи – сразу на три или пять устройств

Требования к системе

Системные требования

Операционная система: Android 2.3 и выше

Свободная память: 12+ MB

Экран: сенсорный, минимальное разрешение 240x320px

Процессор: 500 MHz ARM7+

Оперативная память: 512+ MB

Внутренняя память: 20 MB+

Интернет-соединение

Универсальная лицензия

Бесплатный переход на новую версию

Уникальная система мультилицензирования ESET позволяет защитить устройство на любой из программных платформ – Android, Windows Mobile или Symbian

Информация по установке

Загрузка из интернет-магазина Google Play

Откройте на своем устройстве Android приложение Google Play и найдите программу ESET Mobile Security (или просто ESET).

Загрузка с веб-сайта ESET

Доступность веб-версии зависит от вашего региона. 1. Загрузите установочный файл APK с веб-сайта ESET. Скачать. 2. На устройстве должны быть разрешены приложения из неизвестных источников. Для этого коснитесь значка запуска на главном экране Android или выберите «Главная» > «Меню»). Нажмите Настройки > Безопасность. Флажок рядом с параметром Неизвестные источники должен быть установлен. 3. Откройте файл из области уведомлений Android или найдите его с помощью обозревателя файлов. Обычно файл сохраняется в папку загрузок. 4. Нажмите Установить, а затем Открыть.

Есть несколько способов активации ESET Mobile Security. Доступность того или иного способа зависит от страны и того, как продукт был получен. Ввести лицензионный ключ — выберите этот параметр, если у вас уже есть лицензионный ключ. Лицензионный ключ — это уникальная строка в формате XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, которая используется для идентификации владельца лицензии. У меня есть имя пользователя и пароль. Что мне делать? — выберите этот параметр, чтобы преобразовать ваши имя пользователя и пароль в лицензионный ключ на сайте https://my.eset.com/convert