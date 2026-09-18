Описание товара Антивирус ESET NOD32 Internet Security продление на 1 год на 5 устройств [NOD32-EIS-RN(EKEY)-1-5] (электронный ключ)

Описание

ESET Internet Security представляет собой новый подход к созданию действительно комплексной системы безопасности компьютера. Таким образом, продукт представляет собой интеллектуальную систему непрерывной защиты от атак и вредоносных программ, которые могут угрожать безопасности компьютера.

ESET Internet Security — это комплексное решение для обеспечения безопасности, в котором сочетается максимальная степень защиты и минимальное влияние на производительность компьютера. Современные технологии используют искусственный интеллект для предотвращения заражения вирусами,шпионскими, троянскими, рекламными программами, червями, руткитами и другими угрозами без влияния напроизводительность системы и перерывов в работе компьютера.

Возможности и преимущества

Улучшенный интерфейс

Интерфейс в этой версии значительно улучшен и упрощен с учетом результатов тестирования на предмет удобства использования. Все формулировки и уведомления, присутствующие в графическом интерфейсе пользователя, были тщательно проанализированы, и теперь интерфейс поддерживает языки с написанием справа налево, например иврит и арабский. Интернет-справка теперь интегрирована в ESET Internet Security и содержит динамически обновляемые статьи по поддержке.

Защита от вирусов и шпионских программ

Упреждающее обнаружение и очистка большего количества известных и неизвестных вирусов, червей, троянских программ и руткитов. Метод расширенной эвристики идентифицирует даже раннее неизвестные вредоносные программы, обеспечивая защиту вашего компьютера от неизвестных угроз и нейтрализуя их до того, как они могут причинить какой-либо вред. Функции защиты доступа в Интернет и защиты от фишинга работают путем отслеживания обмена данными между веб-браузерами и удаленными серверами (в том числе SSL). Функция защиты почтового клиента обеспечивает контроль обмена сообщениями через протоколы POP3(S) и IMAP(S).

Регулярные обновления

Регулярное обновление модуля обнаружения (ранее известного, как база данных сигнатур вирусов) и программных модулей — лучший способ обеспечить максимальный уровень безопасности компьютера.

ESET LiveGrid® (репутация на основе облака)

Вы можете проверить репутацию запущенных процессов и файлов непосредственно с помощью ESET Internet Security.

Контроль устройств

Автоматически сканирует все USB-устройства флэш-памяти, карты памяти, а также компакт- и DVD-диски. Блокирует съемные носители на основании типа носителя, производителя, размера и других характеристик.

Функция HIPS

Вы можете более детально настроить поведение системы, задать правила для системного реестра, активных процессов и программ, а также точно настроить проверку состояния безопасности.

Игровой режим

Откладывает все всплывающие окна, обновления или другие действия, требующие большой нагрузки на систему, чтобы обеспечить экономию системных ресурсов для игр или других полноэкранных процессов.

Возможности ESET Internet Security

Защита банковской оплаты

Функция защиты банковских платежей обеспечивает защиту браузера при использовании шлюзов интернет-банкинга или платежей в Интернете, чтобы все финансовые операции в Интернете осуществлялись в заслуживающей доверия и безопасной среде.

Поддержка сетевых подписей

Сетевые подписи обеспечивают быструю идентификацию и блокируют на устройствах пользователя вредоносный входящий и исходящий трафик, имеющий отношение к ботам и пакетным средствам эксплуатации уязвимостей. Эту функцию можно считать улучшением в области защиты от ботнетов.

Интеллектуальный файервол

Предотвращает несанкционированный доступ к вашему компьютеру и использование ваших личных данных пользователями, не имеющими соответствующего разрешения.

Защита от спама ESET

Доля спама в общем объеме передаваемых по электронной почте сообщений составляет около 80 %. Защита от спама ограждает от этой проблемы.

ESET Антивор

ESET Антивор повышает уровень безопасности пользовательской информации на случай потери или кражи компьютера. После установки пользователем программы ESET Internet Security и модуля ESET Антивор соответствующее устройство будет отображаться в веб-интерфейсе. С помощью веб-интерфейса пользователи могут управлять конфигурацией модуля ESET Антивор и администрировать параметры функции «Антивор» на своих устройствах.

Родительский контроль

Обеспечивает защиту семьи от потенциально нежелательного веб-содержимого, блокируя веб-сайты различных категорий.

Требования к системе

Для оптимального функционирования ESET Internet Security ваша система должна отвечать следующимтребованиям к аппаратному и программному обеспечению:

Поддерживаемые процессоры: Intel® или AMD x86–x64

Поддерживаемые операционные системы:

Microsoft® Windows® 10; Microsoft® Windows® 8.1; Microsoft® Windows® 8; Microsoft® Windows® 7; Microsoft® Windows® Vista; Microsoft® Windows® Home Server 2011, 64-разрядная версия.

ПРИМЕЧАНИЕ.

ESET Антивор не поддерживает операционные системы Microsoft Windows Home Server.

Информация по установке

Для электронных ключей:

Ссылка на дистрибутив: скачать

Активация программы

Для активации программы необходимо пройти по ссылке и заполнить регистрационную форму.

После завершения установки отобразится окно Тип активации программы. Если вы получили имя пользователя и пароль, выберите вариант Активировать при помощи имени пользователя и пароля и введите сведения о лицензии в соответствующие поля.