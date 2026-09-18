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Антивирус ESET NOD32 продление на 2 года на 3ПК [NOD32-ENA-RN(EKEY)-2-1] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Антивирус ESET NOD32 продление на 2 года на 3ПК [NOD32-ENA-RN(EKEY)-2-1] (электронный ключ)

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Антивирус ESET NOD32 продление на 2 года на 3ПК [NOD32-ENA-RN(EKEY)-2-1] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антивирусы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
1 540 руб.  1 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 299766
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Eset
Тип товара
Антивирусы

Описание товара Антивирус ESET NOD32 продление на 2 года на 3ПК [NOD32-ENA-RN(EKEY)-2-1] (электронный ключ)

Описание

Оставайтесь на безопасной стороне интернета

Доверьте защиту компьютера технологиям ESET NOD32, проверенным 110 миллионами пользователей по всему миру.  ESET NOD32 Антивирус обнаруживает и устраняет все виды угроз, включая вирусы, программы-вымогатели, черви и шпионские программы.  Он защищает от вредоносного ПО, использующего уязвимости в популярных приложениях, блокирует целевые атаки и эксплойты.  В то же время функция защиты от фишинга оберегает от мошеннических сайтов, крадущих личные данные, такие как логины и пароли или данные банковских карт.

  • Антивирус и Антишпион - Обеспечивают проактивную защиту от всех типов вредоносных программ и предотвращают распространение вирусов с вашего компьютера на ПК других пользователей.
  • Антифишинг -  Защищает личные данные (логины и пароли, данные банковских карт и др. ) от попыток хищения через  поддельные сайты, маскирующиеся под настоящие.
  • Защита от эксплойтов - Блокирует атаки вредоносных программ, использующих уязвимости в популярных программах и приложениях, устраняет блокировщики экрана и трояны-вымогатели. Защищает от атак на веб-браузеры, PDF-редакторы, почтовые клиенты, Microsoft Office и Java.
  • Расширенное сканирование памяти - Позволяет обезвреживать зашифрованные вредоносные программы, которые устанавливаются на компьютер скрыто от пользователя.
  • Облачное сканирование - Ускоряет процесс сканирования за счет использования белых списков безопасных файлов из репутационной базы данных ESET LiveGrid. Позволяет вовремя остановить действия неизвестной вредоносной программы, основываясь на подозрительном поведении и наличии данных о ней в ESET LiveGrid.
  • Сканирование при загрузке файлов - Уменьшает общее время сканирования путем проверки определенных типов файлов (например, архивов) во время их загрузки.
  • Сканирование в момент простоя системы - Проводит полное сканирование компьютера, когда он не используется.  Помогает обнаружить потенциально неактивные угрозы прежде, чем они причинят вред.
  • Контроль устройств - Предотвращает попытки несанкционированного копирования данных на внешнее устройство. Позволяет запретить доступ к съемным носителям (CD, DVD, USB-флешки, дисковые накопители и др. )Позволяет блокировать устройства, подключаемые через Bluetooth, FireWire и последовательные/ параллельные порты.
  • Система предотвращения вторжений (HIPS) - Позволяет произвести более тонкую настройку поведения системы.  Дает возможность задать правила для системного реестра, активных процессов и программ для повышенияуровня безопасности.
  • Защита от скрипт-атак - Обнаруживает атаки вредоносных скриптов, которые пытаются использовать уязвимости Windows PowerShell. Находит вредоносные скрипты на JavaScript, атакующие через браузер.   Поддерживаются браузеры Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer и Microsoft Edge. Защита от программ-вымогателейОсуществляет мониторинг поведения приложений и процессов, пытающихся зашифровать личные данные пользователя или заблокировать к ним доступ. Подозрительные приложения блокируются или решение о блокировке предлагается принять пользователю.
  • Сканер UEFI -Защищает от угроз, атакующих компьютер на более глубоком уровне – до запуска операционной системы  Microsoft Windows на компьютерах с системным интерфейсом UEFI

 

Ощутите полную мощность компьютера

Решение обеспечивает надежную защиту и при этом не оказывает влияния на быстродействие системы. Вы можете использовать всю мощь компьютера для работы, игр и поиска в интернете. При использовании ноутбука вы можете долго работать онлайн и наслаждаться играми, без подключения к электросети и не отвлекаясь на всплывающие окна.    

  • Низкое влияние  на системные ресурсы - Поддерживает высокую производительность компьютера и хорошо работает как на новом, так и на старом оборудовании.Автоматические обновления ESET приходят часто и небольшими порциями, чтобы не влиять на скорость подключения к интернету и не мешать вашей работе.
  • Игровой режим - Блокирует всплывающие окна, а запланированные задачи безопасности переносит на другое время, чтобы сохранить скорость работы приложений и интернета. Позволяет забыть о раздражающих всплывающих окнах во время показа презентаций, просмотра фильмов и работы других полноэкранных приложений.  
  • Экономия ресурсов  ноутбука - При отключении от электросети программа автоматически переключает ноутбук в специальный режим  и экономно расходует системные ресурсы, откладывая обновления и ресурсоемкие задачи.

Управляйте лицензиями через портал

При создании бесплатной учетной записи на портале my.eset.com вы получите обзор состояния приобретенных лицензий и ваших устройств,  на которых активирована защита ESET. Менеджер лицензий - Просматривайте статус активации, управляйте приобретенными лицензиями и привязывайте установленные программы ESET на разных устройствах на простом в использовании едином портале my.eset.com.      

Установить и забыть или использовать все возможности программы – решать вам

ESET NOD32 Антивирус отличает удобная навигация и современный дизайн. После установки программа имеет все рекомендуемые настройки защиты и расписание сканирования, которые можно легко поменять. Главный экран программы позволяет всегда быть в курсе состояния защиты компьютера и возможных проблем безопасности. Непрерывной защите способствует работа антивируса в фоновом режиме. ESET NOD32 Антивирус обращается к вам только тогда, когда ваше вмешательство действительно необходимо.

  • Действия в один клик - Программа интуитивно понятна, удобна в навигации и позволяет быстро найти все необходимое.Отображает текущее состояние защиты компьютера и наиболее популярные функции в главном окне.
  • Простое обновление до новых версий - Для поддержания непрерывной защиты высокого класса все улучшения и новые функции автоматически становятся доступны в продукте.
  • Гибкие настройки - Предлагает расширенные настройки безопасности, которые можно менять в соответствии с потребностями пользователя. Можно выбрать нужные области сканирования, установить удобное время сканирования, размер файлов и архивов для проверки и др.
  • ESET SysInspector - Продвинутый инструмент диагностики для фиксации критической системной информации для устранения широкого списка вопросов безопасности и совместимости.
  • Отчет по безопасности - Позволяет просматривать актуальные сведения о защите устройства и формирует расширенный ежемесячный отчет о работе приложения.

Требования к системе

Системные требования

Операционная система: ESET NOD32 Антивирус работает на любом компьютере с операционной системой Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista и Microsoft Windows Home Server 2011 (64-х разрядная версия)

Интернет-соединение

Информация по установке

Для электронных ключей:

Ссылка на дистрибутив: скачать

 

Порядок активации продукта

1. Откройте официальный сайт www.esetnod32.ru и зайдите в раздел “Активация” 2. Введите регистрационный код лицензии и следуйте инструкциям “Мастера активации”. 3. После успешной активации лицензии вы получите лицензионные данные, которые необходимо ввести в установленной программе. 4. Если необходимо установить программу, то скачайте необходимый дистрибутив с официального сайта www.esetnod32.ru из раздела “Скачать” и установите его. Бесплатная техническая поддержка продуктов ESET NOD32: Электронная почта: support@esetnod32.ru. Телефон: 8-800-200-01-57 (бесплатный номер по России).

Отзывы о товаре Антивирус ESET NOD32 продление на 2 года на 3ПК [NOD32-ENA-RN(EKEY)-2-1] (электронный ключ)




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Характеристики
Бренд
Eset
Тип товара
Антивирусы
Описание

Описание

Оставайтесь на безопасной стороне интернета

Доверьте защиту компьютера технологиям ESET NOD32, проверенным 110 миллионами пользователей по всему миру.  ESET NOD32 Антивирус обнаруживает и устраняет все виды угроз, включая вирусы, программы-вымогатели, черви и шпионские программы.  Он защищает от вредоносного ПО, использующего уязвимости в популярных приложениях, блокирует целевые атаки и эксплойты.  В то же время функция защиты от фишинга оберегает от мошеннических сайтов, крадущих личные данные, такие как логины и пароли или данные банковских карт.

  • Антивирус и Антишпион - Обеспечивают проактивную защиту от всех типов вредоносных программ и предотвращают распространение вирусов с вашего компьютера на ПК других пользователей.
  • Антифишинг -  Защищает личные данные (логины и пароли, данные банковских карт и др. ) от попыток хищения через  поддельные сайты, маскирующиеся под настоящие.
  • Защита от эксплойтов - Блокирует атаки вредоносных программ, использующих уязвимости в популярных программах и приложениях, устраняет блокировщики экрана и трояны-вымогатели. Защищает от атак на веб-браузеры, PDF-редакторы, почтовые клиенты, Microsoft Office и Java.
  • Расширенное сканирование памяти - Позволяет обезвреживать зашифрованные вредоносные программы, которые устанавливаются на компьютер скрыто от пользователя.
  • Облачное сканирование - Ускоряет процесс сканирования за счет использования белых списков безопасных файлов из репутационной базы данных ESET LiveGrid. Позволяет вовремя остановить действия неизвестной вредоносной программы, основываясь на подозрительном поведении и наличии данных о ней в ESET LiveGrid.
  • Сканирование при загрузке файлов - Уменьшает общее время сканирования путем проверки определенных типов файлов (например, архивов) во время их загрузки.
  • Сканирование в момент простоя системы - Проводит полное сканирование компьютера, когда он не используется.  Помогает обнаружить потенциально неактивные угрозы прежде, чем они причинят вред.
  • Контроль устройств - Предотвращает попытки несанкционированного копирования данных на внешнее устройство. Позволяет запретить доступ к съемным носителям (CD, DVD, USB-флешки, дисковые накопители и др. )Позволяет блокировать устройства, подключаемые через Bluetooth, FireWire и последовательные/ параллельные порты.
  • Система предотвращения вторжений (HIPS) - Позволяет произвести более тонкую настройку поведения системы.  Дает возможность задать правила для системного реестра, активных процессов и программ для повышенияуровня безопасности.
  • Защита от скрипт-атак - Обнаруживает атаки вредоносных скриптов, которые пытаются использовать уязвимости Windows PowerShell. Находит вредоносные скрипты на JavaScript, атакующие через браузер.   Поддерживаются браузеры Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer и Microsoft Edge. Защита от программ-вымогателейОсуществляет мониторинг поведения приложений и процессов, пытающихся зашифровать личные данные пользователя или заблокировать к ним доступ. Подозрительные приложения блокируются или решение о блокировке предлагается принять пользователю.
  • Сканер UEFI -Защищает от угроз, атакующих компьютер на более глубоком уровне – до запуска операционной системы  Microsoft Windows на компьютерах с системным интерфейсом UEFI

 

Ощутите полную мощность компьютера

Решение обеспечивает надежную защиту и при этом не оказывает влияния на быстродействие системы. Вы можете использовать всю мощь компьютера для работы, игр и поиска в интернете. При использовании ноутбука вы можете долго работать онлайн и наслаждаться играми, без подключения к электросети и не отвлекаясь на всплывающие окна.    

  • Низкое влияние  на системные ресурсы - Поддерживает высокую производительность компьютера и хорошо работает как на новом, так и на старом оборудовании.Автоматические обновления ESET приходят часто и небольшими порциями, чтобы не влиять на скорость подключения к интернету и не мешать вашей работе.
  • Игровой режим - Блокирует всплывающие окна, а запланированные задачи безопасности переносит на другое время, чтобы сохранить скорость работы приложений и интернета. Позволяет забыть о раздражающих всплывающих окнах во время показа презентаций, просмотра фильмов и работы других полноэкранных приложений.  
  • Экономия ресурсов  ноутбука - При отключении от электросети программа автоматически переключает ноутбук в специальный режим  и экономно расходует системные ресурсы, откладывая обновления и ресурсоемкие задачи.

Управляйте лицензиями через портал

При создании бесплатной учетной записи на портале my.eset.com вы получите обзор состояния приобретенных лицензий и ваших устройств,  на которых активирована защита ESET. Менеджер лицензий - Просматривайте статус активации, управляйте приобретенными лицензиями и привязывайте установленные программы ESET на разных устройствах на простом в использовании едином портале my.eset.com.      

Установить и забыть или использовать все возможности программы – решать вам

ESET NOD32 Антивирус отличает удобная навигация и современный дизайн. После установки программа имеет все рекомендуемые настройки защиты и расписание сканирования, которые можно легко поменять. Главный экран программы позволяет всегда быть в курсе состояния защиты компьютера и возможных проблем безопасности. Непрерывной защите способствует работа антивируса в фоновом режиме. ESET NOD32 Антивирус обращается к вам только тогда, когда ваше вмешательство действительно необходимо.

  • Действия в один клик - Программа интуитивно понятна, удобна в навигации и позволяет быстро найти все необходимое.Отображает текущее состояние защиты компьютера и наиболее популярные функции в главном окне.
  • Простое обновление до новых версий - Для поддержания непрерывной защиты высокого класса все улучшения и новые функции автоматически становятся доступны в продукте.
  • Гибкие настройки - Предлагает расширенные настройки безопасности, которые можно менять в соответствии с потребностями пользователя. Можно выбрать нужные области сканирования, установить удобное время сканирования, размер файлов и архивов для проверки и др.
  • ESET SysInspector - Продвинутый инструмент диагностики для фиксации критической системной информации для устранения широкого списка вопросов безопасности и совместимости.
  • Отчет по безопасности - Позволяет просматривать актуальные сведения о защите устройства и формирует расширенный ежемесячный отчет о работе приложения.

Требования к системе

Системные требования

Операционная система: ESET NOD32 Антивирус работает на любом компьютере с операционной системой Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista и Microsoft Windows Home Server 2011 (64-х разрядная версия)

Интернет-соединение

Информация по установке

Для электронных ключей:

Ссылка на дистрибутив: скачать

 

Порядок активации продукта

1. Откройте официальный сайт www.esetnod32.ru и зайдите в раздел “Активация” 2. Введите регистрационный код лицензии и следуйте инструкциям “Мастера активации”. 3. После успешной активации лицензии вы получите лицензионные данные, которые необходимо ввести в установленной программе. 4. Если необходимо установить программу, то скачайте необходимый дистрибутив с официального сайта www.esetnod32.ru из раздела “Скачать” и установите его. Бесплатная техническая поддержка продуктов ESET NOD32: Электронная почта: support@esetnod32.ru. Телефон: 8-800-200-01-57 (бесплатный номер по России).

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Антивирус ESET NOD32 продление на 2 года на 3ПК [NOD32-ENA-RN(EKEY)-2-1] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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