Антивирус DrWeb Security Space на 1 год на 1 ПК + 3 месяца в подарок [LHW-BK-12M-1-A2] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Антивирус DrWeb Security Space на 1 год на 1 ПК + 3 месяца в подарок [LHW-BK-12M-1-A2] (электронный ключ)
Описание
Эффективное детектирование и очистка системы от всех видов угроз (Сканер Dr.Web)
- Высокая скорость сканирования благодаря использованию нескольких потоков проверки в многопроцессорных системах
- Максимально тщательная проверка оперативной памяти, загрузочных секторов, жестких дисков и сменных носителей на вирусы, троянские программы и другие виды вредоносных объектов.
- Детектирование только работоспособных вирусных угроз.
- Обширные базы для детектирования шпионского, потенциально опасного, рекламного ПО, хакерских утилит и программ-шуток.
- Используемый Сканером антируткит Dr.Web Shield™ определяет сложные вирусы, использующие руткит-технологии и умеющие скрывать свое пребывание в инфицированной системе.
- Консольный сканер, который также входит в состав компонентов Dr.Web, рассчитан на опытных пользователей и позволяет проводить проверку в режиме командной строки. Он содержит большие возможности настройки и рассчитан в том числе на работу в многопроцессорных системах.
Защита в режиме реального времени (файловый монитор SpIDer Guard)
- Файловый монитор SpIDer Guard осуществляет постоянный мониторинг здоровья компьютера — перехватывает «на лету» обращения к файлам на дисках, дискетах, CD/DVD/Blu-ray-дисководах, флеш- и смарт-картах.
- Обладает высокой устойчивостью к попыткам вредоносных программ препятствовать функционированию SpIDer Guard или остановить его работу.
- Реализованные в антивирусном ядре Dr.Web технологии динамически отслеживают наличие свободных ресурсов и ограничивают «аппетит» антивируса без снижения эффективности защиты.
- Высокая производительность работы на машинах с интенсивным файловым потоком (при интенсивной работе с файловыми системами, например, при скачивании файлов с торрент- и шаринг-трекеров, компиляции и рендеринге).
Защита от неизвестных угроз (превентивная защита)
- FLY-CODE — не имеющая аналогов технология универсальной распаковки, которая позволяет обнаружить вирусы, упакованные даже неизвестными Dr.Web упаковщиками.
- Уникальная технология несигнатурного поиска Origins Tracing™ позволяет Dr.Web с высокой долей вероятности распознавать вирусы, еще неизвестные вирусной базе Dr.Web.
- Эвристический анализатор Dr.Web надежно детектирует все распространенные типы угроз, определяя их класс по результатам проведенного разбора и характерным признакам.
- Dr.Web Process Heuristic защищает от новых, наиболее актуальных вредоносных программ, разработанных с расчетом на необнаружение традиционными сигнатурными и эвристическими механизмами, которые еще не поступили на анализ в антивирусную лабораторию, а значит, неизвестны вирусной базе Dr.Web на момент проникновения в систему. Он анализирует поведение опасной программы и делает вывод о ее вредоносности, после чего принимаются необходимые меры по нейтрализации угрозы. Новая технология защиты данных от повреждения позволяет свести к минимуму потери от действий неизвестного вируса.
- Комплексный анализатор упакованных угроз значительно повышает уровень детектирования якобы «новых угроз» — известных вирусной базе Dr.Web, но скрытых под новыми упаковщиками, а также исключает необходимость добавления в базы все новых и новых записей об угрозах. Сохранение компактности вирусных баз Dr.Web в свою очередь не требует постоянного увеличения системных требований и обеспечивает традиционно малый размер обновлений — при все таком же традиционно высоком качестве детектирования и лечения.
Надежная защита от потери данных
Функция «Защита от потери данных» убережет файлы от повреждения троянцем-шифровальщиком, создавая регулярно их резервные копии. Причем вы сможете восстановить их самостоятельно, без обращения в службу техподдержки «Доктор Веб»!
- Включите «Защиту от потери данных» в разделе «Инструменты» и настройте параметры хранилища резервной копии важных для вас файлов.
- Настраивайте защиту отдельно для каждого пользовательского профиля вашего компьютера и управляйте профилями с удобством.
- Создавайте резервную копию ценных данных, назначив их сохранение по нужному вам графику, выбрав подходящий временной интервал.
Напоминаем, что услуга дешифровки силами инженеров антивирусной лаборатории и службы технической поддержки «Доктор Веб» бесплатна только для коммерческих пользователей Dr.Web.
Фильтрация интернет-трафика (веб-антивирус SpIDer Gate)
- Веб-антивирус SpIDer Gate в режиме реального времени прозрачно сканирует входящий HTTP-трафик, перехватывает все HTTP-соединения, производит фильтрацию данных, автоматически блокирует зараженные страницы в любых веб-браузерах, проверяет файлы в архивах (например, загружаемые через менеджеров загрузки, и многие другие приложения, обменивающиеся данными с веб-серверами), защищает от фишинговых и других опасных интернет-ресурсов.
- Безопасный интернет-трафик — производится проверка любого трафика по всем портам, передаваемого по поддерживаемым Dr.Web протоколам, включая защищенные (если пользователь включил проверку SSL).
- Безопасный интернет-серфинг — при работе пользователя в поисковых системах Google, Yandex, Yahoo!, Bing, Rambler в результатах поиска отображаются только безопасные с точки зрения поисковиков и Dr.Web сайты благодаря активации в поисковиках функционала «Безопасный поиск» — небезопасный контент отсеивается самими поисковиками!
- Безопасное общение — фильтрация трафика в мгновенных сообщениях Mail.Ru Agent, ICQ, Jabber. Найденные ссылки, ведущие на вредоносные и фишинговые сайты, вырезаются из сообщений. Производится антивирусная проверка пересылаемых вложений, передача потенциально опасных вложений блокируется.
- Проверка шифрованных SSL-соединений (HTTPS).
- Блокировка сайтов по базе известных вирусов и сайтов, не рекомендуемых для посещения (подробнее).
- Отдельная база сайтов, распространяющих нелицензионный контент, — защита правообладателей контента.
- Отключение проверки исходящего или входящего трафика, а также формирование списка тех приложений, HTTP-трафик которых будет проверяться в любом случае и в полном объеме (черный список). Также существует возможность исключения из проверки трафика отдельных приложений (белый список).
- Настройка приоритетности сканирования трафика (баланса проверки). Балансировка влияет на распределение ресурсов процессора ПК и скорость работы с сетью Интернет.
- Работа SpIDer Gate не зависит от используемого браузера.
- Фильтрация практически не сказывается на производительности ПК, скорости работы с Интернетом и количестве передаваемых данных.
- В режиме «по умолчанию» не требуется никакой настройки: SpIDer Gate начинает сканирование сразу же после установки в системе.
- Проверка URL на серверах компании «Доктор Веб» через сервис Dr.Web Cloud. При попытке перехода пользователя на веб-сайты, URL отправляются для проверки на серверы компании «Доктор Веб». Проверка производится в режиме реального времени — вне зависимости от состояния вирусных баз Dr.Web на компьютере пользователя и настроек обновления.
Почта без вирусов, спама и нежелательных сообщений (почтовый антивирус SpIDеr Mail + антиспам)
- Проверка любого трафика по всем портам, передаваемого по поддерживаемым Dr.Web протоколам, включая защищенные (если пользователь включил проверку SSL).
- Почтовый антивирус SpIDer Mail проверяет почту до поступления письма в почтовый клиент и не дает вредоносным программам — разносчиком которых является в основном спам — воспользоваться уязвимостями в программном обеспечении.
- Проверка почты на вирусы и спам в режиме реального времени по протоколам SMTP/POP3/NNTP/IMAP4.
- Проверка шифрованных SSL-соединений (SMTPS/POP3S/IMAP4S).
- Проверка не влияет на работу используемой почтовой программы и практически не увеличивает время приема почты.
- Применяются индивидуальные правила обработки для каждого типа вредоносных программ — вирусов, потенциально опасного и рекламного ПО, хакерских утилит, программ платного дозвона, программ-шуток.
- Защита от массовых рассылок сообщений почтовыми червями благодаря анализу состава и времени отправления исходящих писем, по которым может быть сделан вывод о вирусной активности.
Антиспам
- Антиспам не требует настроек и начинает автоматически действовать с приемом первого сообщения.
- Разные технологии фильтрации обеспечивают высокую вероятность распознавания спама, фишинг-, фарминг-, скамминг- и bounce-сообщений.
- Защита от попадания в ботнеты — провайдер не отключит вам доступ к Интернету за рассылку спама.
- Отфильтрованные письма не удаляются, а перемещаются в специальную папку вашей почтовой программы, где их можно проверить в удобное для вас время на наличие ложных срабатываний.
- Модуль спам-анализатора абсолютно автономен; для его работы не требуется связи с внешним сервером или доступа к какой-либо базе данных, что позволяет существенно экономить трафик.
Забота о безопаcности детей и близких. Контроль за интернет-серфингом и блокировка доступа (Родительский контроль Dr.Web)
Безопасный интернет-трафик
- Проверка любого трафика по всем портам.
- Проверка URL на серверах компании «Доктор Веб» через сервис Dr.Web Cloud в режиме реального времени — вне зависимости от состояния вирусных баз Dr.Web на компьютере пользователя и настроек обновления.
- Блокировка веб-сайтов по 10 тематическим группам (оружие, наркотики, игры, порнография и др.).
- Защита детей от посещения нежелательных страниц.
Ограничение доступа к ПК и Интернет
- Ограничение времени работы пользователя в сети Интернет и за компьютером.
- Блокировка изменения системного времени и часового пояса — исключает возможность работы ребенка за компьютером в несанкционированное родителями время.
Блокировка доступа к файлами и папкам
- Запрет использования отдельных файлов и каталогов — дополнительная возможность обезопасить свои данные и важную информацию от удаления или похищения злоумышленниками.
а также
- Профили настроек Родительского контроля отдельно для каждого пользователя.
Блокировка устройств для перекрытия всех путей возможного проникновения угроз
- Ограничение доступа к устройствам — дисковым накопителям, приводам DVD/CD-ROM, клавиатуре, компьютерной мыши, сетевым картам, устройствам проигрывания звука и видео, игровым устройствам, USB-устройствам, COM/LPT портам.
- Запрет использования переносных хранилищ информации (флеш-дисков, USB-устройств), сетевых устройств, а также отдельных файлов и каталогов — дополнительная возможность обезопасить свои данные и важную информацию от удаления или похищения злоумышленниками.
- Белые списки доверенных устройств защитят от несанкционированного подключения съемного устройства к защищенному Dr.Web компьютеру, сохранят конфиденциальные данные от похищения через флешки, не позволят вирусам проникнуть в систему через этот популярный сегодня источник распространения.
- Экспорт/импорт белых списков.
- Запрет отправки заданий на печать — защита от несанкционированной печати конфиденциальных документов или расходования бумаги.
Защита от сетевых атак (Брандмауэр Dr.Web)
- Защита от несанкционированного доступа извне, предотвращение утечек важных данных по сети, блокировка подозрительных соединений на уровне пакетов и приложений.
- Брандмауэр Dr.Web использует собственную базу доверенных приложений. Доверенность приложения базируется на цифровом сертификате — все программы, легитимные с точки зрения Dr.Web, могут соединяться с любым адресом и по любому порту. Исключение: если приложение не имеет валидной подписи, имеет недействительную цифровую подпись или не имеет ее вовсе (например, «самописное» или open source) — выдается запрос на создание правила.
- Контроль подключений на уровне приложений позволяет контролировать доступ конкретных программ и процессов к сетевым ресурсам и регистрировать информацию о попытках доступа в журнале приложений.
- Фильтрация на уровне пакетов позволяет контролировать доступ к сети Интернет вне зависимости от программ, инициирующих подключение. Журнал пакетного фильтра хранит информацию о пакетах, переданных через сетевые интерфейсы.
- Так называемый «игровой режим», при включении которого окно с запросом на создание правила появляется поверх любого приложения, запущенного в полноэкранном режиме.
- Мониторинг приложений, которые используют сеть в реальном времени, с возможностью принудительно завершить соединение.
Управление защитой всех компьютеров в вашей семье (Антивирусная сеть)
- В компоненте Антивирусная сеть реализованы удаленное управление и настройка антивирусов Dr.Web, установленных на компьютерах в пределах одной локальной сети.
- Для удаленного управления не требуется установка Центра управления Dr.Web.
- Подключение возможно с любого компьютера к любому другому компьютеру.
- Возможности управления включают: получение статистики и логов с удаленной станции, чтение и изменение настроек модулей на ней, их запуск и остановку. Также доступны регистрация серийного номера и замена ключевого файла на удаленной станции.
- Для удаленного доступа требуется включение разрешения такого доступа на удаленной станции.
Преимущества
Лечит от вирусов Важным показателем качества работы антивирусной программы является не только ее способность находить вирусы, но и лечить их; не просто удалять инфицированные файлы вместе с важной для пользователя информацией, но и уметь возвращать их в первоначальное «здоровое» состояние. Технологически сложные и особо опасные вирусы, особенно созданные для извлечения коммерческой выгоды, вирусописатели проверяют на обнаружение по всем антивирусам перед тем как выпустить такой вирус в «живую природу», чтобы вирус существовал незамеченным антивирусами как можно дольше. До поступления образцов таких вирусов в лабораторию они не обнаруживаются ни одним антивирусом. Dr.Web эффективно детектирует и лечит от вирусов Возможность установки и работы на уже инфицированном компьютере и исключительная вирусоустойчивость выделяют Dr.Web среди всех других аналогичных программ. Использование уникальных технологий обработки процессов в памяти и превосходные возможности по нейтрализации активного заражения позволяют успешно установить Dr.Web прямо на зараженную машину (без необходимости предварительного ее лечения) — даже с внешнего носителя без установки в систему (например, с USB-stick) и уже в ходе установки проводить лечение активных угроз. Интеграция установочного пакета (инсталлятора) с обновленным Антируткитом Dr.Web позволяет противостоять активным угрозам и уже во время установки проводить лечение ПК, даже если компьютер заражен сложными вредоносными программами. Подсистема фонового сканирования и нейтрализации активных угроз в рамках Антируткита Dr.Web постоянно находится в памяти и осуществляет поиск активных угроз в таких критических областях Windows как объекты автозагрузки, запущенные процессы и модули, эвристики системных объектов, оперативная память, MBR/VBR дисков, а также в системной BIOS компьютера. В Dr.Web реализована возможность обнаруживать и нейтрализовать вирусы, существующие в оперативной памяти и никогда не встречающиеся в виде отдельных файлов. До сих пор лишь немногие антивирусы умеют их лечить. Dr.Web способен выявлять с высочайшей степенью точности упакованные вредоносные объекты, даже упакованные неизвестным Dr.Web методом, разбирать их на отдельные компоненты и детально анализировать с целью обнаружения скрытых угроз. Только Dr.Web способен полностью проверять архивы любого уровня вложенности. Таким образом, даже если вредоносный объект был многократно заархивирован и при этом использовались разные типы архиваторов, Dr.Web обязательно обнаружит и обезвредит угрозу. Высокий уровень самозащиты Стойкий иммунитет к любым попыткам вредоносных программ вывести Dr.Web из строя обеспечивает не имеющий аналогов на антивирусном рынке компонент самозащиты Dr.Web SelfPROtect. Dr.Web SelfPROtect реализован в виде драйвера и действует на самом низком системном уровне. Выгрузка и остановка его работы невозможны до перезагрузки системы. Dr.Web SelfPROtect ограничивает доступ вредоносных объектов к сети, файлам и папкам, некоторым веткам реестра и сменным носителям на уровне системного драйвера, защищает от попыток анти-антивирусных программ прекратить функционирование Dr.Web. В отличие от некоторых конкурирующих продуктов, модифицирующих ядро Windows (перехватывающих прерывания, подменяющих таблицы векторов, использующих недокументированные функции и т. д.), что может привести к серьезным проблемам в работе самой операционной системы, а также создает новые пути для использования уязвимостей, модуль защиты Dr.Web SelfPROtect является полностью самодостаточным. Возможность автоматического восстановления собственных модулей. Передовые технологии превентивной защиты FLY-CODE — не имеющая аналогов технология универсальной распаковки, которая позволяет обнаружить вирусы, упакованные даже неизвестными Dr.Web упаковщиками. Уникальная технология несигнатурного поиска Origins Tracing™ позволяет Dr.Web с высокой долей вероятности распознавать вирусы, еще неизвестные вирусной базе Dr.Web. Эвристический анализатор Dr.Web надежно детектирует все распространенные типы угроз, определяя их класс по результатам проведенного разбора и характерным признакам. Новое! Dr.Web Process Heuristic защищает от новых, наиболее актуальных вредоносных программ, разработанных с расчетом на необнаружение традиционными сигнатурными и эвристическими механизмами, которые еще не поступили на анализ в антивирусную лабораторию, а значит, неизвестны вирусной базе Dr.Web на момент проникновения в систему. Он анализирует поведение опасной программы и делает вывод о ее вредоносности, после чего принимаются необходимые меры по нейтрализации угрозы. Новая технология защиты данных от повреждения позволяет свести к минимуму потери от действий неизвестного вируса. Новое! Комплексный анализатор упакованных угроз значительно повышает уровень детектирования якобы «новых угроз» — известных вирусной базе Dr.Web, но скрытых под новыми упаковщиками, а также исключает необходимость добавления в базы все новых и новых записей об угрозах. Сохранение компактности вирусных баз Dr.Web в свою очередь не требует постоянного увеличения системных требований и обеспечивает традиционно малый размер обновлений — при все таком же традиционно высоком качестве детектирования и лечения. Полная проверка любого трафика Безопасный трафик — производится проверка любого трафика по всем портам, передаваемого по поддерживаемым Dr.Web протоколам, включая защищенные (если пользователь включил проверку SSL). Безопасный интернет-серфинг — при работе пользователя в поисковых системах Google, Yandex, Yahoo!, Bing, Rambler в результатах поиска отображаются только безопасные с точки зрения поисковиков и Dr.Web сайты благодаря активации в поисковиках функционала «Безопасный поиск» — небезопасный контент отсеивается самими поисковиками! Безопасное общение — фильтрация трафика в мгновенных сообщениях Mail.Ru Agent, ICQ, Jabber. Найденные ссылки, ведущие на вредоносные и фишинговые сайты, вырезаются из сообщений. Производится антивирусная проверка пересылаемых вложений, передача потенциально опасных вложений блокируется. Мгновенная защита из «облака» В рамках Родительского контроля и веб-антивируса SpIDer Gate реализована возможность проверки URL на серверах компании «Доктор Веб» через сервис Dr.Web Cloud. При попытке перехода пользователя на веб-сайты, URL отправляются для проверки на серверы компании «Доктор Веб». Проверка производится в режиме реального времени — вне зависимости от состояния вирусных баз Dr.Web на компьютере пользователя и настроек обновления. Никакой персональной информации, позволяющей идентифицировать пользователя, с компьютера не передается.
Бесплатное расширение лицензии до 5 ПК
Если до конца действия вашей лицензии Dr.Web осталось 3 месяца или меньше, а защита Dr.Web нужна для нового компьютера или мобильного устройства, обменяйте вашу текущую лицензию на расширенную БЕСПЛАТНО. Также бесплатным будет и переход с Антивируса Dr.Web на Dr.Web Security Space.
Защита для мобильных устройств — в подарок
Вредоносные программы, внедрившиеся на мобильные устройства, представляют гораздо большую опасность, чем традиционные угрозы, так как дают криминальным группировкам полный контроль переговоров (в том числе благодаря возможности включения микрофона) и перемещений их владельцев. Особую опасность представляет заражение личных устройств руководящих и финансовых работников компаний, так как с их устройств, как правило, есть доступ к системам дистанционного банковского обслуживания. Помните: для кражи ВСЕХ средств достаточно 1–3 минут!
Требования к системеДля Dr.Web Security Space Windows 8/7/Vista (32- и 64-битные системы), XP (32-битные системы). Оперативная память: не менее 512 МБ. Cвободное пространство на жестком диске: ~375 МБ. Временные файлы, создаваемые в ходе установки, потребуют дополнительного места. Дополнительно для установки брандмауэра необходимо ~7 МБ. Для криптографа Windows 7/Vista/XP (32- и 64-битные системы). Свободное пространство на жестком диске: ~50 МБ. Дополнительно: доступ к сети Интернет для регистрации и получения обновлений.
Информация по установке
1. Скачайте дистрибутив при помощи Мастера скачиваний.
2. Зарегистрируйте продукт следуя инструкции:
- Чтобы получить ключевой файл Dr.Web, необходимо зарегистрировать серийный номер, указав действующий адрес электронной почты. Ключевой файл будет выслан на этот e-mail после регистрации и проверки актуальности данного адреса.
- Сохраните копию ключевого файла (файлов) и серийный номер Dr.Web в надежном месте, желательно на отдельном носителе — это пригодится вам для получения скидки на продление и при обращениях в службу поддержки.
- Пройти регистрацию можно здесь
2. Установите и активируйте продукт следуя инструкции.
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Описание
Эффективное детектирование и очистка системы от всех видов угроз (Сканер Dr.Web)
- Высокая скорость сканирования благодаря использованию нескольких потоков проверки в многопроцессорных системах
- Максимально тщательная проверка оперативной памяти, загрузочных секторов, жестких дисков и сменных носителей на вирусы, троянские программы и другие виды вредоносных объектов.
- Детектирование только работоспособных вирусных угроз.
- Обширные базы для детектирования шпионского, потенциально опасного, рекламного ПО, хакерских утилит и программ-шуток.
- Используемый Сканером антируткит Dr.Web Shield™ определяет сложные вирусы, использующие руткит-технологии и умеющие скрывать свое пребывание в инфицированной системе.
- Консольный сканер, который также входит в состав компонентов Dr.Web, рассчитан на опытных пользователей и позволяет проводить проверку в режиме командной строки. Он содержит большие возможности настройки и рассчитан в том числе на работу в многопроцессорных системах.
Защита в режиме реального времени (файловый монитор SpIDer Guard)
- Файловый монитор SpIDer Guard осуществляет постоянный мониторинг здоровья компьютера — перехватывает «на лету» обращения к файлам на дисках, дискетах, CD/DVD/Blu-ray-дисководах, флеш- и смарт-картах.
- Обладает высокой устойчивостью к попыткам вредоносных программ препятствовать функционированию SpIDer Guard или остановить его работу.
- Реализованные в антивирусном ядре Dr.Web технологии динамически отслеживают наличие свободных ресурсов и ограничивают «аппетит» антивируса без снижения эффективности защиты.
- Высокая производительность работы на машинах с интенсивным файловым потоком (при интенсивной работе с файловыми системами, например, при скачивании файлов с торрент- и шаринг-трекеров, компиляции и рендеринге).
Защита от неизвестных угроз (превентивная защита)
- FLY-CODE — не имеющая аналогов технология универсальной распаковки, которая позволяет обнаружить вирусы, упакованные даже неизвестными Dr.Web упаковщиками.
- Уникальная технология несигнатурного поиска Origins Tracing™ позволяет Dr.Web с высокой долей вероятности распознавать вирусы, еще неизвестные вирусной базе Dr.Web.
- Эвристический анализатор Dr.Web надежно детектирует все распространенные типы угроз, определяя их класс по результатам проведенного разбора и характерным признакам.
- Dr.Web Process Heuristic защищает от новых, наиболее актуальных вредоносных программ, разработанных с расчетом на необнаружение традиционными сигнатурными и эвристическими механизмами, которые еще не поступили на анализ в антивирусную лабораторию, а значит, неизвестны вирусной базе Dr.Web на момент проникновения в систему. Он анализирует поведение опасной программы и делает вывод о ее вредоносности, после чего принимаются необходимые меры по нейтрализации угрозы. Новая технология защиты данных от повреждения позволяет свести к минимуму потери от действий неизвестного вируса.
- Комплексный анализатор упакованных угроз значительно повышает уровень детектирования якобы «новых угроз» — известных вирусной базе Dr.Web, но скрытых под новыми упаковщиками, а также исключает необходимость добавления в базы все новых и новых записей об угрозах. Сохранение компактности вирусных баз Dr.Web в свою очередь не требует постоянного увеличения системных требований и обеспечивает традиционно малый размер обновлений — при все таком же традиционно высоком качестве детектирования и лечения.
Надежная защита от потери данных
Функция «Защита от потери данных» убережет файлы от повреждения троянцем-шифровальщиком, создавая регулярно их резервные копии. Причем вы сможете восстановить их самостоятельно, без обращения в службу техподдержки «Доктор Веб»!
- Включите «Защиту от потери данных» в разделе «Инструменты» и настройте параметры хранилища резервной копии важных для вас файлов.
- Настраивайте защиту отдельно для каждого пользовательского профиля вашего компьютера и управляйте профилями с удобством.
- Создавайте резервную копию ценных данных, назначив их сохранение по нужному вам графику, выбрав подходящий временной интервал.
Напоминаем, что услуга дешифровки силами инженеров антивирусной лаборатории и службы технической поддержки «Доктор Веб» бесплатна только для коммерческих пользователей Dr.Web.
Фильтрация интернет-трафика (веб-антивирус SpIDer Gate)
- Веб-антивирус SpIDer Gate в режиме реального времени прозрачно сканирует входящий HTTP-трафик, перехватывает все HTTP-соединения, производит фильтрацию данных, автоматически блокирует зараженные страницы в любых веб-браузерах, проверяет файлы в архивах (например, загружаемые через менеджеров загрузки, и многие другие приложения, обменивающиеся данными с веб-серверами), защищает от фишинговых и других опасных интернет-ресурсов.
- Безопасный интернет-трафик — производится проверка любого трафика по всем портам, передаваемого по поддерживаемым Dr.Web протоколам, включая защищенные (если пользователь включил проверку SSL).
- Безопасный интернет-серфинг — при работе пользователя в поисковых системах Google, Yandex, Yahoo!, Bing, Rambler в результатах поиска отображаются только безопасные с точки зрения поисковиков и Dr.Web сайты благодаря активации в поисковиках функционала «Безопасный поиск» — небезопасный контент отсеивается самими поисковиками!
- Безопасное общение — фильтрация трафика в мгновенных сообщениях Mail.Ru Agent, ICQ, Jabber. Найденные ссылки, ведущие на вредоносные и фишинговые сайты, вырезаются из сообщений. Производится антивирусная проверка пересылаемых вложений, передача потенциально опасных вложений блокируется.
- Проверка шифрованных SSL-соединений (HTTPS).
- Блокировка сайтов по базе известных вирусов и сайтов, не рекомендуемых для посещения (подробнее).
- Отдельная база сайтов, распространяющих нелицензионный контент, — защита правообладателей контента.
- Отключение проверки исходящего или входящего трафика, а также формирование списка тех приложений, HTTP-трафик которых будет проверяться в любом случае и в полном объеме (черный список). Также существует возможность исключения из проверки трафика отдельных приложений (белый список).
- Настройка приоритетности сканирования трафика (баланса проверки). Балансировка влияет на распределение ресурсов процессора ПК и скорость работы с сетью Интернет.
- Работа SpIDer Gate не зависит от используемого браузера.
- Фильтрация практически не сказывается на производительности ПК, скорости работы с Интернетом и количестве передаваемых данных.
- В режиме «по умолчанию» не требуется никакой настройки: SpIDer Gate начинает сканирование сразу же после установки в системе.
- Проверка URL на серверах компании «Доктор Веб» через сервис Dr.Web Cloud. При попытке перехода пользователя на веб-сайты, URL отправляются для проверки на серверы компании «Доктор Веб». Проверка производится в режиме реального времени — вне зависимости от состояния вирусных баз Dr.Web на компьютере пользователя и настроек обновления.
Почта без вирусов, спама и нежелательных сообщений (почтовый антивирус SpIDеr Mail + антиспам)
- Проверка любого трафика по всем портам, передаваемого по поддерживаемым Dr.Web протоколам, включая защищенные (если пользователь включил проверку SSL).
- Почтовый антивирус SpIDer Mail проверяет почту до поступления письма в почтовый клиент и не дает вредоносным программам — разносчиком которых является в основном спам — воспользоваться уязвимостями в программном обеспечении.
- Проверка почты на вирусы и спам в режиме реального времени по протоколам SMTP/POP3/NNTP/IMAP4.
- Проверка шифрованных SSL-соединений (SMTPS/POP3S/IMAP4S).
- Проверка не влияет на работу используемой почтовой программы и практически не увеличивает время приема почты.
- Применяются индивидуальные правила обработки для каждого типа вредоносных программ — вирусов, потенциально опасного и рекламного ПО, хакерских утилит, программ платного дозвона, программ-шуток.
- Защита от массовых рассылок сообщений почтовыми червями благодаря анализу состава и времени отправления исходящих писем, по которым может быть сделан вывод о вирусной активности.
Антиспам
- Антиспам не требует настроек и начинает автоматически действовать с приемом первого сообщения.
- Разные технологии фильтрации обеспечивают высокую вероятность распознавания спама, фишинг-, фарминг-, скамминг- и bounce-сообщений.
- Защита от попадания в ботнеты — провайдер не отключит вам доступ к Интернету за рассылку спама.
- Отфильтрованные письма не удаляются, а перемещаются в специальную папку вашей почтовой программы, где их можно проверить в удобное для вас время на наличие ложных срабатываний.
- Модуль спам-анализатора абсолютно автономен; для его работы не требуется связи с внешним сервером или доступа к какой-либо базе данных, что позволяет существенно экономить трафик.
Забота о безопаcности детей и близких. Контроль за интернет-серфингом и блокировка доступа (Родительский контроль Dr.Web)
Безопасный интернет-трафик
- Проверка любого трафика по всем портам.
- Проверка URL на серверах компании «Доктор Веб» через сервис Dr.Web Cloud в режиме реального времени — вне зависимости от состояния вирусных баз Dr.Web на компьютере пользователя и настроек обновления.
- Блокировка веб-сайтов по 10 тематическим группам (оружие, наркотики, игры, порнография и др.).
- Защита детей от посещения нежелательных страниц.
Ограничение доступа к ПК и Интернет
- Ограничение времени работы пользователя в сети Интернет и за компьютером.
- Блокировка изменения системного времени и часового пояса — исключает возможность работы ребенка за компьютером в несанкционированное родителями время.
Блокировка доступа к файлами и папкам
- Запрет использования отдельных файлов и каталогов — дополнительная возможность обезопасить свои данные и важную информацию от удаления или похищения злоумышленниками.
а также
- Профили настроек Родительского контроля отдельно для каждого пользователя.
Блокировка устройств для перекрытия всех путей возможного проникновения угроз
- Ограничение доступа к устройствам — дисковым накопителям, приводам DVD/CD-ROM, клавиатуре, компьютерной мыши, сетевым картам, устройствам проигрывания звука и видео, игровым устройствам, USB-устройствам, COM/LPT портам.
- Запрет использования переносных хранилищ информации (флеш-дисков, USB-устройств), сетевых устройств, а также отдельных файлов и каталогов — дополнительная возможность обезопасить свои данные и важную информацию от удаления или похищения злоумышленниками.
- Белые списки доверенных устройств защитят от несанкционированного подключения съемного устройства к защищенному Dr.Web компьютеру, сохранят конфиденциальные данные от похищения через флешки, не позволят вирусам проникнуть в систему через этот популярный сегодня источник распространения.
- Экспорт/импорт белых списков.
- Запрет отправки заданий на печать — защита от несанкционированной печати конфиденциальных документов или расходования бумаги.
Защита от сетевых атак (Брандмауэр Dr.Web)
- Защита от несанкционированного доступа извне, предотвращение утечек важных данных по сети, блокировка подозрительных соединений на уровне пакетов и приложений.
- Брандмауэр Dr.Web использует собственную базу доверенных приложений. Доверенность приложения базируется на цифровом сертификате — все программы, легитимные с точки зрения Dr.Web, могут соединяться с любым адресом и по любому порту. Исключение: если приложение не имеет валидной подписи, имеет недействительную цифровую подпись или не имеет ее вовсе (например, «самописное» или open source) — выдается запрос на создание правила.
- Контроль подключений на уровне приложений позволяет контролировать доступ конкретных программ и процессов к сетевым ресурсам и регистрировать информацию о попытках доступа в журнале приложений.
- Фильтрация на уровне пакетов позволяет контролировать доступ к сети Интернет вне зависимости от программ, инициирующих подключение. Журнал пакетного фильтра хранит информацию о пакетах, переданных через сетевые интерфейсы.
- Так называемый «игровой режим», при включении которого окно с запросом на создание правила появляется поверх любого приложения, запущенного в полноэкранном режиме.
- Мониторинг приложений, которые используют сеть в реальном времени, с возможностью принудительно завершить соединение.
Управление защитой всех компьютеров в вашей семье (Антивирусная сеть)
- В компоненте Антивирусная сеть реализованы удаленное управление и настройка антивирусов Dr.Web, установленных на компьютерах в пределах одной локальной сети.
- Для удаленного управления не требуется установка Центра управления Dr.Web.
- Подключение возможно с любого компьютера к любому другому компьютеру.
- Возможности управления включают: получение статистики и логов с удаленной станции, чтение и изменение настроек модулей на ней, их запуск и остановку. Также доступны регистрация серийного номера и замена ключевого файла на удаленной станции.
- Для удаленного доступа требуется включение разрешения такого доступа на удаленной станции.
Преимущества
Лечит от вирусов Важным показателем качества работы антивирусной программы является не только ее способность находить вирусы, но и лечить их; не просто удалять инфицированные файлы вместе с важной для пользователя информацией, но и уметь возвращать их в первоначальное «здоровое» состояние. Технологически сложные и особо опасные вирусы, особенно созданные для извлечения коммерческой выгоды, вирусописатели проверяют на обнаружение по всем антивирусам перед тем как выпустить такой вирус в «живую природу», чтобы вирус существовал незамеченным антивирусами как можно дольше. До поступления образцов таких вирусов в лабораторию они не обнаруживаются ни одним антивирусом. Dr.Web эффективно детектирует и лечит от вирусов Возможность установки и работы на уже инфицированном компьютере и исключительная вирусоустойчивость выделяют Dr.Web среди всех других аналогичных программ. Использование уникальных технологий обработки процессов в памяти и превосходные возможности по нейтрализации активного заражения позволяют успешно установить Dr.Web прямо на зараженную машину (без необходимости предварительного ее лечения) — даже с внешнего носителя без установки в систему (например, с USB-stick) и уже в ходе установки проводить лечение активных угроз. Интеграция установочного пакета (инсталлятора) с обновленным Антируткитом Dr.Web позволяет противостоять активным угрозам и уже во время установки проводить лечение ПК, даже если компьютер заражен сложными вредоносными программами. Подсистема фонового сканирования и нейтрализации активных угроз в рамках Антируткита Dr.Web постоянно находится в памяти и осуществляет поиск активных угроз в таких критических областях Windows как объекты автозагрузки, запущенные процессы и модули, эвристики системных объектов, оперативная память, MBR/VBR дисков, а также в системной BIOS компьютера. В Dr.Web реализована возможность обнаруживать и нейтрализовать вирусы, существующие в оперативной памяти и никогда не встречающиеся в виде отдельных файлов. До сих пор лишь немногие антивирусы умеют их лечить. Dr.Web способен выявлять с высочайшей степенью точности упакованные вредоносные объекты, даже упакованные неизвестным Dr.Web методом, разбирать их на отдельные компоненты и детально анализировать с целью обнаружения скрытых угроз. Только Dr.Web способен полностью проверять архивы любого уровня вложенности. Таким образом, даже если вредоносный объект был многократно заархивирован и при этом использовались разные типы архиваторов, Dr.Web обязательно обнаружит и обезвредит угрозу. Высокий уровень самозащиты Стойкий иммунитет к любым попыткам вредоносных программ вывести Dr.Web из строя обеспечивает не имеющий аналогов на антивирусном рынке компонент самозащиты Dr.Web SelfPROtect. Dr.Web SelfPROtect реализован в виде драйвера и действует на самом низком системном уровне. Выгрузка и остановка его работы невозможны до перезагрузки системы. Dr.Web SelfPROtect ограничивает доступ вредоносных объектов к сети, файлам и папкам, некоторым веткам реестра и сменным носителям на уровне системного драйвера, защищает от попыток анти-антивирусных программ прекратить функционирование Dr.Web. В отличие от некоторых конкурирующих продуктов, модифицирующих ядро Windows (перехватывающих прерывания, подменяющих таблицы векторов, использующих недокументированные функции и т. д.), что может привести к серьезным проблемам в работе самой операционной системы, а также создает новые пути для использования уязвимостей, модуль защиты Dr.Web SelfPROtect является полностью самодостаточным. Возможность автоматического восстановления собственных модулей. Передовые технологии превентивной защиты FLY-CODE — не имеющая аналогов технология универсальной распаковки, которая позволяет обнаружить вирусы, упакованные даже неизвестными Dr.Web упаковщиками. Уникальная технология несигнатурного поиска Origins Tracing™ позволяет Dr.Web с высокой долей вероятности распознавать вирусы, еще неизвестные вирусной базе Dr.Web. Эвристический анализатор Dr.Web надежно детектирует все распространенные типы угроз, определяя их класс по результатам проведенного разбора и характерным признакам. Новое! Dr.Web Process Heuristic защищает от новых, наиболее актуальных вредоносных программ, разработанных с расчетом на необнаружение традиционными сигнатурными и эвристическими механизмами, которые еще не поступили на анализ в антивирусную лабораторию, а значит, неизвестны вирусной базе Dr.Web на момент проникновения в систему. Он анализирует поведение опасной программы и делает вывод о ее вредоносности, после чего принимаются необходимые меры по нейтрализации угрозы. Новая технология защиты данных от повреждения позволяет свести к минимуму потери от действий неизвестного вируса. Новое! Комплексный анализатор упакованных угроз значительно повышает уровень детектирования якобы «новых угроз» — известных вирусной базе Dr.Web, но скрытых под новыми упаковщиками, а также исключает необходимость добавления в базы все новых и новых записей об угрозах. Сохранение компактности вирусных баз Dr.Web в свою очередь не требует постоянного увеличения системных требований и обеспечивает традиционно малый размер обновлений — при все таком же традиционно высоком качестве детектирования и лечения. Полная проверка любого трафика Безопасный трафик — производится проверка любого трафика по всем портам, передаваемого по поддерживаемым Dr.Web протоколам, включая защищенные (если пользователь включил проверку SSL). Безопасный интернет-серфинг — при работе пользователя в поисковых системах Google, Yandex, Yahoo!, Bing, Rambler в результатах поиска отображаются только безопасные с точки зрения поисковиков и Dr.Web сайты благодаря активации в поисковиках функционала «Безопасный поиск» — небезопасный контент отсеивается самими поисковиками! Безопасное общение — фильтрация трафика в мгновенных сообщениях Mail.Ru Agent, ICQ, Jabber. Найденные ссылки, ведущие на вредоносные и фишинговые сайты, вырезаются из сообщений. Производится антивирусная проверка пересылаемых вложений, передача потенциально опасных вложений блокируется. Мгновенная защита из «облака» В рамках Родительского контроля и веб-антивируса SpIDer Gate реализована возможность проверки URL на серверах компании «Доктор Веб» через сервис Dr.Web Cloud. При попытке перехода пользователя на веб-сайты, URL отправляются для проверки на серверы компании «Доктор Веб». Проверка производится в режиме реального времени — вне зависимости от состояния вирусных баз Dr.Web на компьютере пользователя и настроек обновления. Никакой персональной информации, позволяющей идентифицировать пользователя, с компьютера не передается.
Бесплатное расширение лицензии до 5 ПК
Если до конца действия вашей лицензии Dr.Web осталось 3 месяца или меньше, а защита Dr.Web нужна для нового компьютера или мобильного устройства, обменяйте вашу текущую лицензию на расширенную БЕСПЛАТНО. Также бесплатным будет и переход с Антивируса Dr.Web на Dr.Web Security Space.
Защита для мобильных устройств — в подарок
Вредоносные программы, внедрившиеся на мобильные устройства, представляют гораздо большую опасность, чем традиционные угрозы, так как дают криминальным группировкам полный контроль переговоров (в том числе благодаря возможности включения микрофона) и перемещений их владельцев. Особую опасность представляет заражение личных устройств руководящих и финансовых работников компаний, так как с их устройств, как правило, есть доступ к системам дистанционного банковского обслуживания. Помните: для кражи ВСЕХ средств достаточно 1–3 минут!
Требования к системеДля Dr.Web Security Space Windows 8/7/Vista (32- и 64-битные системы), XP (32-битные системы). Оперативная память: не менее 512 МБ. Cвободное пространство на жестком диске: ~375 МБ. Временные файлы, создаваемые в ходе установки, потребуют дополнительного места. Дополнительно для установки брандмауэра необходимо ~7 МБ. Для криптографа Windows 7/Vista/XP (32- и 64-битные системы). Свободное пространство на жестком диске: ~50 МБ. Дополнительно: доступ к сети Интернет для регистрации и получения обновлений.
Информация по установке
1. Скачайте дистрибутив при помощи Мастера скачиваний.
2. Зарегистрируйте продукт следуя инструкции:
- Чтобы получить ключевой файл Dr.Web, необходимо зарегистрировать серийный номер, указав действующий адрес электронной почты. Ключевой файл будет выслан на этот e-mail после регистрации и проверки актуальности данного адреса.
- Сохраните копию ключевого файла (файлов) и серийный номер Dr.Web в надежном месте, желательно на отдельном носителе — это пригодится вам для получения скидки на продление и при обращениях в службу поддержки.
- Пройти регистрацию можно здесь
2. Установите и активируйте продукт следуя инструкции.
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