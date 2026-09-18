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Антивирус Dr.Web Mobile Security на 1 год на 1 устройство [LHM-AA-12M-1-A3] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Антивирус Dr.Web Mobile Security на 1 год на 1 устройство [LHM-AA-12M-1-A3] (электронный ключ)

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Антивирус Dr.Web Mobile Security на 1 год на 1 устройство [LHM-AA-12M-1-A3] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Программы для Андроид
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
210 руб.  280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 299706
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Характеристики

Бренд
Dr.Web
Тип товара
Программы для Андроид

Описание товара Антивирус Dr.Web Mobile Security на 1 год на 1 устройство [LHM-AA-12M-1-A3] (электронный ключ)

Описание

Dr.Web Security Space для Android

Защита от всех типов вредоносных программ для мобильных Android-устройств для хищений денег и информации, от шифровальщиков-вымогателей, от нежелательных звонков и СМС, от опасного веб-контента.

  • Быстрое или полное сканирование файловой системы, а также проверка сканером отдельных файлов и папок по за-просу пользователя.
  • Проверка файловой системы в режиме реального времени монитором SpIDer Guard при попытке сохранения файлов в памяти устройства.
  • Разблокировка от троянцев-вымогателей и сохранность данных без необходимости выплаты выкупа злоумышленни-кам. Даже при полной блокировке телефона, даже от неизвестных вирусным базам Dr.Web блокировщиков.
  • Детектирование новых, неизвестных вредоносных программ с помощью уникальной технологии Origins Tracing™.
  • Перемещение обнаруженных угроз в карантин с возможностью восстановления файлов оттуда.
  • Минимальное влияние на скорость работы операционной системы.
  • Бережное расходование ресурсов аккумулятора.
  • Экономия трафика благодаря малому размеру обновлений вирусных баз, что особенно важно для пользователей лимитных тарифов мобильной связи.
  • Защита паролем настроек антивируса и доступа к приложениям.
  • Подробная статистика о работе антивируса.
  • Удобные и информативные виджеты рабочего стола для доступа к приложению.

Современные Android-троянцы способны похитить всё, что имеет для вас ценность, — от фото до денег. А Dr.Web для Android способен всё это защитить.

Компоненты защиты*

  • Антивирус — надежно защитит  от всех типов вредоносных программ, созданных для инфицирования мобильных устройств.
  • Фильтр звонков и СМС** — оградит от нежелательных звонков и СМС-сообщений.
  • URL-фильтр — облачный фильтр ограничит доступ к нежелательным интернет-ресурсам на основании белых и черных списков или тематических категорий.
  • Брандмауэр — проконтролирует сетевую активность приложений.
  • Антивор — поможет найти мобильное устройство в случае его утери или кражи и при необходимости удаленно стереть с него конфиденциальную информацию.
  • Аудитор безопаcности — произведет диагностику, выявит проблемы и предложит решения для их устранения.

Родительский контроль Dr.Web

  • Не позволит вашим детям посещать нежелательные, с вашей точки зрения, интернет-страницы. Доступ к ним будет закрыт по черному списку или тематическим группам сайтов (азартные игры, соцсети и т. д.).
  • Не позволит ребенку добавить в Фильтр звонков и СМС нежелательные номера. Таким образом ребенок будет защищен от звонков с неизвестных номеров — дозвониться до него смогут лишь те, кого вы знаете.
  • Заблокирует ребенку доступ к ненужным,  с вашей точки зрения, приложениям и не позволит ему запустить их.
  • Не позволит изменять заданные вами ограничительные настройки (например, белые и черные списки фильтров Dr.Web).

* Для устройств под управлением Android TV доступны только Антивирус, Аудитор безопасности и Брандмауэр. ** Использование этого компонента на устройствах без SIM-карт невозможно

 

Требования к системе

Dr.Web Security Space для Android

  • Для Android OS 4.4 — 9.0 / Android TV 5.0+
  • Для смартфонов, планшетов, «умных» телевизоров и игровых консолей

Информация по установке

Для электронных ключей:

1. Скачайте  дистрибутив при помощи Мастера скачиваний.

2. Зарегистрируйте продукт следуя инструкции:

 

  • Чтобы получить ключевой файл Dr.Web, необходимо зарегистрировать серийный номер, указав действующий адрес электронной почты. Ключевой файл будет выслан на этот e-mail после регистрации и проверки актуальности данного адреса.
  • Сохраните копию ключевого файла (файлов) и серийный номер Dr.Web в надежном месте, желательно на отдельном носителе — это пригодится вам для получения скидки на продление и при обращениях в службу поддержки.
  • Пройти регистрацию можно здесь

2. Установите и активируйте продукт следуя инструкции.

Отзывы о товаре Антивирус Dr.Web Mobile Security на 1 год на 1 устройство [LHM-AA-12M-1-A3] (электронный ключ)




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Характеристики
Бренд
Dr.Web
Тип товара
Программы для Андроид
Описание

Описание

Dr.Web Security Space для Android

Защита от всех типов вредоносных программ для мобильных Android-устройств для хищений денег и информации, от шифровальщиков-вымогателей, от нежелательных звонков и СМС, от опасного веб-контента.

  • Быстрое или полное сканирование файловой системы, а также проверка сканером отдельных файлов и папок по за-просу пользователя.
  • Проверка файловой системы в режиме реального времени монитором SpIDer Guard при попытке сохранения файлов в памяти устройства.
  • Разблокировка от троянцев-вымогателей и сохранность данных без необходимости выплаты выкупа злоумышленни-кам. Даже при полной блокировке телефона, даже от неизвестных вирусным базам Dr.Web блокировщиков.
  • Детектирование новых, неизвестных вредоносных программ с помощью уникальной технологии Origins Tracing™.
  • Перемещение обнаруженных угроз в карантин с возможностью восстановления файлов оттуда.
  • Минимальное влияние на скорость работы операционной системы.
  • Бережное расходование ресурсов аккумулятора.
  • Экономия трафика благодаря малому размеру обновлений вирусных баз, что особенно важно для пользователей лимитных тарифов мобильной связи.
  • Защита паролем настроек антивируса и доступа к приложениям.
  • Подробная статистика о работе антивируса.
  • Удобные и информативные виджеты рабочего стола для доступа к приложению.

Современные Android-троянцы способны похитить всё, что имеет для вас ценность, — от фото до денег. А Dr.Web для Android способен всё это защитить.

Компоненты защиты*

  • Антивирус — надежно защитит  от всех типов вредоносных программ, созданных для инфицирования мобильных устройств.
  • Фильтр звонков и СМС** — оградит от нежелательных звонков и СМС-сообщений.
  • URL-фильтр — облачный фильтр ограничит доступ к нежелательным интернет-ресурсам на основании белых и черных списков или тематических категорий.
  • Брандмауэр — проконтролирует сетевую активность приложений.
  • Антивор — поможет найти мобильное устройство в случае его утери или кражи и при необходимости удаленно стереть с него конфиденциальную информацию.
  • Аудитор безопаcности — произведет диагностику, выявит проблемы и предложит решения для их устранения.

Родительский контроль Dr.Web

  • Не позволит вашим детям посещать нежелательные, с вашей точки зрения, интернет-страницы. Доступ к ним будет закрыт по черному списку или тематическим группам сайтов (азартные игры, соцсети и т. д.).
  • Не позволит ребенку добавить в Фильтр звонков и СМС нежелательные номера. Таким образом ребенок будет защищен от звонков с неизвестных номеров — дозвониться до него смогут лишь те, кого вы знаете.
  • Заблокирует ребенку доступ к ненужным,  с вашей точки зрения, приложениям и не позволит ему запустить их.
  • Не позволит изменять заданные вами ограничительные настройки (например, белые и черные списки фильтров Dr.Web).

* Для устройств под управлением Android TV доступны только Антивирус, Аудитор безопасности и Брандмауэр. ** Использование этого компонента на устройствах без SIM-карт невозможно

 

Требования к системе

Dr.Web Security Space для Android

  • Для Android OS 4.4 — 9.0 / Android TV 5.0+
  • Для смартфонов, планшетов, «умных» телевизоров и игровых консолей

Информация по установке

Для электронных ключей:

1. Скачайте  дистрибутив при помощи Мастера скачиваний.

2. Зарегистрируйте продукт следуя инструкции:

 

  • Чтобы получить ключевой файл Dr.Web, необходимо зарегистрировать серийный номер, указав действующий адрес электронной почты. Ключевой файл будет выслан на этот e-mail после регистрации и проверки актуальности данного адреса.
  • Сохраните копию ключевого файла (файлов) и серийный номер Dr.Web в надежном месте, желательно на отдельном носителе — это пригодится вам для получения скидки на продление и при обращениях в службу поддержки.
  • Пройти регистрацию можно здесь

2. Установите и активируйте продукт следуя инструкции.

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Отзывы


Антивирус Dr.Web Mobile Security на 1 год на 1 устройство [LHM-AA-12M-1-A3] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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