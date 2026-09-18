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Антивирус Dr.Web Katana - продление на 1 год на 1 ПК [LHW-KK-12M-1-B3] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Антивирус Dr.Web Katana - продление на 1 год на 1 ПК [LHW-KK-12M-1-B3] (электронный ключ)

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Антивирус Dr.Web Katana - продление на 1 год на 1 ПК [LHW-KK-12M-1-B3] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антивирусы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
730 руб.  820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 299676
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Характеристики

Бренд
Dr.Web
Тип товара
Антивирусы

Описание товара Антивирус Dr.Web Katana - продление на 1 год на 1 ПК [LHW-KK-12M-1-B3] (электронный ключ)

Описание

Преимущества

  • Нейтрализует новейшие, еще не известные вашему антивирусу угрозы, разработанных с расчетом на необнаружение традиционными сигнатурными и эвристическими механизмами.
  • Обеспечивает безопасность практически с момента запуска операционной системы — Dr.Web KATANA начинает защищать еще до завершения загрузки традиционного сигнатурного антивируса!
  • В отличие от традиционного антивируса Dr.Web KATANA практически не потребляет ресурсов.
  • Контролирует все процессы системы, по характерному поведению выявляет вредоносные и блокирует их. Анализирует поведение каждой запущенной программы «на лету», сверяясь с постоянно обновляемым репутационным облаком Dr.Web, и на основе актуальных знаний о том, как ведут себя вредоносные программы, делает вывод о ее опасности, после чего принимает необходимые меры по нейтрализации угрозы.
  • Не требует никакой настройки и начинает эффективно действовать сразу после установки.
  • Защищает даже без доступа ПК к Интернету.
  • Не конфликтует с антивирусами других производителей.
  • Практически не потребляет ресурсов — для работы продукта необходимо всего 36 МБ оперативной памяти.

Функциональные возможности

  • Защищает критически важные участки системы от модификаций вредоносными программами.
  • Выявляет и прекращает вредоносные, подозрительные или ненадежные сценарии и процессы.
  • Распознает нежелательные изменения файлов, отслеживая работу всех процессов в системе в поисках действий, характерных для поведения вредоносных программ (например, действий троянцев-вымогателей), не позволяя вредоносным объектам внедриться в процессы других программ.
  • Обнаруживает и нейтрализуeт новейшие угрозы: троянцев-вымогателей (шифровальщиков), инжекторы, удаленно управляемые вредоносные объекты (распространяемые для организации ботнетов и шпионажа), а также вирусные упаковщики.
  • Защищает от эксплойтов — вредоносных объектов, пытающихся для проникновения в систему использовать уязвимости, в том числе еще не известные никому, кроме вирусописателей (т. н. уязвимости «нулевого дня»).
  • Контролирует работу не только наиболее популярных браузеров, но и любых плагинов к ним; защищает от блокировщиков браузеров.
  • Блокирует возможность изменения вредоносными программами загрузочных областей диска с целью невозможности запуска (например, троянцев) на компьютере.
  • Предотвращает отключение безопасного режима Windows, блокируя изменения реестра.
  • Не позволяет вредоносным программам добавлять в логику работы операционной системы исполнение новых задач, нужных злоумышленникам. Блокирует ряд параметров в реестре Windows, что не дает, например, изменить вирусам нормальное отображение Рабочего стола или скрыть присутствие троянца в системе при помощи руткита.
  • Не позволяет вредоносному ПО изменить правила запуска программ.
  • Пресекает загрузки новых или неизвестных драйверов без ведома пользователя.
  • Блокирует автозапуск вредоносных программ, а также определенных приложений, например, анти-антивирусов, не давая им зарегистрироваться в реестре для последующего запуска.
  • Блокирует ветки реестра, которые отвечают за драйверы виртуальных устройств, что делает невозможной установку нового виртуального устройства.
  • Блокирует коммуникации между компонентами шпионского ПО и управляющим ими сервером.
  • Не позволяет вредоносному ПО нарушить нормальную работу системных служб, например, вмешаться в штатное создание резервных копий файлов.

Требования к системе

Системные требования

  • Windows 10/8/8.1/7/Vista SP2/XP SP2+ (32-битные системы).
  • Windows 10/8/8.1/7/Vista SP2 (64-битные системы).
  • Свободной оперативной памяти: не менее 100 МБ.
  • Свободное пространство на жестком диске: ~150 МБ. Временные файлы, создаваемые в ходе установки, потребуют дополнительного места.

Информация по установке

1. Скачайте  дистрибутив при помощи Мастера скачиваний.

2. Зарегистрируйте продукт следуя инструкции:

 

  • Чтобы получить ключевой файл Dr.Web, необходимо зарегистрировать серийный номер, указав действующий адрес электронной почты. Ключевой файл будет выслан на этот e-mail после регистрации и проверки актуальности данного адреса.
  • Сохраните копию ключевого файла (файлов) и серийный номер Dr.Web в надежном месте, желательно на отдельном носителе — это пригодится вам для получения скидки на продление и при обращениях в службу поддержки.
  • Пройти регистрацию можно здесь

2. Установите и активируйте продукт.

Отзывы о товаре Антивирус Dr.Web Katana - продление на 1 год на 1 ПК [LHW-KK-12M-1-B3] (электронный ключ)




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Характеристики
Бренд
Dr.Web
Тип товара
Антивирусы
Описание

Описание

Преимущества

  • Нейтрализует новейшие, еще не известные вашему антивирусу угрозы, разработанных с расчетом на необнаружение традиционными сигнатурными и эвристическими механизмами.
  • Обеспечивает безопасность практически с момента запуска операционной системы — Dr.Web KATANA начинает защищать еще до завершения загрузки традиционного сигнатурного антивируса!
  • В отличие от традиционного антивируса Dr.Web KATANA практически не потребляет ресурсов.
  • Контролирует все процессы системы, по характерному поведению выявляет вредоносные и блокирует их. Анализирует поведение каждой запущенной программы «на лету», сверяясь с постоянно обновляемым репутационным облаком Dr.Web, и на основе актуальных знаний о том, как ведут себя вредоносные программы, делает вывод о ее опасности, после чего принимает необходимые меры по нейтрализации угрозы.
  • Не требует никакой настройки и начинает эффективно действовать сразу после установки.
  • Защищает даже без доступа ПК к Интернету.
  • Не конфликтует с антивирусами других производителей.
  • Практически не потребляет ресурсов — для работы продукта необходимо всего 36 МБ оперативной памяти.

Функциональные возможности

  • Защищает критически важные участки системы от модификаций вредоносными программами.
  • Выявляет и прекращает вредоносные, подозрительные или ненадежные сценарии и процессы.
  • Распознает нежелательные изменения файлов, отслеживая работу всех процессов в системе в поисках действий, характерных для поведения вредоносных программ (например, действий троянцев-вымогателей), не позволяя вредоносным объектам внедриться в процессы других программ.
  • Обнаруживает и нейтрализуeт новейшие угрозы: троянцев-вымогателей (шифровальщиков), инжекторы, удаленно управляемые вредоносные объекты (распространяемые для организации ботнетов и шпионажа), а также вирусные упаковщики.
  • Защищает от эксплойтов — вредоносных объектов, пытающихся для проникновения в систему использовать уязвимости, в том числе еще не известные никому, кроме вирусописателей (т. н. уязвимости «нулевого дня»).
  • Контролирует работу не только наиболее популярных браузеров, но и любых плагинов к ним; защищает от блокировщиков браузеров.
  • Блокирует возможность изменения вредоносными программами загрузочных областей диска с целью невозможности запуска (например, троянцев) на компьютере.
  • Предотвращает отключение безопасного режима Windows, блокируя изменения реестра.
  • Не позволяет вредоносным программам добавлять в логику работы операционной системы исполнение новых задач, нужных злоумышленникам. Блокирует ряд параметров в реестре Windows, что не дает, например, изменить вирусам нормальное отображение Рабочего стола или скрыть присутствие троянца в системе при помощи руткита.
  • Не позволяет вредоносному ПО изменить правила запуска программ.
  • Пресекает загрузки новых или неизвестных драйверов без ведома пользователя.
  • Блокирует автозапуск вредоносных программ, а также определенных приложений, например, анти-антивирусов, не давая им зарегистрироваться в реестре для последующего запуска.
  • Блокирует ветки реестра, которые отвечают за драйверы виртуальных устройств, что делает невозможной установку нового виртуального устройства.
  • Блокирует коммуникации между компонентами шпионского ПО и управляющим ими сервером.
  • Не позволяет вредоносному ПО нарушить нормальную работу системных служб, например, вмешаться в штатное создание резервных копий файлов.

Требования к системе

Системные требования

  • Windows 10/8/8.1/7/Vista SP2/XP SP2+ (32-битные системы).
  • Windows 10/8/8.1/7/Vista SP2 (64-битные системы).
  • Свободной оперативной памяти: не менее 100 МБ.
  • Свободное пространство на жестком диске: ~150 МБ. Временные файлы, создаваемые в ходе установки, потребуют дополнительного места.

Информация по установке

1. Скачайте  дистрибутив при помощи Мастера скачиваний.

2. Зарегистрируйте продукт следуя инструкции:

 

  • Чтобы получить ключевой файл Dr.Web, необходимо зарегистрировать серийный номер, указав действующий адрес электронной почты. Ключевой файл будет выслан на этот e-mail после регистрации и проверки актуальности данного адреса.
  • Сохраните копию ключевого файла (файлов) и серийный номер Dr.Web в надежном месте, желательно на отдельном носителе — это пригодится вам для получения скидки на продление и при обращениях в службу поддержки.
  • Пройти регистрацию можно здесь

2. Установите и активируйте продукт.

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Отзывы


Антивирус Dr.Web Katana - продление на 1 год на 1 ПК [LHW-KK-12M-1-B3] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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