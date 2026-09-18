Описание товара Антивирус AVG Ultimate на 1 год [gsl.0.x.0.12] (электронный ключ)

Описание

AVG Ultimate

AVG Ultimate предоставляет вам полный спектр возможностей: лучшая защита, настройка быстродействия системы и многое другое для вас и вашей семьи. Включает в себя AVG Zen - так что вы можете следить за защитой и быстродействием всех ваших систем одновременно! AVG Ultimate включает в себя следующие возможности: AVG Internet Security - помогает защищать ваш компьютер, ноутбук и планшет от вирусов, спама и шпионских программ, обеспечивая безопасную связь с платежными системами магазинов и банков. AVG TuneUp - автоматические или ручное управление быстродействием программ позволяет вашему компьютеру, ноутбуку или планшету работать на больших скоростях, помогая экономить дисковое рпостранство, энергию батареи и увеличивая надежность системы. AVG Antivirus - последняя версия антивируса от AVG защищает вашу систему от вирусов, нежелательного ПО и сканирует систему в режиме реального времени. AVG Antivirus для мобильных телефонов позволяет экономить место на вашем устройстве, повышает его защиту от мобильных вирусов и помогает экономить заряд батареи при помощи новых настраиваемых профилей.

AVG PC TuneUp

AVG PC TuneUp позволяет восстановить максимальную производительность операционной системы, игр и программ. Кроме того, AVG PC TuneUp автоматически запускает важные задачи обслуживания, такие как очистка жестких дисков и реестра, которые при необходимости можно также запустить вручную. Беспорядок в системе и медленная работа останутся в прошлом. Оптимизатор от AVG распознает существующие в системе проблемы и предлагает простые решения. Кроме того, программу AVG PC TuneUp можно использовать для настройки оформления операционной системы Windows в соответствии с личными потребностями.

Основные возможности AVG PC TuneUp

• Улучшенная очистка: - очистка ненужных файлов в iTunes и в приложениях для Windows 8.

• Функция "Поиск дубликатов": - сканирование жесткого диска на наличие дубликатов файлов; - результаты сортируются по категориям: картинки, музыка, видео, документы, архивы, другие; - возможность дальнейшей сортировки результатов по различным параметрам (например, размер файла, название, количество дубликатов); - удаление выбранной дубликатов файлов.

• Режим Flight Mode: - отключение Wi-Fi и Bluetooth соединений через простой переключатель, чтобы увеличить время работы от аккумулятора.

• Пользовательский интерфейс: - упрощенная разметка; - современный дизайн

Главная область интерфейса запуска AVG PC TuneUp содержит пять категорий, предоставляющих быстрый доступ к ключевым функциям AVG PC TuneUp, отсортированным по темам.

Пять категорий интерфейса запуска отображают основные области задач обслуживания AVG PC TuneUp. В первой категории отображается состояние четырех центральных областей оптимизации. Здесь сразу видно, существует ли острая необходимость в действиях или есть потенциал оптимизации. В остальных четырех категориях удобно размещены ссылки к различным модулям AVG PC TuneUp.

Панель мониторинга

В категории «Панель мониторинга» вы получите обзор текущего состояния своей системы и рекомендации о том, как можно улучшить ее состояние. Справа отображается состояние защиты системы. Оптимизация Категория «Оптимизация» позволяет деактивировать или удалить ненужные программы, а также очистить систему и удалить данные. Очистка Категория «Очистка» позволяет систематически удалять из системы ненужные данные. Устранение неполадок В категории «Устранение неполадок» вы найдете простые решения любых возникающих проблем. Персонализация Категория «Персонализация» предлагает вам многочисленные возможности для настройки рабочей среды в соответствии с вашими предпочтениями.

Основные компоненты AVG Internet Security

• Антивирус и антишпион • Анти-руткит • Веб-защита Surf-Shield • Веб-сканер Online Shield • Защита личных данных • Identity Alert • Сканер электронной почты • Анти-спам • Персональный фаервол • PC Analyzer • Хранилище данных

Основные возможности AVG Internet Security

Защита компьютера от вредоносных программ Компонент AVG Internet Security "Защита компьютера" обеспечивает полную защиту компьютера от внутренних угроз, что полезно, если в данный момент компьютер не подключен к сети. Он обнаруживает все известные типы вирусов и шпионского ПО, в том числе спящие угрозы (которые проникли в систему, но еще неактивны), а также руткиты. • Антивирус и антишпион Компонент Anti-Virus обеспечивает непрерывную защиту компьютера в реальном времени. Он сканирует каждый файл при открытии, сохранении или копировании и защищает системные области компьютера. • Защита от руткитов Компонент Anti-Rootkit — это специальное средство, предназначенное для обнаружения и удаления руткитов. Чтобы запустить проверку компьютера на наличие руткитов, нажмите кнопку Сканировать на наличие руткитов. Поиск руткитов также по умолчанию выполняется при использовании функции Сканировать весь компьютер и предустановленного параметра Запланированное сканирование. • Хранилище данных Компонент AVG Хранилище данных позволяет создавать надежные виртуальные хранилища для ценных и конфиденциальных данных. Содержимое Хранилище данных шифруется и защищается заданным вами паролем, таким образом предотвращая неавторизованный доступ. Веб-защита в Интернете Компонент AVG Internet Security "Защита при просмотре сайтов" обеспечивает полную защиту компьютера в Интернете. Он обнаруживает все известные типы вирусов и шпионского ПО, а также такие комплексные угрозы, как эксплойты и вредоносные веб-сайты. • Surf-Shield Модуль Surf-Shield компонента LinkScanner защищает вас при использовании Интернета. Она обнаруживает сложные интернет-угрозы, к которым относятся: - веб-сайты с эксплойтами, использующие вредоносный код; - фишинговые веб-сайты, созданные для незаконного получения персональной информации пользователей; - взломанные сайты, т. е. изначально серьезные и законные сайты, которые стали опасными и непредсказуемыми в результате атаки злоумышленников. • Online Shield Компонент Online Shield защищает вас при использовании Интернета. Он обнаруживает распространенные виды вирусов и шпионского ПО и защищает вас одним из приведенных ниже способов. - Сканирование содержания веб-страниц, которые вы открываете до того, как они начнут отображаться в веб-обозревателе. Если страница содержит опасные объекты javascript, компонент Online Shield останавливает открытие страницы. -Сканирование файлов, которые вы пытаетесь загрузить. Если файл заражен, Online Shield немедленно останавливает загрузку, чтобы угроза не проникла в компьютер. Защита личных данных Компонент AVG Internet Security "Личные данные" защищает ваш компьютер, проводя мониторинг выполняемых приложений и процессов и отслеживая все потенциально опасные действия. Также он регулярно проверяет, чтобы ваши персональные данные не стали объектом неправильного использования в Интернете. • Identity Protection Компонент Identity Protection обеспечивает защиту компьютера в реальном времени от новых и еще неизвестных угроз. Он отслеживает все процессы (включая скрытые) и более 285 моделей поведения, стараясь определить возможную опасность для системы. По этой причине возможно обнаружение угроз, даже не описанных в вирусной базе данных. • Identity Alert Компонент Identity Alert предоставляет доступ к веб-службе, предназначенной для дискретного мониторинга персональной информации через Интернет. К такой информации относятся следующие сведения: - номер кредитной карты; - адрес электронной почты; - номер телефона (мобильного). Защита от сетевых угроз • Персональный фаервол Компонент AVG Firewall (Брандмауэр) в AVG Internet Security управляет всем сетевым трафиком на вашем компьютере. В зависимости от настроек он разрешает или блокирует попытки подключения к сети, а также получение и отправку любых видов данных в любых масштабах: от небольшой локальной сети до всего Интернета. Правильно настроенный компонент AVG Firewall обеспечит прекрасную защиту от хакерских атак из Интернета. Защита электроной почты Компонент AVG Internet Security "Защита электронная почта" обеспечивает полную защиту электронной почты от вирусов, шпионского ПО и спама. • Сканирование электронной почты Компонент Сканер электронной почты предназначен для сканирования всех входящих и исходящих сообщений электронной почты; при обнаружении вируса в сообщении электронной почты он сразу же перемещается в хранилище вирусов. Данный компонент также может фильтровать определенные типы вложений электронной почты и добавлять текст сертификации в безопасные сообщения. • Анти-спам: защита от спама Компонент Anti-Spam проверяет все входящие и дополнительно исходящие сообщения электронной почты, и нежелательные сообщения помечает как СПАМ. Благодаря этой функции большинству почтовых клиентов удается фильтровать спам и сохранять его в специальных почтовых ящиках для спама. Для обеспечения наилучших результатов данный компонент включает в себя несколько способов анализа для обработки сообщений электронной почты.

Безопасность

Антивирус

Блокирует и удаляет вирусы, черви и троянские программы, а также препятствует их распространению.

Защита от вредоносного ПО

Защищает от вредоносного ПО и препятствует возможному заражению.

Защита Anti-Rootkit

Предотвращает захват управления компьютером посторонними лицами.

Сканер электронной почты

Обнаруживает и блокирует зараженные или мошеннические вложения, способные нанести вред вашему компьютеру. Функционирует как плагин для приложений электронной почты, в том числе Microsoft Outlook®, или как сканер почтовых ящиков, работающих по протоколам POP3, SMTP и IMAP.

Защитная облачная технология

Обнаруживает и предотвращает распространение угроз в облаке с помощью автоматического обновления антивирусного ПО.

Сеть безопасности сообщества

Постоянно анализирует новые угрозы, с которыми сталкиваются члены сообщества, чтобы адекватно реагировать на них. Постоянно совершенствует антивирусную защиту для всего сообщества AVG.

AVG LinkScanner® Surf-Shield

Интеллектуальная технология, которая предотвращает посещение зараженных и мошеннических сайтов. Эта технология предполагает активный анализ веб-страниц и прекращение загрузки при обнаружении подозрительных объектов.

Защита при работе в социальных сетях

Проверка ссылок, которыми вы обмениваетесь в социальных сетях, например Facebook® и Twitter®, с целью обеспечить защиту вам и вашим друзьям.

AVG Online Shield™

Анализирует файлы до их загрузки и обеспечивает защиту файлов при использовании служб MSN, Yahoo! и ICQ.

Конфиденциальность

File Shredder

Обычного удаления не всегда достаточно для полного исчезновения данных. Компонент File Shredder надежно удаляет данные с помощью процессов, предотвращающих к ним доступ и восстановление другими пользователями.

Хранилище данных

Шифрование и хранение ценных документов, изображений и любых других файлов на защищенном паролем и расположенном на ПК виртуальном диске. С помощью проводника Windows перемещайте файлы в хранилище данных и открывайте их так же, как и с любых других дисков.

AVG Identity Protection™

Анализирует поведение ПО в режиме реального времени и определяет уровень его безопасности. Эта функция защищает от угроз нулевого дня и вредоносных программ, которые могут похитить ваши пароли, сведения о банковских счетах и другую важную информацию в цифровой форме.

Anti-Spyware

Обеспечивает защиту ваших личных данных от шпионского и рекламного ПО, которое незаметно для вас собирает важную личную информацию.

WiFi Guard

Помогает избегать точек доступа Wi-Fi, используемых злоумышленниками, предупреждая вас, когда компьютер пытается получить доступ к неизвестной сети Wi-Fi.

Не замедляет работу устройства

Turboscan

Значительно сокращает продолжительность сканирования благодаря рациональной методике сканирования, при которой файлы проверяются в порядке их появления на жестком диске.

Режим «Во время игры»

Снижает приоритеты сканирования и обновления во время игры во избежание зависания и замедления работы системы. Кроме того, надежно защищает ваш игровой профиль от злоумышленников, пытающихся похитить и продать ваши игровые достижения.

Smart Scanner

Сканирует компьютер, только когда он не используется. Переходит в режим низкого приоритета при активизации мыши или клавиатуры. Для ускорения сканирования игнорирует файлы, которые были уже проверены и безопасность которых не вызывает сомнений.

Поддержка

Советник

Оценивает производительность и дает рекомендации относительно ускорения работы в Интернете. Оповещает о приложениях, которые потребляют много трафика и системной памяти, и позволяет закрыть их.шленников, пытающихся похитить и продать ваши игровые достижения.

Простой интерфейс

Забудьте о запутанных меню. AVG усовершенствовали интерфейс, чтобы обеспечить вам полнофункциональную антивирусную защиту с удивительно простым дизайном.шленников, пытающихся похитить и продать ваши игровые достижения.

Автоматическое исправление

Обнаруживает все угрозы безопасности и оповещает о них, а также дает возможность устранить проблемы и восстановить максимальную защиту системы с помощью кнопки «Автоматическое исправление».шленников, пытающихся похитить и продать ваши игровые достижения.

Автоматические обновления

AVG постоянно совершенствует свои технологии защиты и создает новые, поэтому функция автоматического обновления способствует поддержке максимального уровня безопасности.

Требования к системе

Windows 10, 8, 7, Vista, XP SP3 512 МБ оперативной памяти 1500 МБ свободного места на диске для установки

OSX 10.8 Mountain Lion или более поздняя версия Intel (64-разрядная), 2 ГБ оперативной памяти 500 МБ свободного места на диске для установки

Android 2.2 или более поздняя версия

Информация по установке

Чтобы активировать продукт необходимо зайти на www.avg.com/retail и создать AVG Myaccount.

Как только продукт будет активирован, пользователю будут предоставлены установочные файлы. Свои активные подписки можно увидеть в AVG MyAccount.