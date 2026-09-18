Антивирус AVG AntiVirus for Android Smartphones на 1 год 1 устройство [dav.1.0.0.12] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Антивирус AVG AntiVirus for Android Smartphones на 1 год 1 устройство [dav.1.0.0.12] (электронный ключ)
Описание
Антивирус
Мощное средство защиты, выбранное миллионами пользователей
Наш антивирус — первое антивирусное приложение, которое превысило отметку в 100 млн скачиваний на Google Play™, — используется сегодня для защиты телефонов и планшетов по всему миру.
После установки оно в фоновом режиме защищает вас от новейших вирусов, вредоносного и шпионского ПО, потенциально опасных приложений и настроек, нежелательных вызовов и других угроз.
Защита от кражи
Потеряли телефон или планшет? Найдите и заблокируйте его дистанционно.
Если ваш телефон или планшет пропал, вы все равно можете контролировать ситуацию. Просто откройте веб-сайт службы защиты от кражи с другого смартфона или компьютера, чтобы дистанционно заблокировать потерянное устройство, найти его с помощью Google Maps® и даже включить тревожный сигнал на полную громкость. Если же вы считаете, что ваш мобильный телефон потерян безвозвратно, оптимальный вариант — это дистанционная очистка памяти, чтобы ваши конфиденциальные данные не попали в руки злоумышленников.
Блокировка приложений
Защитите свои конфиденциальные данные с помощью PIN-кода
Заблокируйте все свои приложения с помощью уникального PIN-кода и не позволяйте никому тайком просматривать ваши личные фотографии, сообщения и документы. Функция блокировки приложений также позволяет блокировать требующие потенциальной защиты приложения (например, Facebook®, Instagram, WhatsApp и т. д.) во время их установки.
Камера-ловушка
Узнайте, кто пользуется вашим телефоном или планшетом
Отныне, если вдруг надоедливый брат или даже умелый вор пожелает воспользоваться вашим телефоном или планшетом, вы обязательно об этом узнаете. Если кто-либо предпримет 3 неудачные попытки разблокировать ваше устройство, камера-ловушка тайком сфотографирует злоумышленника и отправит сообщение электронной почты с фотографией, указав место и время инцидента.
Блокировка устройства
Автоматически блокирует мобильный телефон при замене SIM-карты
Похитив телефон, злоумышленник обычно вынимает SIM-карту. Но благодаря функции блокировки устройства телефон будет заблокирован при попытке заменить SIM-карту, что не позволит злоумышленнику делать вызовы и получать доступ к вашим конфиденциальным данным.
Блокировка устройства
Автоматически блокирует мобильный телефон при замене SIM-карты
Похитив телефон, злоумышленник обычно вынимает SIM-карту. Но благодаря функции блокировки устройства телефон будет заблокирован при попытке заменить SIM-карту, что не позволит злоумышленнику делать вызовы и получать доступ к вашим конфиденциальным данным.
Резервное копирование приложений
Резервное копирование любых приложений на SD-карту
Функция резервного копирования приложений позволяет создать резервные копии всех приложений на SD-карте, чтобы вы никогда не потеряли свои любимые игры и программы.
Требования к системе
Android 2.2 или более поздняя версия
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив: скачать
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Описание
Антивирус
Мощное средство защиты, выбранное миллионами пользователей
Наш антивирус — первое антивирусное приложение, которое превысило отметку в 100 млн скачиваний на Google Play™, — используется сегодня для защиты телефонов и планшетов по всему миру.
После установки оно в фоновом режиме защищает вас от новейших вирусов, вредоносного и шпионского ПО, потенциально опасных приложений и настроек, нежелательных вызовов и других угроз.
Защита от кражи
Потеряли телефон или планшет? Найдите и заблокируйте его дистанционно.
Если ваш телефон или планшет пропал, вы все равно можете контролировать ситуацию. Просто откройте веб-сайт службы защиты от кражи с другого смартфона или компьютера, чтобы дистанционно заблокировать потерянное устройство, найти его с помощью Google Maps® и даже включить тревожный сигнал на полную громкость. Если же вы считаете, что ваш мобильный телефон потерян безвозвратно, оптимальный вариант — это дистанционная очистка памяти, чтобы ваши конфиденциальные данные не попали в руки злоумышленников.
Блокировка приложений
Защитите свои конфиденциальные данные с помощью PIN-кода
Заблокируйте все свои приложения с помощью уникального PIN-кода и не позволяйте никому тайком просматривать ваши личные фотографии, сообщения и документы. Функция блокировки приложений также позволяет блокировать требующие потенциальной защиты приложения (например, Facebook®, Instagram, WhatsApp и т. д.) во время их установки.
Камера-ловушка
Узнайте, кто пользуется вашим телефоном или планшетом
Отныне, если вдруг надоедливый брат или даже умелый вор пожелает воспользоваться вашим телефоном или планшетом, вы обязательно об этом узнаете. Если кто-либо предпримет 3 неудачные попытки разблокировать ваше устройство, камера-ловушка тайком сфотографирует злоумышленника и отправит сообщение электронной почты с фотографией, указав место и время инцидента.
Блокировка устройства
Автоматически блокирует мобильный телефон при замене SIM-карты
Похитив телефон, злоумышленник обычно вынимает SIM-карту. Но благодаря функции блокировки устройства телефон будет заблокирован при попытке заменить SIM-карту, что не позволит злоумышленнику делать вызовы и получать доступ к вашим конфиденциальным данным.
Блокировка устройства
Автоматически блокирует мобильный телефон при замене SIM-карты
Похитив телефон, злоумышленник обычно вынимает SIM-карту. Но благодаря функции блокировки устройства телефон будет заблокирован при попытке заменить SIM-карту, что не позволит злоумышленнику делать вызовы и получать доступ к вашим конфиденциальным данным.
Резервное копирование приложений
Резервное копирование любых приложений на SD-карту
Функция резервного копирования приложений позволяет создать резервные копии всех приложений на SD-карте, чтобы вы никогда не потеряли свои любимые игры и программы.
Требования к системе
Android 2.2 или более поздняя версия
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив: скачать
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