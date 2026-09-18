Описание товара Антивирус AVG Internet Security Unlimited на 1 год [gsr.0.x.0.12] (электронный ключ)

Описание

Защита компьютера

Первая линия обороны ПК

Наш улучшенный антивирус сканирует ПК на наличие вирусов, программ-вымогателей, шпионских программ, руткитов, троянов и другого вредоносного ПО, блокирует и удаляет их. Все происходит в реальном времени, а потому мы можем ликвидировать угрозу еще до того, как вам будет нанесен какой-либо ущерб. Столь же быстро мы проверяем и защищаем ваши носители USB и DVD.

А что лучше всего? Автоматические обновления системы безопасности, анализ в реальном времени и технологии искусственного интеллекта (ИИ) являются гарантией того, что даже новейшие угрозы не смогут вам навредить.

Антивирус с расширенной функциональностью

Тщательная проверка всего компьютера (и подключенных носителей) на наличие вирусов, программ-вымогателей, шпионских программ, червей, троянов, руткитов и других видов вредоносного ПО в режиме реального времени. Более того, можно запланировать полное сканирование компьютера на то время, когда он не используется.

Обнаружение угроз с помощью ИИ

Для упреждающего определения образцов вредоносного ПО, которые еще не внесены в каталог специалистами ThreatLabs, используется улучшенный алгоритм искусственного интеллекта.

Сканер PUA

Выявляет потенциально нежелательные приложения (PUA), которые могли быть скачаны без ведома пользователя (включая рекламное и другое вредоносное ПО, вложенное в пакет со скачиваемыми файлами).

CyberCapture

Облачная технология, позволяющая блокировать даже новейшие варианты вредоносного ПО и останавливать эпидемии в режиме реального времени. Всякий раз, когда антивирус сталкивается с неизвестной угрозой, он отправляет ее команде ThreatLabs для проведения тщательного анализа. Затем средство противодействия этой опасности получают миллионы пользователей при обновлении системы безопасности. Что в результате? Лучшая защита для каждого пользователя.

Сканирование Turbo

Существенное сокращение времени проверки за счет алгоритма пропуска файлов, уже отмеченных как безопасные (то есть файлов, которые не изменялись со времени последней проверки).

Анализ программ

Как и обнаружение угроз, эта функция работает в режиме реального времени и распознает подозрительные действия любого ПО, работающего на компьютере, предупреждая пользователя, если что-то вызывает беспокойство. Это помогает защититься от новейших угроз, вредоносного ПО и даже клавиатурных программ-шпионов, тайно записывающих введенные пользователем пароли и сведения о банковских счетах.

Обновление в реальном времени

Немедленная установка обновлений определений вирусов и системы безопасности, исправлений ошибок и новых функций сразу же по их появлении гарантирует, что вы всегда будете под защитой самой актуальной версии продукта.

Тихий режим

Мы не потревожим вас при просмотре фильмов. В тихом режиме сканирование, обновление и появление всплывающих окон откладываются, чтобы не мешать вам работать, смотреть видео или играть.

Веб-защита и защита электронной почты

Самый безопасный способ подключения

Ваша почта еще никогда не была настолько надежно защищена. Наша технология защиты электронной почты уделяет особое внимание вложениям сообщений, чтобы отражать угрозы вне зависимости от их источника, будь это злоумышленник или неосознанно распространяющий вредоносное ПО знакомый.

Ваша безопасность в Интернете обеспечивается за счет сканирования ссылок и загрузок в реальном времени и защиты от угроз небезопасных точек доступа Wi-Fi. Щелкнув на такой элемент, вы запустите сканирование нашими лучшими средствами защиты и всегда сможете быть уверены, что ваш путь чист.

Защита электронной почты

Блокирует опасные вложения электронной почты, не позволяя вам стать жертвой злоумышленников или пострадать по вине друзей, неосознанно приславших вам вредоносное ПО.

Сканирование ссылок

Сканирует используемые ссылки на наличие угроз и предупреждает обо всем, что может вызвать подозрение, помогая избегать посещения опасных веб-сайтов. Проверке подвергается ссылка на любой интернет-ресурс, включая Facebook® и Twitter®.

Online Shield

Проверяет скачиваемые файлы еще до того, как они попадут на ваш компьютер, что позволяет еще лучше защитить его от скрытого вредоносного ПО.

Защита Wi-Fi

Предупреждает о подключении к незащищенной сети Wi-Fi, помогая избежать действий злоумышленников, использующих открытые точки доступа.

Toolbar Remover

Помогает очистить ваш браузер, удаляя нежелательные или потенциально опасные панели инструментов и расширения, которые могли быть установлены без вашего одобрения.

Защита от атак злоумышленников

Избавление от злоумышленников и вымогателей

Улучшенный Firewall дает возможность взять под полный контроль входящие и исходящие потоки данных вашего ПК. А защита от программ-вымогателей обеспечивает дополнительный уровень защиты от постоянно возрастающей угрозы атак программ-вымогателей. Это означает, что ни злоумышленники, ни программы-вымогатели, ни кто-либо другой не сможет добраться до ваших конфиденциальных данных, файлов, фотографий и паролей.

Улучшенный Firewall

Без труда отражает попытки злоумышленников и излишне любопытных незнакомцев проникнуть в систему вашего ПК и похитить конфиденциальные файлы, фотографии и пароли. Работает как в проводных, так и в беспроводных сетях.

Защита от программ-вымогателей

Ограждение ваших конфиденциальных фотографий, документов и других файлов от шифрования вредоносными программами. Защита от вредоносного ПО идет еще дальше: вы получаете полный контроль над тем, какие приложения смогут изменять и удалять ваши файлы.

Защита конфиденциальности

Не позволяйте никому шпионить за вами!

Держите любопытных посторонних и подозрительные программы подальше от своей веб-камеры, шифруйте и скрывайте конфиденциальные файлы и фотографии, а при необходимости уничтожайте ставшие ненужными документы без возможности восстановления.

Защита веб-камеры

Беспокоитесь, что кто-нибудь может наблюдать за вами через вашу веб-камеру? Заставьте ненадежные приложения получать разрешение на ее использование или вовсе ее отключите.

Хранилище данных

Хотите обрести уверенность, что некоторые данные не попадут на глаза никому другому? Можно зашифровать и скрыть наиболее важные личные фотографии и файлы, чтобы гарантировать, что ни родственники, ни друзья, ни злоумышленники не получат к ним доступа.

Уничтожение файлов

Знаете ли вы, что удаленные из Корзины файлы все еще можно восстановить? Функция «Уничтожение файлов» обеспечивает надежное удаление данных, позволяющее избежать их случайного или преднамеренного несанкционированного восстановления.

Защита платежей

Безопасность покупок и банковских операций в Интернете

При просмотре веб-страниц, совершении банковских операций и покупок вам пригодится этот дополнительный уровень защиты в Интернете. Мы заблокируем письма от мошенников и спам, а кроме того поможем избежать поддельных сайтов и случайной передачи паролей или номеров кредитных карт злоумышленникам.

Защита от спама

Блокировка сообщений от мошенников, спама и вредоносных фишинговых писем поможет разгрузить папку входящей почты и не позволит по неосторожности передать пароли и номера кредитных карт злоумышленникам.

Secure DNS

Защита от поддельных сайтов, чтобы вы случайно не передали злоумышленникам свои пароли, номера кредитных карт и другие личные данные. Она не позволяет злоумышленникам перехватывать настройки DNS (службы доменных имен), поскольку использует собственные защищенные сервера DNS для направления пользователя к настоящим сайтам.

Защита для всей семьи

Безопасность для всего дома

С легкостью защитите всех членов семьи вне зависимости от того, какими устройствами они пользуются и сколько их у ваших близких. Что лучше всего, вы сможете делать это при помощи единой панели управления, находясь в любой точке мира.

Единая панель управления

Управляйте удаленно приложениями AVG, установленными на всех компьютерах, мобильных телефонах и планшетах. Встроенная панель управления позволяет проверять безопасность и производительность своих оснащенных продуктами AVG устройств Windows, Mac и Android из любой точки мира.

Удаленные проверки и уведомления

Вы не дома? Удаленно проверяйте свой компьютер на наличие вирусов, воспользовавшись любым устройством с ОС Windows или Android и установленным продуктом AVG. Если на каком-либо из ваших устройств будет обнаружена угроза, вы получите уведомление.

Общая защита

Оплаченные функции Internet Security можно разделить со всеми членами семьи. Просто пригласите их в свою сеть AVG — и они получат доступ к тем же возможностям, что и вы.

Включает защиту для мобильных устройств

Антивирусная защита распространяется на все ваши устройства под управлением ОС Android. Можно заблокировать личные фото и приложения, обнаружить телефон в случае потери и не дать похитителям воспользоваться персональными данными.

Требования к системе

Поддерживаемые операционные системы: AVG Internet Security обеспечивает защиту рабочих станций, на которых установлены следующие операционные системы.

Windows XP Home Edition с пакетом обновления SP3

Windows XP Professional с пакетом обновления SP3

Windows XP Professional x64 Edition с пакетом обновления SP3

Windows Vista (x86 и x64, все версии)

Windows 7 (x86 и x64, все версии)

Windows 8 (x86 и x64, все версии)

Windows 10 (x86 и x64, все версии)

Минимальные системные требования: Процессор Intel Pentium 1.5 GHz и выше Память 512 MB RAM (Windows XP) и 1024 MB (Windows Vista/7/8/10) 1.3 ГБ свободного дискового пространства (для установки) Рекомендуемые системные требования Процессор Intel Pentium 1.8 GHz и выше Память 1024 MB 1.6 ГБ свободного дискового пространства (для установки)

Информация по установке

Чтобы активировать продукт необходимо зайти на www.avg.com/retail и создать AVG Myaccount.

Как только продукт будет активирован, пользователю будут предоставлены установочные файлы. Свои активные подписки можно увидеть в AVG MyAccount.