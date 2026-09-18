Антивирус AVAST Business Pro Plus 1-4 лицензии на 2 года [BMPEN24XX001] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Антивирус AVAST Business Pro Plus 1-4 лицензии на 2 года [BMPEN24XX001] (электронный ключ)
Описание
Корпоративный антивирус с максимальным функционалом c мощью двух чешских пионеров антивирусостроения — Avast и AVG
- Эргономичный интерфейс и высокая скорость работы
- Сертифицированный, отмеченный наградами модуль защиты от вирусов и шпионов как от Avast, так и от AVG
- Удобное централизованное управление как on-premise (установка на ПК) так и CloudCare (в «облаке»), на Ваш искушённый выбор
- Зеркало обновлений(обновления антивирусных баз и обновления антивирусного ядра качаются всего один раз и раздаются остальным ПК по локальной сети)
- Защита от спама и файерволл для ваших рабочих компьютеров. Песочница, веб-защита и экран поведения, интеллектуальное многопрофильное сканирование
- Защита Windows Server, почтовых серверов Microsoft Echange, Microsoft Sharepoint, защита паролей, очистка браузера, безопасное соединение с интернетом через сервера Аваста посредством Avast SecureLine
Основная защита
File shield. Файловый экран
Основной экран по противодействию вирусам, шифровальщикам и другим атакам от вредоносного программного обеспечения.
Web shield. Веб-экран
Сканирует сайты, а также ссылки внутри Twitter и Facebook до перехода по ним.
Email Shield. Экран почты
Сканирует Вашу почту на предмет подозрительных файлов и кода, инфицированных вложений и удаляет их при обнаружении.
Behavior shield. Экран поведения
Мониторинг всех запущенных в данный момент программ в реальном времени. Использует мощь серверов Аваста «в облаке».
Firewall. Брандмауэр
Защита входящих и исходящих соединений путём назначения правил для приложений и портов.
Anti-spam. Антиспам
Отсекает из входящих писем электронной почты нежелательные или рекламные сообщения.
Smart-scan. Интеллектуальное сканирование
Сканирование «в один клик», позволяющее одновременно проводить скан как на поиск вредоносных программ, так и на обновление программного обеспечения, сетевых неисправностей, проблем с производительностью компьютера.
Sandbox. Песочница
Изолированная виртуальная среда для тестирования и недопуска неизвестного программного обеспечения.
Wifi inspector. Инспектор беспроводных сетей
Тестирует Вашу беспроводную сеть на наличие заражённых устройств и скомпрометированных служб с пошаговым исправлением.
Real site Проверка сайтов на подлинность
Посещайте только настоящие сайты без всяких хакерских уловок типа hijacking и фишинга.
Rescue disk. Спасательный диск
Позволяет создать загрузочный диск или флешку для сканирования ПК без запуска ОС.
Сyber Capture. Изоляция неизвестных файлов
Пересылает неизвестные файлы на сервера Аваста для проведения более быстрого анализа на вредоносность или добавление его в «белые» списки.
Online security. Плагин для браузера
Специализированный плагин для браузеров, использующий базу данных отзывов о сайтах от пользователей Аваст. Блокирует доступ к сайтам с отрицательными оценками.
Data shredder. Уничтожитель данныхУдаляет файлы с компьютера навсегда, без возможности восстановления.
Exchange protection. Защита MS exchangeОптимизированная защита серверов Exchange, удаляет зараженные файлы в электронной почте.
Sharepoint protection. Защита MS ExchangeЗащита серверов Microsoft SharePoint. Сканирует все файлы внутри портала.
Passwords. Защита паролейУправление Вашими паролями, функция автоматического заполнения логинов и паролей на сайтах.
Secureline. Cкрытие персональных данныхПозволяет пользоваться бесплатным или незащищённым интернетом в кафе, гостиницах, аэропортах и т.д. в командировках или на отдыхе.
Browser cleanup. Очистка браузераСканирует Ваши браузеры на наличие add-ons, расширений, плагинов, различных панелей и неблагонадёжных поисковых систем, выявляя из них потенциально опасные или рекламные с возможностью быстрого их отключения или удаления.
Другое
Сканер до загрузки ОС
Сканирует компьютер на предмет инфекций до загрузки операционной системы.
Новая линейка Avast состоит из всего трёх продуктов — Business Antivirus (ABA), Business Antivirus Pro (ABA Pro), Business Antivirus Pro Plus (ABA Pro Plus). В течение 2017 и 2018 года ей предстоит заменить старые, но полюбившиеся пользователям линейки классического Avast Endpoint Protection и облачного Avast for Business.
AVAST Business Antivirus
AVAST Business Antivirus Pro
AVAST Business Antivirus Pro Plus
File shield
Основной экран по противодействию вирусам, шифровальщикам и другим атакам от вредоносного программного обеспечения.
Web shield
Сканирует сайты, а также ссылки внутри Twitter и Facebook до перехода по ним.
Email Shield
Сканирует Вашу почту на предмет подозрительных файлов и кода, инфицированных вложений и удаляет их при обнаружении.
Behavior Shield
Мониторинг всех запущенных в данный момент программ в реальном времени. Использует мощь серверов Аваста «в облаке».
Firewall
Защита входящих и исходящих соединений путём назначения правил для приложений и портов. Функция доступна только на рабочих станциях, на Windows Server недоступна.
AntiSpam
Отсекает из входящих писем электронной почты нежелательные или рекламные сообщения.?? ?? ??
Smart-Scan
Сканирование «в один клик», позволяющее одновременно проводить скан как на поиск вредоносных программ, так и на обновление программного обеспечения, сетевых неисправностей, проблем с производительностью компьютера.?? ?? ??
Sandbox
Песочница — Изолированная виртуальная среда для тестирования и недопуска неизвестного программного обеспечения.
WiFi Inspector
Тестирует Вашу беспроводную сеть на наличие заражённых устройств и скомпрометированных служб с пошаговым исправлением.
Real Site
Посещайте только настоящие сайты без всяких хакерских уловок типа hijacking и фишинга.
Rescue Disk
Позволяет создать загрузочный диск или флешку для сканирования ПК без запуска ОС.
Cyber Capture
Пересылает неизвестные файлы на в облака Avast для проведения более быстрого анализа непосредственно в антивирусной лаборатории на вредоносность или добавление файлов в «белые» списки, если они не являются вредоносными.
Online Security
Специализированный плагин для популярных браузеров, использующий базу данных отзывов о сайтах от пользователей Аваст. Блокирует доступ к сайтам с большим количество отрицательных оценок. Доступно только для рабочих станций.
Data Shredder
Удаляет файлы с компьютера навсегда, без возможности восстановления. После обработки жёсткого диска не надо беспокоиться, что кто-то сможет восстановить удалённые специально файлы. Полезная «фича» для настоящих шпионов и целеустремлённых параноиков в повседневной деятельности, а также для подготовки к передаче винчестеров или флешек к другому пользователю в организации.
Exchange Protection
Оптимизированная защита серверов Exchange, удаляет зараженные файлы в электронной почте. Только для серверных ОС.
SharePoint Protection
Защита серверов Microsoft SharePoint. Сканирует все файлы внутри Вашего корпоративного портала. Только для серверных ОС.
Passwords
Управление Вашими паролями, функция автоматического заполнения логинов и паролей на сайтах.?? ??
SecureLine
Позволяет пользоваться бесплатным или незащищённым интернетом в кафе, гостиницах, аэропортах и т.д. в командировках или на отдыхе. Вся информация проходит через защищённые сервера Аваста, а не хакера вскрывшего бесплатный ВайФай в популярном кафе.?? ?? ??
Browser CleanUp
Сканирует Ваши браузеры на наличие add-ons, расширений, плагинов, различных панелей и неблагонадёжных поисковых систем, выявляя из них потенциально опасные или рекламные с возможностью быстрого их отключения или удаления.? ??
Требования к системе
Чтобы Avast Business Antivirus работал в Вашей локальной сети компьютеры Вашей организации должны быть следующей конфигурации:
Клиентские ПК
Поддерживаемые операционные системы
- Windows 7, 8, 10
- MacOS 10.9 (Mavericks или более новые версии). Avast SecureLine VPN для MacOS/OSX недоступен.
- Windows Server 2012, 2016
- Microsoft Exchange 2013, 2016
- Microsoft SharePoint 2013, 2016
Минимальные требования к оборудованию
- Intel Core2Duo и выше
- 1024 MB RAM
- 2 Gb свободного пространства на жёстком диске
Информация по установке
Для установки вы можете использовать одну из двух консолей управления на выбор:
Консоль on-premise: Инструкция по установке консоли управления: https://belrus.net/media/documentation/aba/ABA-user-manual.pdf Ссылка на скачку консоли управления - https://www.avast.com/download-thank-you.php?product=BMS-DOWNLOAD&locale=en-ww
Инструкция по удалённой установке - https://kb.support.business.avast.com/GetPublicArticle?title=Avast-Business-Managed-Remote-Deployment-Guide Облачная консоль: Для использования облачной консоли и получения из неё дистрибутивов необходимо зайти на сайт business.avast.com , создать аккаунт Avast на основе имейл, который никогда не использовался в сервисах Аваст, зайти в свой аккаунт, перейти к пункту меню "лицензия" и добавить свой серийный номер.
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Описание
Корпоративный антивирус с максимальным функционалом c мощью двух чешских пионеров антивирусостроения — Avast и AVG
- Эргономичный интерфейс и высокая скорость работы
- Сертифицированный, отмеченный наградами модуль защиты от вирусов и шпионов как от Avast, так и от AVG
- Удобное централизованное управление как on-premise (установка на ПК) так и CloudCare (в «облаке»), на Ваш искушённый выбор
- Зеркало обновлений(обновления антивирусных баз и обновления антивирусного ядра качаются всего один раз и раздаются остальным ПК по локальной сети)
- Защита от спама и файерволл для ваших рабочих компьютеров. Песочница, веб-защита и экран поведения, интеллектуальное многопрофильное сканирование
- Защита Windows Server, почтовых серверов Microsoft Echange, Microsoft Sharepoint, защита паролей, очистка браузера, безопасное соединение с интернетом через сервера Аваста посредством Avast SecureLine
Основная защита
File shield. Файловый экран
Основной экран по противодействию вирусам, шифровальщикам и другим атакам от вредоносного программного обеспечения.
Web shield. Веб-экран
Сканирует сайты, а также ссылки внутри Twitter и Facebook до перехода по ним.
Email Shield. Экран почты
Сканирует Вашу почту на предмет подозрительных файлов и кода, инфицированных вложений и удаляет их при обнаружении.
Behavior shield. Экран поведения
Мониторинг всех запущенных в данный момент программ в реальном времени. Использует мощь серверов Аваста «в облаке».
Firewall. Брандмауэр
Защита входящих и исходящих соединений путём назначения правил для приложений и портов.
Anti-spam. Антиспам
Отсекает из входящих писем электронной почты нежелательные или рекламные сообщения.
Smart-scan. Интеллектуальное сканирование
Сканирование «в один клик», позволяющее одновременно проводить скан как на поиск вредоносных программ, так и на обновление программного обеспечения, сетевых неисправностей, проблем с производительностью компьютера.
Sandbox. Песочница
Изолированная виртуальная среда для тестирования и недопуска неизвестного программного обеспечения.
Wifi inspector. Инспектор беспроводных сетей
Тестирует Вашу беспроводную сеть на наличие заражённых устройств и скомпрометированных служб с пошаговым исправлением.
Real site Проверка сайтов на подлинность
Посещайте только настоящие сайты без всяких хакерских уловок типа hijacking и фишинга.
Rescue disk. Спасательный диск
Позволяет создать загрузочный диск или флешку для сканирования ПК без запуска ОС.
Сyber Capture. Изоляция неизвестных файлов
Пересылает неизвестные файлы на сервера Аваста для проведения более быстрого анализа на вредоносность или добавление его в «белые» списки.
Online security. Плагин для браузера
Специализированный плагин для браузеров, использующий базу данных отзывов о сайтах от пользователей Аваст. Блокирует доступ к сайтам с отрицательными оценками.
Data shredder. Уничтожитель данныхУдаляет файлы с компьютера навсегда, без возможности восстановления.
Exchange protection. Защита MS exchangeОптимизированная защита серверов Exchange, удаляет зараженные файлы в электронной почте.
Sharepoint protection. Защита MS ExchangeЗащита серверов Microsoft SharePoint. Сканирует все файлы внутри портала.
Passwords. Защита паролейУправление Вашими паролями, функция автоматического заполнения логинов и паролей на сайтах.
Secureline. Cкрытие персональных данныхПозволяет пользоваться бесплатным или незащищённым интернетом в кафе, гостиницах, аэропортах и т.д. в командировках или на отдыхе.
Browser cleanup. Очистка браузераСканирует Ваши браузеры на наличие add-ons, расширений, плагинов, различных панелей и неблагонадёжных поисковых систем, выявляя из них потенциально опасные или рекламные с возможностью быстрого их отключения или удаления.
Другое
Сканер до загрузки ОС
Сканирует компьютер на предмет инфекций до загрузки операционной системы.
Новая линейка Avast состоит из всего трёх продуктов — Business Antivirus (ABA), Business Antivirus Pro (ABA Pro), Business Antivirus Pro Plus (ABA Pro Plus). В течение 2017 и 2018 года ей предстоит заменить старые, но полюбившиеся пользователям линейки классического Avast Endpoint Protection и облачного Avast for Business.
AVAST Business Antivirus
AVAST Business Antivirus Pro
AVAST Business Antivirus Pro Plus
File shield
Основной экран по противодействию вирусам, шифровальщикам и другим атакам от вредоносного программного обеспечения.
Web shield
Сканирует сайты, а также ссылки внутри Twitter и Facebook до перехода по ним.
Email Shield
Сканирует Вашу почту на предмет подозрительных файлов и кода, инфицированных вложений и удаляет их при обнаружении.
Behavior Shield
Мониторинг всех запущенных в данный момент программ в реальном времени. Использует мощь серверов Аваста «в облаке».
Firewall
Защита входящих и исходящих соединений путём назначения правил для приложений и портов. Функция доступна только на рабочих станциях, на Windows Server недоступна.
AntiSpam
Отсекает из входящих писем электронной почты нежелательные или рекламные сообщения.?? ?? ??
Smart-Scan
Сканирование «в один клик», позволяющее одновременно проводить скан как на поиск вредоносных программ, так и на обновление программного обеспечения, сетевых неисправностей, проблем с производительностью компьютера.?? ?? ??
Sandbox
Песочница — Изолированная виртуальная среда для тестирования и недопуска неизвестного программного обеспечения.
WiFi Inspector
Тестирует Вашу беспроводную сеть на наличие заражённых устройств и скомпрометированных служб с пошаговым исправлением.
Real Site
Посещайте только настоящие сайты без всяких хакерских уловок типа hijacking и фишинга.
Rescue Disk
Позволяет создать загрузочный диск или флешку для сканирования ПК без запуска ОС.
Cyber Capture
Пересылает неизвестные файлы на в облака Avast для проведения более быстрого анализа непосредственно в антивирусной лаборатории на вредоносность или добавление файлов в «белые» списки, если они не являются вредоносными.
Online Security
Специализированный плагин для популярных браузеров, использующий базу данных отзывов о сайтах от пользователей Аваст. Блокирует доступ к сайтам с большим количество отрицательных оценок. Доступно только для рабочих станций.
Data Shredder
Удаляет файлы с компьютера навсегда, без возможности восстановления. После обработки жёсткого диска не надо беспокоиться, что кто-то сможет восстановить удалённые специально файлы. Полезная «фича» для настоящих шпионов и целеустремлённых параноиков в повседневной деятельности, а также для подготовки к передаче винчестеров или флешек к другому пользователю в организации.
Exchange Protection
Оптимизированная защита серверов Exchange, удаляет зараженные файлы в электронной почте. Только для серверных ОС.
SharePoint Protection
Защита серверов Microsoft SharePoint. Сканирует все файлы внутри Вашего корпоративного портала. Только для серверных ОС.
Passwords
Управление Вашими паролями, функция автоматического заполнения логинов и паролей на сайтах.?? ??
SecureLine
Позволяет пользоваться бесплатным или незащищённым интернетом в кафе, гостиницах, аэропортах и т.д. в командировках или на отдыхе. Вся информация проходит через защищённые сервера Аваста, а не хакера вскрывшего бесплатный ВайФай в популярном кафе.?? ?? ??
Browser CleanUp
Сканирует Ваши браузеры на наличие add-ons, расширений, плагинов, различных панелей и неблагонадёжных поисковых систем, выявляя из них потенциально опасные или рекламные с возможностью быстрого их отключения или удаления.? ??
Требования к системе
Чтобы Avast Business Antivirus работал в Вашей локальной сети компьютеры Вашей организации должны быть следующей конфигурации:
Клиентские ПК
Поддерживаемые операционные системы
- Windows 7, 8, 10
- MacOS 10.9 (Mavericks или более новые версии). Avast SecureLine VPN для MacOS/OSX недоступен.
- Windows Server 2012, 2016
- Microsoft Exchange 2013, 2016
- Microsoft SharePoint 2013, 2016
Минимальные требования к оборудованию
- Intel Core2Duo и выше
- 1024 MB RAM
- 2 Gb свободного пространства на жёстком диске
Информация по установке
Для установки вы можете использовать одну из двух консолей управления на выбор:
Консоль on-premise: Инструкция по установке консоли управления: https://belrus.net/media/documentation/aba/ABA-user-manual.pdf Ссылка на скачку консоли управления - https://www.avast.com/download-thank-you.php?product=BMS-DOWNLOAD&locale=en-ww
Инструкция по удалённой установке - https://kb.support.business.avast.com/GetPublicArticle?title=Avast-Business-Managed-Remote-Deployment-Guide Облачная консоль: Для использования облачной консоли и получения из неё дистрибутивов необходимо зайти на сайт business.avast.com , создать аккаунт Avast на основе имейл, который никогда не использовался в сервисах Аваст, зайти в свой аккаунт, перейти к пункту меню "лицензия" и добавить свой серийный номер.
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