Описание товара Антивирус avast! Pro Antivirus на 1 год 5 ПК [PAV-08-005-12] (электронный ключ)

Описание

В основном avast! Pro Antivirus предназначен для тех пользователей, которые хотят настроить свою систему защиты путем комбинированного использования нескольких продуктов.

Для повышения уровня защиты avast! Pro Antivirus использует технологию полной виртуализации. Любое приложение можно запустить в виртуальной среде «песочницы», чтобы не дать взломщикам проникнуть в ваш ПК. Более того, для осуществления наиболее конфиденциальных операций avast! SafeZone™ предоставляет изолированную «крепость» на рабочем столе.

Основные технологии

Антивирусное и антишпионское ядро

Инновационное ядро сканирования обеспечивает защиту от вирусов, шпионского ПО и других вредоносных агентов.

Защита от руткитов в реальном времени

Предотвращает загрузку скрытого вредоносного ПО (руткитов), которое при загрузке ОС компьютера является невидимым для других сканеров.

avast! CommunityIQ

В нашей технологии используется глобальная сеть датчиков для передачи нам (анонимных) данных о реальных впечатлениях от работы в Интернете группы пользователей avast!, пожелавших оставить свой отзыв. Затем эти данные используются для защиты всех пользователей avast! за счет предоставления самых последних сведений о вирусах и зараженных веб-сайтах. Благодаря avast! CommunityIQ за последние 30 дней avast! выявила 2229 зараженных веб-сайтов и защитила 133166738 пользователей от их посещения.

avast! WebRep

Улучшен плагин для браузеров WebRep, позволяющий вычислить сайты-подделки. Согласована база данных фишинговых сайтов из нашей антивирусной лаборатории с репутациями, выставляемыми пользователями avast!, что позволило нам иметь меньше ошибочных репутаций. Плагин умеет как блокировать фишинговые угрозы, так и определять фальшивые/просроченные сертификаты безопасности SSL, которые специально используют для обмана пользователей вредоносные сайты.

Оценка репутации файлов(FileRep) знает "что такое хорошо и что такое плохо"

Новая функция FileRep позволяет значительно ускорить процесс сканирования, так как сортирует приложения на потенциально опасные и безопасные. Используя несколькомиллиардную базу исполняемых файлов, которая хранится в облаке, оценка репутации категоризирует файлы общаясь с серверами AVAST Software. Источники новой заразы передают сенсоры технологии CommunityIQ, что позволяет определить вредоносно ли приложение пока оно находится в песочнице антивируса.

Remote assistance. Помогать друзьям стало проще

Пользователь avast! может подключиться к другому пользователю avast!, и помочь ему решить проблемы возникшие с ПК. Не требуется никакого дополнительного программного обеспечения удалённого управления. Благодаря серверам avast! люди экономят на телефоннных звонках и своих экстрасенсорных возможностях(ведь через телефон не видно экран компьютера).

Высокотехнологичные функции

Сканер, работающий при инициализации системы

Сканирует компьютер на заражения еще до того, как ОС сможет активировать какие-либо находящиеся в ней вирусы (теперь поддерживается в Windows 7 и Windows Vista).

avast! SafeZone™

Открывает новый (пустой) рабочий стол так, что другие приложения «не видят» происходящее — превосходное решение для совершения банковских операций или безопасных заказа и приобретения товаров. После закрытия не оставляет «следов».

AutoSandbox

Предлагает пользователям запускать подозрительные приложения в виртуальной среде «песочницы».

avast! Sandbox

Обеспечивает дополнительный уровень защиты для работы вашего ПК и его приложений в виртуальной среде, в которой никакие атаки не остаются незамеченными (вместо реального ПК).

Поддерживаемые ОС:

Windows XP SP2+ 32-разрядная версия

Windows Server 2003, Vista, 7 (32- и 64-разрядные версии), поддерживаются только версии RTM (теперь также с поддержкой Windows 7 SP1 RC)

Неподдерживаемые ОС:

Windows 2000

64-разрядная версия Windows XP (с любым установленным пакетом обновлений)

64-разрядная версия Windows Server 2003

Интеллектуальный сканер

Сокращает количество необходимых проверок файлов на 80% с помощью «белого» списка безопасных приложений. Файлы, определенные как безопасные, повторно не сканируются, если только они не изменились.

Режим «без уведомлений/игровой»

Автоматически обнаруживает полноэкранные приложения и отключает «всплывающие» окна и другие уведомления без риска для безопасности.

«Зеленый» компьютер

Потребляет минимум ресурсов компьютера благодаря эффективной и действенной технологии.

Экраны защиты в реальном времени avast! – защита 24/7

Экран файловой системы

Сканирование открытых/исполняемых файлов в реальном времени.

Экран почты

Проверяет всю входящую и исходящую почту на наличие вредоносного ПО (для MS Outlook используется специальный подключаемый модуль).

Веб-экран

Сканирует все просмотренные веб-страницы, загруженные файлы и java-скрипты. Благодаря интеллектуальной функции сканирования потока веб-экран не замедляет вашу работу в Интернете.

Экран P2P / Экран мгновенных сообщений

Проверяет файлы, загружаемые с помощью P2P-программ, при использовании программ мгновенного обмена сообщениями или чатов.

Сетевой экран

Обеспечивает защиту от сетевых вирусов за счет двух компонентов: Блокировщик URL-адресов для блокирования вредоносных URL и нетребовательная к ресурсам система обнаружения вторжений.

Экран сценариев

Обнаруживает вредоносные скрипты, скрытые в веб-страницах, не давая им перехватить управление компьютером и нанести ему потенциальный вред.

Экран поведения

Блокирует угрозы «нулевого дня» и неизвестное вредоносное ПО еще до получения определений вирусов.

Другое

Поддержка 64-разрядных версий

Поддержка платформ Windows 7 и Windows Vista с 64-разрядной архитектурой.

Эвристическое ядро

Превентивно обнаруживает вредоносное ПО, не выявляемое при помощи стандартных определений и сигнатур вирусов.

Эмулятор кода

Реализован принцип динамической трансляции, отличающийся быстротой по сравнению с традиционной эмуляцией, для общей распаковки и внутри эвристического ядра.

Автоматическая обработка

Зараженные файлы обрабатываются автоматически без запроса инструкций пользователя.

Интеллектуальные обновления определений вирусов

Инкрементальное обновление минимизирует размер файлов регулярных обновлений.

Быстрое применение обновлений

Новый формат файла определений вирусов ускоряет обновления и снижает потребность в ресурсах ЦП и памяти, обеспечивая тем самым бесперебойную работу компьютера.

Оптимизация многопоточной проверки

Возможность разделения крупных файлов между ядрами, благодаря чему ускоряется процесс проверки на новых многоядерных центральных процессорах и еще больше повышается скорость работы avast!.

Пробуждение / Запланированные проверки

Планировка сканирования в ночное либо любое другое время бездействия ПК.

Сканер командной строки

Запуск сканирования непосредственно из командной строки.

Сравнение функций

avast! Pro Antivirus

Настраиваемая система защиты

avast! Internet Security

Для покупок и банковских операций

Сравнение технологий

Требования к системе

Поддерживаемые операционные системы

Windows 10

Windows 8/8.1 (любой версии, кроме Starter Edition и RT)

Windows 7 (любой версии, кроме Starter Edition)

Windows Vista (любой версии, кроме Starter Edition)

Windows XP с пакетом обновлений 3 или новее (как минимум до 2017 г.)

Минимальные аппаратные требования

Микропроцессор Pentium 3

256 Мб оперативной памяти

2 Гб свободного дискового пространства

Автоматическая защита от вирусов и шпионских программ + + Проверка на вирусы всех отправляемых и получаемых сообщений + + Защищает от угроз, распространяемых через чаты + + Предотвращение атак со стороны веб-сайтов с перехваченным управлением + + Обеспечивает рейтинги репутации веб-сайтов на основе отзывов сообщества пользователей + + Возможность безопасного просмотра подозрительных веб-сайтов и запуска неизвестных приложений + + Активирует новое (пустое) окно рабочего стола для сохранения полной конфиденциальности в Интернете + + Блокирует атаки хакеров для предотвращения кражи личных данных + Защищает почтовый ящик от спама +Антивирусное и антишпионское ядро + + Защита от руткитов в реальном времени + + Экран защиты файловой системы/электронной почты + + Веб-экран + + Экран защиты системы мгновенного обмена сообщениями/Р2Р + + Сетевой экран + + Экран поведения + + Экран сценариев + + avast! Sandbox + + avast! AutoSandbox + + avast! FileRep + + avast! Account + + avast! Community IQ + + Автоматический брандмауэр + Антиспам +

Обращаем внимание на то, что антивирус работает только на ПК под управлением Windows XP и более новых ОС. Операционные системы Windows более старых версий (Windows 95/98/ME/NT/2000) не поддерживаются.

Также обращаем внимание на то, что avast! будет работать некорректно при наличии другого антивирусного программного обеспечения на вашем ПК.

Информация по установке

Запустив приложение, нажмите кнопку «Купить» в пользовательском интерфейсе продукта Avast или следуйте инструкциям в окне напоминания.

Avast Pro Antivirus Avast Pro Antivirus



В качестве лицензии вы получите файл лицензии, который необходимо будет сохранить на ваш компьютер. В момент установки программы необходимо выбрать «Supply a license file». Далее с помощью кнопки «Обзор» перейдите в папку на компьютере, в которую вы сохранили файл лицензии. Щелкните по файлу, чтобы выбрать его, затем нажмите «Открыть», чтобы автоматически ввести файл лицензии в программу. После этого вы сможете без ограничений пользоваться программой до окончания срока действия лицензии.