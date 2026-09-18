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Стандартные лицензии к интернет-фильтру Adguard, 1 год 50 ПК [S_365_50] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Стандартные лицензии к интернет-фильтру Adguard, 1 год 50 ПК [S_365_50] (электронный ключ)

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Стандартные лицензии к интернет-фильтру Adguard, 1 год 50 ПК [S_365_50] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антивирусы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
8 760 руб.  11 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 299381
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
AdGuard
Тип товара
Антивирусы

Описание товара Стандартные лицензии к интернет-фильтру Adguard, 1 год 50 ПК [S_365_50] (электронный ключ)

Описание

Защита от фишинговых и вредоносных сайтов

Adguard блокирует доступ к сайтам, которые могут нанести вред Вам или Вашему компьютеру. Антифишинговые базы содержат миллионы сайтов и постоянно пополняются в автоматическом режиме. Помимо этого, Adguard блокирует доступ ко всем рекламным сетям, через которые возможно распространение вирусов.

Два этих фактора дают Вам комплексную защиту, сравнимую по качеству с любым веб-антивирусом на рынке. Зачем платить больше, когда у Вас есть Adguard?

 

Экономия трафика и ускорение интернета

Фильтрация и блокирование рекламы дает Вам невиданную экономию трафика, несравнимую с любыми другими решениями. Если вы пользуетесь 3G-модемом для доступа в интернет - Adguard Вам просто необходим.

Фильтрация и блокирование рекламы дает Вам невиданную экономию трафика

 

Настройте интернет под себя!

Adguard дает Вам невиданные возможности по настройке любого сайта под себя. Обратите внимание, в правом нижнем углу любой веб-страницы вы можете увидеть маленькую кнопку браузерного модуля Adguard.

Браузерный модуль позволяет вам настроить сайт под себя, убрать с него раздражающие элементы самостоятельно, или пожаловаться на этот сайт нам.

 

Узнайте, каким сайтам можно доверять

Благодаря совместной работе с Web of Trust, вы всегда будете в курсе репутации сайтов, которые посещаете. Оградите себя от сомнительных сайтов и онлайн-мошенников. Оценки сайтов в WOT формируются из мнений сообщества, в котором миллионы пользователей делятся своим опытом и находками.

Вы всегда будете в курсе репутации сайтов, которые посещаете.

 

Требования к системе

 

Минимальные системные требования:

 

Операционная система: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, MAC OS X, начиная с 10.7 64-bit

Процессор: Intel Pentium 4 или более поздней версии.

Свободное место на диске: 100 МБ

ОЗУ: 256 МБ

Информация по установке

Скачайте установочный файл: для Windows, MAC

 

Активация Adguard для Windows:

1. Установите и запустите Adguard

2. Выберите пункт «Лицензия» в меню программы

3. Введите лицензионный ключ и нажмите кнопку «Активировать»

 

Активация Adguard для MAC:

1. Откройте меню программы  2. Откройте опции, кликнув на пиктограмме шестерёнки, и в выпадающем меню выберите "Лицензия".  3. В открывшемся окне введите лицензионный ключ и нажмите кнопку "Активация лицензионным ключом" 

Отзывы о товаре Стандартные лицензии к интернет-фильтру Adguard, 1 год 50 ПК [S_365_50] (электронный ключ)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AdGuard
Тип товара
Антивирусы
Описание

Описание

Защита от фишинговых и вредоносных сайтов

Adguard блокирует доступ к сайтам, которые могут нанести вред Вам или Вашему компьютеру. Антифишинговые базы содержат миллионы сайтов и постоянно пополняются в автоматическом режиме. Помимо этого, Adguard блокирует доступ ко всем рекламным сетям, через которые возможно распространение вирусов.

Два этих фактора дают Вам комплексную защиту, сравнимую по качеству с любым веб-антивирусом на рынке. Зачем платить больше, когда у Вас есть Adguard?

 

Экономия трафика и ускорение интернета

Фильтрация и блокирование рекламы дает Вам невиданную экономию трафика, несравнимую с любыми другими решениями. Если вы пользуетесь 3G-модемом для доступа в интернет - Adguard Вам просто необходим.

Фильтрация и блокирование рекламы дает Вам невиданную экономию трафика

 

Настройте интернет под себя!

Adguard дает Вам невиданные возможности по настройке любого сайта под себя. Обратите внимание, в правом нижнем углу любой веб-страницы вы можете увидеть маленькую кнопку браузерного модуля Adguard.

Браузерный модуль позволяет вам настроить сайт под себя, убрать с него раздражающие элементы самостоятельно, или пожаловаться на этот сайт нам.

 

Узнайте, каким сайтам можно доверять

Благодаря совместной работе с Web of Trust, вы всегда будете в курсе репутации сайтов, которые посещаете. Оградите себя от сомнительных сайтов и онлайн-мошенников. Оценки сайтов в WOT формируются из мнений сообщества, в котором миллионы пользователей делятся своим опытом и находками.

Вы всегда будете в курсе репутации сайтов, которые посещаете.

 

Требования к системе

 

Минимальные системные требования:

 

Операционная система: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, MAC OS X, начиная с 10.7 64-bit

Процессор: Intel Pentium 4 или более поздней версии.

Свободное место на диске: 100 МБ

ОЗУ: 256 МБ

Информация по установке

Скачайте установочный файл: для Windows, MAC

 

Активация Adguard для Windows:

1. Установите и запустите Adguard

2. Выберите пункт «Лицензия» в меню программы

3. Введите лицензионный ключ и нажмите кнопку «Активировать»

 

Активация Adguard для MAC:

1. Откройте меню программы  2. Откройте опции, кликнув на пиктограмме шестерёнки, и в выпадающем меню выберите "Лицензия".  3. В открывшемся окне введите лицензионный ключ и нажмите кнопку "Активация лицензионным ключом" 

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Стандартные лицензии к интернет-фильтру Adguard, 1 год 50 ПК [S_365_50] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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