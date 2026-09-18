Описание товара Премиум лицензии к интернет-фильтру Adguard, Вечная, 10 ПКMac+10 Android [P_36500_10] (электронный ключ)

Описание

Почему Adguard?

1. Работает во всех популярных браузерах; 2. Разработана для блокировки любых видов рекламы; 3. Проста в использовании, незаметно блокирует рекламу в фоновом режиме; 4. Предупреждает об опасности при переходе на подозрительные сайты; 5. Имеет модуль (Помощник Adguard) для управления программой прямо из браузера; 6. Работает «из коробки», не требуя никаких дополнительных настроек; 7. Незаменима при использовании 3G модема, т.к. значительно ускоряет загрузку страниц и экономит трафик.

Комфортная работа в сети

Adguard станет настоящим спасением для тех, кто устал от навязчивой рекламы. Больше не будет никаких назойливых баннеров, отвлекающей флеш-анимации, раздражающей видеорекламы на Youtube. Уже сегодня вы можете открыть для себя чистый и безопасный интернет, как это сделали почти 4 миллиона пользователей Adguard. Больше не будет никаких назойливых баннеров, отвлекающей флеш-анимации, раздражающей видеорекламы на Youtube. Уже сегодня вы можете открыть для себя чистый и безопасный интернет, как это сделали почти 4 миллиона пользователей Adguard.

Программа включает 3 основных модуля: Антибаннер, Антифишинг и Родительский контроль.

Антибаннер полностью удаляет все рекламные элементы с веб-страниц. Блокирует видеорекламу, всплывающие окна, убирает объявления, баннеры и другие материалы рекламного характера. При этом фильтрация происходит еще до загрузки сайта в браузере, а это значит: а) никакой рекламы; б) экономия трафика/денег; в) сокращение времени загрузки сайтов.

Антифишинг защищает вас от сайтов, содержащих вредоносный код, а также от сайтов интернет-мошенников. Программа действительно снижает вероятность заражения компьютера вирусами. Adguard использует черные списки, насчитывающие миллионы опасных сайтов. Модуль Антифишинга обрабатывает URL-адреса в режиме реального времени – сверяет их с доменами сайтов в своей базе данных. А благодаря оптимизации данного процесса – такая проверка занимает доли секунды. Это функция, выгодно отличает Adguard от главных конкурентов – Adblock и Adblock Plus.

Родительский контроль позволяет защитить детей от вызывающих и нецензурных материалов и сайтов для взрослых, что в целом обеспечивает безопасность детей онлайн. Родители могут быть абсолютно спокойны, поскольку их ребенок не увидит порнографического содержания в интернете. Кстати, эта функция недоступна другим популярным блокираторам рекламы, таким как Adblock и Adblock Plus.

Антитрекинг – это защита от посторонних наблюдателей истории вашего серфинга. С Adguard рекламные сети и счетчики не смогут отследить ваши поисковые запросы и посещенные вами сайты и использовать эти данные в корыстных целях. В то время как без Adguard они имеют довольно полное представление о вашем поле, возрасте и сфере интересов.

Требования к системе

Минимальные системные требования:

Операционная система: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.

Свободное место на диске: 50 МБ

ОЗУ: 512 МБ

Информация по установке

Скачайте установочный файл: для Windows, MAC

Активация Adguard для Windows:

1. Установите и запустите Adguard

2. Выберите пункт «Лицензия» в меню программы

3. Введите лицензионный ключ и нажмите кнопку «Активировать»

Активация Adguard для MAC:

1. Откройте меню программы

2. Откройте опции, кликнув на пиктограмме шестерёнки, и в выпадающем меню выберите "Лицензия".

3. В открывшемся окне введите лицензионный ключ и нажмите кнопку "Активация лицензионным ключом"

Активация Adguard для Android:

1. Откройте приложение и перейдите в меню лицензии

2. Выберите пункт меню "Активировать ключом"

3. Введите лицензионный ключ и нажмите кнопку "Активировать устройство"

Общая информация

После того, как программа активирована лицензионным ключом, происходит привязка лицензионного ключа к устройству, на котором произведена активация. Лицензионный ключ может быть активирован на ограниченном количестве устройств. Если лицензионный ключ уже используется на максимально возможном количестве устройств, перед тем как снова использовать его, вы должны отвязать ключ от одного из них. Для этого вы можете воспользоваться личным кабинетом Adguard.