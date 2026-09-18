Описание товара Антивирус eScan Internet Security with Cloud Security продление на 1 ПК 1 год [RE-ES-ISS-1] (электронный ключ)

Описание

Возможности продукта:

Стильный и удобный пользовательский интерфейс

eScan Internet Security Suite оптимизирован с целью повышения производительности и простоты использования. Продукт имеет стильный графический интерфейс, разработанный с учетом потребностей как начинающих, так и опытных пользователей.

eScan Security Network (облачная технология, которая позволяет обнаружить новые и неизвестные угрозы)

Облачная сеть eScan (eScan Security Network) анализирует информацию о фактах появления новых и неизвестных угроз с миллионов компьютеров пользователей по всему миру в то время, когда эти компьютеры подключены к Интернету. Сеть eScan Security Network предназначена для надёжной защиты Вашего цифрового устройства и обеспечивает быстрое реагирование на новые вирусные угрозы ещё до загрузки ежедневных и ежечасных обновлений сигнатур вирусов.

Быстрое сканирование по запросу

Улучшенный сканер по запросу поддерживает технологию «белых списков» (Whitelisting), что ускоряет сканирование файлов, папок, памяти, реестра, сервисов и устройств хранения данных. Малая ресурсоемкость eScan Internet Security Suite гарантирует, что производительность Вашего компьютера существенно не снизится даже во время тщательного сканирования системы. Сканер может работать вместе с облачными сервисами eScan Security Network и, следовательно, обеспечивает максимальную защиту от неизвестных угроз.

Advanced Virus Control (передовая проактивная защита)

Благодаря новой технологии Advanced Virus Control и сложным эвристическим алгоритмам детектирования, eScan эффективно сканирует и обнаруживает ранее неизвестные вредоносные программы, которые постоянно создаются вирусописателями. Продукт также детектирует и предупреждает пользователя о подозрительном поведении приложений, обеспечивая тем самым защиту от угроз нулевого дня. eScan блокирует несанкционированный доступ к файлам — как на локальном компьютере, так и через сеть. Это предотвращает проникновение вредоносных программ на подключенные к сети компьютеры.

Защита в реальном времени

eScan надёжно защищает от современных угроз благодаря интеграции технологии Advanced Virus Control и защиты в реальном времени, обеспечивая безопасную работу на компьютере.

Защита файлов и папок

Пользователи могут запретить создавать, менять или удалять определенные файлы и папки. eScan также защищает отдельные файлы и папки от сетевых атак, нейтрализуя угрозы, подобные Sality, Virut и другим файловым вирусам.

Эффективное резервное копирование и восстановление

eScan имеет функцию резервного копирования и восстановления, которая автоматически делает резервные копии всех используемых системных файлов и сохраняет их в зашифрованном виде. Эта функция автоматически восстанавливает «чистые» файлы в том случае, если eScan находит вредоносный код в любом из системных файлов.

Продвинутый антиспам

В eScan реализованы технология NILP и сложные фильтры спама, детектирующие по конкретным ключевым словам и фразам. NILP содержит самообучающийся алгоритм, основанный на выборе пользователем желательной и нежелательной корреспонденции.

Расширенные функции Родительского контроля****

Расширенный Родительский контроль eScan обеспечивает гибко настраиваемую информационную защиту детей и подростков. Данный модуль позволяет полностью контролировать онлайн-активность Вашего ребенка и обеспечивает улучшенную фильтрацию адресов веб-сайтов. В Родительском контроле eScan можно применять различные профили пользователей. Также в этом модуле есть опция безопасной виртуальной клавиатуры, гарантирующей защиту онлайн-транзакций.

Эффективная защита USB-устройств и приложений****

eScan предотвращает кражи данных и заражения, производимые через портативные устройства USB/Firewire, такие как флеш-диски, карты памяти, веб-камеры и портативные жесткие диски, защищая тем самым от новых компьютерных угроз. Продукт имеет расширенные функции управления приложениями, что позволяет блокировать или разрешать активность приложений на локальном компьютере. Модуль контроля приложений использует технологию «белых списков», с помощью которой можно разрешать запуск лишь определённых приложений и запрещать выполнение всех остальных.

Двусторонний брандмауэр

Двусторонний межсетевой экран фильтрует входящий и исходящий сетевой трафик и защищает от всех видов сетевых атак. Он применяет правила контроля доступа, которые пользователь может настроить для лучшей фильтрации сетевого трафика.

Безопасное удаление данных****

Функция безопасного удаления позволяет удалить файлы и папки безвозвратно, не опасаясь, что удаленные объекты будут восстановлены с помощью сторонних приложений. Тем самым eScan обеспечивает защиту конфиденциальной информации.

Парольная защита безопасного режима ОС Windows

eScan защищает с помощью пароля от несанкционированного запуска безопасного режима ОС Microsoft Windows.

Автоматическая загрузка критических патчей ОС Microsoft Windows

eScan автоматически проверяет наличие и загружает критические обновления операционной системы Windows с веб-сайта Microsoft. Таким образом продукт предотвращает попытки использования вредоносным ПО уязвимостей данной операционной системы.

Режим восстановления (eScan Rescue Mode)

eScan Rescue Mode — это дополнительная функция, которая дает возможность пользователю загрузить систему безопасно без использования оптического носителя. При этом запускается Windows-среда, которая позволяет произвести сканирование и очистку системы, а также «откатить» изменения в реестре, внесенные вирусами и руткитами.

Эффективная удаленная поддержка

Удаленная техническая поддержка позволяет команде специалистов eScan оказывать помощь и устранять неполадки на компьютере клиента. Данная опция обеспечивает быструю и более эффективную поддержку клиентов eScan по всему миру.

Бесплатная техническая поддержка

Бесплатная техническая поддержка через электронную почту, чат и форумы предоставляется в режиме 24x7. Вам также предоставляется бесплатная техподдержка по телефону в рабочее время.

Беспрерывный игровой режим

eScan Internet Security Suite поставляется с передовой функцией обнаружения игрового режима (Game Detection), которая автоматически обнаруживает запуск игры. Когда включен игровой режим, eScan предотвращает появление уведомлений и оповещений на экране, обеспечивая пользователям непрерывность игрового процесса.

**** Данные характеристики представлены только в продукте eScan Internet Security

Требования к системе

Системные требования:

Операционная система: Семейство ОС Microsoft Windows® 8, Семейство ОС Microsoft Windows 7, Семейство ОС Microsoft Windows Vista, Семейство ОС Microsoft Windows XP Service Pack 2 и выше, Windows 2000 Professional Service Pack 4 Rollup patch 1;

CPU Windows 8 требуется 1 Ghz, Windows 7 требуется 1 Ghz, Windows Vista требуется 1 Ghz, Windows XP требуется 450 MHZ, (1 GHz рекомендуется)

Память: Windows 8 требуется 1 GB, Windows 7 требуется 1 GB, Windows Vista требуется 1 GB, Windows XP требуется 512 MB (1GB рекомендуется)

Другие требования:

Веб-браузер: Microsoft Internet Explorer 7.0 or 8.0

Дисплей: High-color (16 бит), разрешение 640x480 пикселей или выше

Свободное дисковое пространство: 750 MB

Version: 14.x – Поддерживает языки:Английский, немецкий, французский, голландский, итальянский, португальский, испанский, латиноамериканский испанский, турецкий, китайский упрощенный, китайский традиционный, греческий, корейский, норвежский, русский, польский, японский.

Информация по установке

Установка eScan

Вы можете установить eScan 11 с помощью установочного файла eScan или инсталляционного компакт-диска eScan.

Чтобы загрузить установочный файл eScan, перейдите в раздел «Продукты» сайта www.avescan.ru по следующей ссылке: http://www.avescan.ru/products.

Некоторые компьютеры не могут запустить установочный компакт-диск eScan автоматически. В таких случаях необходимо начать установку вручную, сделав двойной щелчок кнопкой мыши по файлу Autorun.exe в меню компакт-диска. На экране появится диалоговое окно, предлагающее выбратьязыковую версию продукта.

У eScan есть интерактивный Мастер установки, который поможет Вам легко и быстро пройти весь процесс инсталляции. Мастер установки eScan имеет простой и интуитивно понятный графический интерфейс.

Шаги установки

Для установки eScan на свой компьютер выполните следующие действия:

Специальная инструкция по установке eScan на ОС Microsoft Windows Vista с включенной функцией контроля учетных записей пользователей (User Access Control, UAC):

Сделайте двойной щелчок по установочному файлу eScan 11, чтобы открыть окно системы управления доступом пользователей с запросом на подтверждение запуска файла iwn2 [хххх].exe. В названии этого файла последовательность [хххх] представляет собой четыре произвольных символа. Файл iwn2 [хххх].exe – это исполняемый файл установщика eScan. Чтобы продолжить установку продукта, нажмите кнопку Продолжить.

ШАГ 1. Выбор языка

eScan доступен на следующих языках: английском, русском, немецком, французском, голландском, итальянском, испанском, латинском испанском, португальском, турецком, базовом китайском, традиционном китайском, греческом, корейском, норвежском и польском.

Выберите язык из выпадающего списка в окне Выберите язык установки, и нажмите кнопку ОК.

ШАГ 2. Открытие приветственного окна Мастера установки

Для продолжения установки нажмите кнопку Далее. На экране появится следующее окно Мастера установки, содержащее лицензионное соглашение. Если Вы не хотите продолжать установку продукта, нажмите кнопку Отмена. Это приведет к отмене установки и закрытию окна Мастера.

ШАГ 3. Лицензионное соглашение

Пожалуйста, прочтите внимательно лицензионное соглашение eScan. Чтобы принять его, щелкните кнопкой мыши по Я принимаю условия соглашения и нажмите кнопку Далее. Установка будет продолжена, откроется окно выбора папки назначения. Для отказа от принятия лицензионного соглашения и отмены установки продукта нажмите кнопку Отмена.

ШАГ 4. Выбор папки установки

На этом этапе можно выбрать логический диск и папку, в которую будет установлен eScan.

Укажите папку установки eScan в специальном окне Мастера установки

Примечание: По умолчанию задан следующий путь установки eScan:

С:\Program Files\eScan для 32-разрядных компьютеров С:\Program Files (x86)\eScan для 64-разрядных компьютеров.

Вы можете определить другую папку установки, введя путь к ней вручную в специальном поле окна, либо нажав кнопку Обзор и выбрав папку установки.

Затем нажмите кнопку «Далее».

ШАГ 5. Просмотр сводного отчета параметров установки

В окне сводного отчета параметров установки eScan отображаются настройки установки, которые Вы сделали на предыдущих этапах. Данный шаг завершает подготовку к установке eScan.

Нажмите кнопку Назад, чтобы просмотреть или изменить настройки установки, сделанные на предыдущих этапах.

Для отмены установки нажмите кнопку Отмена.

Для продолжения установки нажмите кнопку Установить, и Мастер установки начнет инсталляцию eScan на компьютере. Даже после запуска инсталляции можно отменить установку, нажав кнопкуОтмена.

ШАГ 6. Установка eScan и лицензионного ключа

В процессе инсталляции eScan Мастер установки осуществляет поиск на компьютере других антивирусных программ, которые могут конфликтовать с eScan, и предлагает удалить них. Если на компьютере нет конфликтующих программ, мастер установки сразу же приступает к установке.

В процессе установки eScan запускается утилита антивирусного сканирования eScan Anti-Virus Toolkit (также называемая MWAV). MWAV проверяет компьютер на наличие вредоносных программ и удаляет обнаруженные угрозы.

После сканирования MWAV, Мастер установки предлагает ввести лицензионный ключ eScan.

Введите 30-значный регистрационный ключ eScan в окно активации лицензии. Если Вы хотите использовать демоверсию eScan, нажмите кнопку Триальная версия.

ШАГ 7. Завершение установки

После ввода регистрационного ключа открывается окно подтверждения перезагрузки компьютера; на панели задач Microsoft Windows начинает отображаться красная пиктограмма eScan .

Для завершения установки eScan и перезагрузки компьютера нажмите кнопку Да.

Вы можете нажать Нет, чтобы перезагрузить компьютер позже. В этом случае установка eScan завершится без перезагрузки компьютера и откроется окно завершения установки.

Окно завершения установки предоставляет возможность немедленной или отложенной перезагрузки компьютера. Для того чтобы завершить установку eScan и перезагрузить компьютер, нажмите кнопку Да, а затем Готово.

Примечание: Вариант Да выбран по умолчанию.

Кроме того, Вы можете отложить перезагрузку компьютера, нажав кнопку Нет и затем Готово. Окно Мастера установки закроется без отображения какого-либо сообщения.

Управление лицензионными ключами

Активация продуктов eScan работает по следующему принципу: регистрационный лицензионный ключ, полученный с дистрибутивом продукта (имеющий 30 знаков), вводится в локальном интерфейсе eScan. На основе данного ключа и аппаратной конфигурации сервера или рабочей станции формируется активационный ключ (имеющий 60 знаков), который окончательно активирует лицензию.

Примечания:

При активации лицензии вводится 30-значный регистрационный ключ, полученный при покупке лицензии eScan.

Убедитесь в том, что вводимый ключ не содержит пробелов

После ввода ключа нажмите кнопку Применить, а затем ОК.

Ввод регистрационного ключа

1. Нажмите кнопку Пуск в панели управления ОС Microsoft Windows, выберите Программы, затем eScan для Windows и Регистрация eScan. Также возможно открыть интерфейс продукта и выбрать пункт «Лицензионная информация».

2. В поле Стандартный ключ окна Лицензионная информация введите прописными буквами 30-значный регистрационный ключ, а затем нажмите кнопку ОК.

3. В окне подтверждения нажмите кнопку ОК.

Активация регистрационного ключа

1. В окне Лицензионная информация выберите регистрационный ключ, который Вы ввели, и нажмите кнопку Активировать, расположенную внизу окна. Также Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши по ключу и выбрать функцию Активировать в выпадающем меню.

2. Нажмите кнопку ОК. Примечание: Если Вы получили код активации eScan с адреса электронной почты register@escanav.com, Вы можете выбрать опцию У меня есть код активации. В этом случае скопируйте полученный код и вставьте его в поле для ввода кода активации.

3. Введите информацию о пользователе в следующее окно Мастера активации, а затем нажмите кнопку Далее. Примечание: Обязательными для заполнения полями в окне пользовательской информации являются Адрес электронной почты и Место приобретения. Другие поля можно оставить незаполненными.

4. Активируйте лицензию на eScan, используя одну из трех опций (Интернет, Факс илиЭлектронная почта), доступных в следующем окне:

Если Вы активируете eScan через интернет, убедитесь в том, что Ваш компьютер подключен к интернету, а затем нажмите кнопку Активировать. Новый 60-значный ключ будет автоматически добавлен в окно Лицензионная информация, а Ваша копия eScan будет активирована.

Также Вы можете активировать eScan через электронную почту или факс. Выберите опцию Электронная почта или Факс, а затем нажмите кнопку Активировать. Активация через электронную почту или факс может занять до 48 часов. Если Вы выбрали метод активации через электронную почту, убедитесь в том, что Вы высылаете письмо по следующему адресу: register@escanav.com.

При использовании активации через факс пользователь получает файл FaxRegister.txt, который можно распечатать и отправить по факсу в ближайший офис MicroWorld или «Антивирусного Центра».

Вы также можете сохранить файл FaxRegister.txt и отправить его по электронной почте по адресу:register@escanav.com.

Кроме того, Вы можете активировать Ваш регистрационный ключ на веб-странице http://www.escanav.com/Websiteactivation.

Дополнительная информация о том, как зарегистрировать eScan, доступна на сайте http://www.escanav.com/register.

После получения активационного кода по факсу или электронной почте, пройдите шаги раздела Активация регистрационного ключа настоящего Руководства (от второго до последнего шага).