Описание товара Операционная система для ПК, Windows 10 Pro 32/64-bit [FQC-09131] (электронный ключ)

Описание

Windows 10. Идеальна для решения любых задач.

Привычное и даже расширенное меню «Пуск» для быстрого доступа к программам и файлам

Быстрая, плавная работа и улучшенная совместимость с вашими устройствами

Microsoft Edge — новый браузер для решения любых задач

Регулярное автоматическое обновление функций и системы безопасности

Присоединение к домену компании или учебного заведения для удобного доступа к сетевым файлам, серверам и принтерам

Повышение уровня безопасности благодаря технологии BitLocker для шифрования и защиты данных

Вход через удаленный рабочий стол и создание виртуальных машин с помощью Hyper-V

Знакомая система, ставшая еще лучше

Знакомая и удобная. Привычное меню «Пуск» возвращается: моментальный доступ к часто используемым программам и файлам стал еще удобнее. Улучшилась и совместимость Windows с программами и устройствами, которые у вас уже есть или еще будут.

Быстрая и плавная. Windows 10 запускается и «просыпается» в одно мгновение, а приложения работают так быстро и плавно, что даже старые устройства обретают вторую молодость. Благодаря новой функции экономии заряда вы сможете работать и играть еще дольше.

Надежная и безопасная. Windows 10 защищена надежно как никогда, а благодаря постоянно работающим обновлениям в вашем распоряжении всегда будут новейшие функции и средства безопасности.

Совместимость Windows 10. Windows 10 совместима с программами, работающими на платформах Windows 7 и Windows 8/8.1. Ваши документы и файлы сохраняются автоматически, так что вы можете не бояться их потерять.

Максимальная персонализация и эффективность

Ваш личный цифровой помощник. Кортана — ваш личный голосовой ассистент, работающий на всех устройствах под управлением Windows 10*.

Вам всегда рады. С функцией Windows Hello ваше устройство приветствует вас по имени, а чтобы войти в систему, достаточно взгляда или касания. Быстро, надежно и не нужно вводить пароль**.

Новый браузер. Microsoft Edge — это новый браузер, который поддерживает удобный вам стиль работы в Интернете. Например, он позволяет делать заметки прямо на странице сайта от руки*** или с клавиатуры и легко обмениваться ими с другими пользователями.

Больше интересных занятий одновременно. Windows 10 поможет вам работать эффективнее и поддерживать порядок в файлах и программах. Вы можете закрепить на одном экране до четырех приложений, а если нужно, создать несколько виртуальных рабочих столов для разных задач.

Идеально для Office. Windows 10 идеально совместима с самым популярным пакетом офисных приложений, таких как Word, Excel, PowerPoint и Outlook. Microsoft Office продается отдельно.

* На момент выпуска Windows 10 Кортана появится только на некоторых рынках; возможности могут различаться в зависимости от региона и устройства. ** Для функции Windows Hello устройство должно иметь такие аппаратные возможности, как сканер отпечатков пальцев, ИК-датчик с подсветкой или другие биометрические датчики. *** Зависит от аппаратных возможностей устройства.

Отличная платформа для бизнеса

Присоединение к домену. Вы можете присоединиться к домену компании или учебного заведения либо к Azure Active Directory, чтобы получить доступ к сетевым файлам, серверам, принтерам и т. д.

Улучшенная технология шифрования. BitLocker обеспечивает дополнительную защиту ваших данных с помощью шифрования и управления безопасностью.

Удаленный вход. Windows 10 позволяет входить в систему через удаленный рабочий стол, чтобы получать доступ к рабочему компьютеру дома или в дороге.

Виртуальные машины. Чтобы одновременно запускать несколько операционных систем на одном компьютере, вы можете создавать виртуальные машины с помощью Hyper-V.

Ваши приложения в Магазине Windows. Windows 10 позволяет вам создать собственный раздел приложений в Магазине Windows, чтобы обеспечить сотрудникам удобный доступ к корпоративным приложениям.

О переходе с других версий Windows на Windows 10:

Если вы используете Windows 7 SP1 или Windows 8.1 с обновлением, бесплатное обновление до Windows 10 в течение ограниченного срока доступно на странице windows.com/windows10upgrade. Ваши файлы будут легко перенесены в новую систему. Windows Media Center отсутствует в Windows 10.

Приложения и функции могут различаться в зависимости от рынка. Обновления автоматически включаются на весь срок поддержки системы. Со временем будут применяться дополнительные требования. Для использования некоторых функций, таких как сенсорный ввод, может потребоваться новое устройство.

Чтобы проверить совместимость, узнать срок поддержки и получить другие важные сведения об установке Windows 10, посетите веб-сайт производителя вашего устройства и страницу windows.com/windows10specs.

Требования к системе

Требования к системе

- Процессор с тактовой частотой 1 ГГц или выше

- 1 ГБ ОЗУ для 32-разрядных систем; 2 ГБ ОЗУ для 64-разрядных систем

- До 20 ГБ свободного пространства на жестком диске

- Экран с разрешением 800 × 600 или выше

- Графический процессор DirectX® 9 с драйвером WDDM

- Доступ к Интернету (может взиматься дополнительная плата)

- Для некоторых функций требуется учетная запись Майкрософт

- Для просмотра DVD-дисков требуется отдельное программное обеспечение с функциями воспроизведения

- Вы должны принять условия лицензирования (они также доступны на странице microsoft.com/useterms) Требуется активация • Отдельная лицензия

Информация по установке

Для электронных ключей:

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