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Операционная система Windows 10 HOME 32/64-bit [KW9-00265] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Операционная система Windows 10 HOME 32/64-bit [KW9-00265] (электронный ключ)

4 Отзывы
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Операционная система Windows 10 HOME 32/64-bit [KW9-00265] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Операционные системы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
11 650 руб.  13 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 299309
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Microsoft
Тип товара
Операционные системы
Размеры в упаковке, см
10х4х1
Вес, г.
1

Описание товара Операционная система Windows 10 HOME 32/64-bit [KW9-00265] (электронный ключ)

Описание

Windows 10 – это отличное сочетание привычных возможностей Windows и существенных улучшений, которые несомненно вам понравятся. Будьте в ней уверены от Пуска до Завершения работы. Будьте продуктивнее, чем когда-либо.

Windows 10. Идеальна для решения любых задач

- Привычное и даже расширенное меню «Пуск» для быстрого доступа к программам и файлам - Быстрая, плавная работа и улучшенная совместимость с вашими устройствами   - Новый браузер Microsoft Edge, чтобы Интернет приспособился к вашим привычкам  - Масса отличных бесплатных и платных приложений, игр, фильмов, телепередач и музыки в Магазине Windows*  - Лучшие игры, графика и возможности Xbox  - Простой доступ к файлам и фотографиям с любого устройства благодаря онлайн сервису OneDrive  - Регулярное автоматическое обновление функций и системы безопасности   

* Доступность приложений и содержимого зависит от рынка.

 

Требования к системе

Требования к системе

 

  • - Процессор с тактовой частотой 1 ГГц или выше
  • - 1 ГБ ОЗУ для 32-разрядных систем; 2 ГБ ОЗУ для 64-разрядных систем
  • - До 20 ГБ свободного пространства на жестком диске
  • - Экран с разрешением 800 × 600 или выше
  • - Графический процессор DirectX® 9 с драйвером WDDM
  • - Доступ к Интернету (может взиматься дополнительная плата)
  • - Для некоторых функций требуется учетная запись Майкрософт
  • - Для просмотра DVD-дисков требуется отдельное программное обеспечение с функциями воспроизведения
  • - Вы должны принять условия лицензирования (они также доступны на странице microsoft.com/useterms) Требуется активация • Отдельная лицензия

 

 

 

Информация по установке

Для электронных ключей:

Загрузите дистрибутив с сайта и установите с него продукт.

Отзывы о товаре Операционная система Windows 10 HOME 32/64-bit [KW9-00265] (электронный ключ)

12.02.2022
Nikita

Достоинства:
лицензия
безопасность
быстродействие

Недостатки:
нет

Комментарий:
качественная винда. очень быстрая, безопасная!!! хорошо сделанный встроенный магазин для приложений очень удобно искать программы который нужны
07.02.2022
Анатолий

Достоинства:
Самая лучшая и стабильная операционная система на данный момент.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Самая лучшая и стабильная операционная система на данный момент. Драйвера установит и будет обновлять сама. Есть техподдержка пользователей. Подавляющее большинство компьютерных игр и программ делают именно под эту систему. Что мне нравится в Windows 10: Быстрота загрузки и работы. Меню "Пуск" вернулось, для меня это дополнительное удобство. Проблема с поиском драйверов полностью отсутствует. Удивительное удобство использования. Все, что раньше надо было делать вручную или с использованием стороннего ПО, сейчас можно сделать силами самой системы (например, чистить временные файлы стало как никогда просто - буквально в два клика). Множество вариантов восстановления работоспособности системы, возможность создания резервной копии системы с установленными драйверами и ПО. В принципе, даже не требуется установка стороннего антивируса - встроенный работает вполне нормально. Но установленный сторонний антивирус может интегрироваться в Защитник и тем самым становится частью системы. Наконец-то удобно пользоваться командной строкой: текст можно скопировать и вставить. Удобный Центр уведомлений с быстрыми настройками. Отличный новый браузер Эдж на движке Хромиум. Больше не нужно беспокоиться о том, нормально ли пройдет активация при переустановке или замене оборудования. Лицензию можно привязать к учетной записи Майкрософт, которая так же пригодится для использования некоторых фирменных приложений (таких, как онлайн-хранилище и покупка/регистрация приложений Майкрософт Офис). Предустановленного Офиса, разумеется, нет, но есть файл-загрузчик, с помощью которого можно купить подписку на Офис 365. Работает быстрее Вин 7. Рекомендую.
31.10.2021
Olga

Достоинства:
Интерфейс, обновления

Недостатки:
нет

Комментарий:
Нужна была операционная система для нового ПК. Хотелось бы поставить сразу недавно вышедшую Win 11, но пока что в продаже отдельно ее не оказалось. Поэтому выбрали Windows 10 , установка несложная и не заняла много времени, ждем ,когда придет обновление.
18.01.2021
Nikita

Достоинства:
лицензия
бессрочная

Недостатки:
нету

Комментарий:
пользовался левым софтом очень долгое время, потом решил купить один раз и забыл что такое проблемы с виндовс)
работает все, всегда свежие и актуальные обновления, куча разных полезных функции, к примеру Ваш телефон, интеллектуальный поиск и т.д. рекомендую все один раз купил и забыл



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Характеристики
Бренд
Microsoft
Тип товара
Операционные системы
Описание

Описание

Windows 10 – это отличное сочетание привычных возможностей Windows и существенных улучшений, которые несомненно вам понравятся. Будьте в ней уверены от Пуска до Завершения работы. Будьте продуктивнее, чем когда-либо.

Windows 10. Идеальна для решения любых задач

- Привычное и даже расширенное меню «Пуск» для быстрого доступа к программам и файлам - Быстрая, плавная работа и улучшенная совместимость с вашими устройствами   - Новый браузер Microsoft Edge, чтобы Интернет приспособился к вашим привычкам  - Масса отличных бесплатных и платных приложений, игр, фильмов, телепередач и музыки в Магазине Windows*  - Лучшие игры, графика и возможности Xbox  - Простой доступ к файлам и фотографиям с любого устройства благодаря онлайн сервису OneDrive  - Регулярное автоматическое обновление функций и системы безопасности   

* Доступность приложений и содержимого зависит от рынка.

 

Требования к системе

Требования к системе

 

  • - Процессор с тактовой частотой 1 ГГц или выше
  • - 1 ГБ ОЗУ для 32-разрядных систем; 2 ГБ ОЗУ для 64-разрядных систем
  • - До 20 ГБ свободного пространства на жестком диске
  • - Экран с разрешением 800 × 600 или выше
  • - Графический процессор DirectX® 9 с драйвером WDDM
  • - Доступ к Интернету (может взиматься дополнительная плата)
  • - Для некоторых функций требуется учетная запись Майкрософт
  • - Для просмотра DVD-дисков требуется отдельное программное обеспечение с функциями воспроизведения
  • - Вы должны принять условия лицензирования (они также доступны на странице microsoft.com/useterms) Требуется активация • Отдельная лицензия

 

 

 

Информация по установке

Для электронных ключей:

Загрузите дистрибутив с сайта и установите с него продукт.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
12.02.2022
Nikita

Достоинства:
лицензия
безопасность
быстродействие

Недостатки:
нет

Комментарий:
качественная винда. очень быстрая, безопасная!!! хорошо сделанный встроенный магазин для приложений очень удобно искать программы который нужны
07.02.2022
Анатолий

Достоинства:
Самая лучшая и стабильная операционная система на данный момент.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Самая лучшая и стабильная операционная система на данный момент. Драйвера установит и будет обновлять сама. Есть техподдержка пользователей. Подавляющее большинство компьютерных игр и программ делают именно под эту систему. Что мне нравится в Windows 10: Быстрота загрузки и работы. Меню "Пуск" вернулось, для меня это дополнительное удобство. Проблема с поиском драйверов полностью отсутствует. Удивительное удобство использования. Все, что раньше надо было делать вручную или с использованием стороннего ПО, сейчас можно сделать силами самой системы (например, чистить временные файлы стало как никогда просто - буквально в два клика). Множество вариантов восстановления работоспособности системы, возможность создания резервной копии системы с установленными драйверами и ПО. В принципе, даже не требуется установка стороннего антивируса - встроенный работает вполне нормально. Но установленный сторонний антивирус может интегрироваться в Защитник и тем самым становится частью системы. Наконец-то удобно пользоваться командной строкой: текст можно скопировать и вставить. Удобный Центр уведомлений с быстрыми настройками. Отличный новый браузер Эдж на движке Хромиум. Больше не нужно беспокоиться о том, нормально ли пройдет активация при переустановке или замене оборудования. Лицензию можно привязать к учетной записи Майкрософт, которая так же пригодится для использования некоторых фирменных приложений (таких, как онлайн-хранилище и покупка/регистрация приложений Майкрософт Офис). Предустановленного Офиса, разумеется, нет, но есть файл-загрузчик, с помощью которого можно купить подписку на Офис 365. Работает быстрее Вин 7. Рекомендую.
31.10.2021
Olga

Достоинства:
Интерфейс, обновления

Недостатки:
нет

Комментарий:
Нужна была операционная система для нового ПК. Хотелось бы поставить сразу недавно вышедшую Win 11, но пока что в продаже отдельно ее не оказалось. Поэтому выбрали Windows 10 , установка несложная и не заняла много времени, ждем ,когда придет обновление.
18.01.2021
Nikita

Достоинства:
лицензия
бессрочная

Недостатки:
нету

Комментарий:
пользовался левым софтом очень долгое время, потом решил купить один раз и забыл что такое проблемы с виндовс)
работает все, всегда свежие и актуальные обновления, куча разных полезных функции, к примеру Ваш телефон, интеллектуальный поиск и т.д. рекомендую все один раз купил и забыл


Операционная система Windows 10 HOME 32/64-bit [KW9-00265] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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