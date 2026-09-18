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Внешний HDD Silicon Power Armor A75 2Tb (SP020TBPHDA75S3S) купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD Silicon Power Armor A75 2Tb (SP020TBPHDA75S3S)

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Внешний HDD Silicon Power Armor A75 2Tb (SP020TBPHDA75S3S) - фото 1
Внешний HDD Silicon Power Armor A75 2Tb (SP020TBPHDA75S3S) - фото 2
Внешний HDD Silicon Power Armor A75 2Tb (SP020TBPHDA75S3S) - фото 3
Внешний HDD Silicon Power Armor A75 2Tb (SP020TBPHDA75S3S) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний HDD
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A75 2Tb (SP020TBPHDA75S3S) - фото 1
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A75 2Tb (SP020TBPHDA75S3S) - фото 2
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A75 2Tb (SP020TBPHDA75S3S) - фото 3
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A75 2Tb (SP020TBPHDA75S3S) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 299063
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний HDD
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
240

Описание товара Внешний HDD Silicon Power Armor A75 2Tb (SP020TBPHDA75S3S)

Тончайший жесткий диск, выполненный полностью из металла, ударопрочный в соответствии с требованиями военного стандарта (испытан при падении с высоты 122 см). Объемный рельефный дизайн (3D) для защиты от царапин и отпечатков пальцев. Выполнен из легкого алюминия, превосходно рассеивающего тепло. Тонкий светодиодный индикатор состояния L-образной формы, видимый как сверху, так и спереди. Суперскоростная передача данных с интерфейсом USB 3.2 Gen 1. Бесплатная программа SP Widget для резервного копирования и восстановления данных, 256-битного шифрования по протоколу AES и хранения данных в облаке. Продукт соответствует стандартам эксплуатационных испытаний в нормальных условиях использования. Намеренное падение или повреждение продукта не рекомендуется.

Отзывы о товаре Внешний HDD Silicon Power Armor A75 2Tb (SP020TBPHDA75S3S)




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний HDD
Страна производитель
Китай
Описание
Тончайший жесткий диск, выполненный полностью из металла, ударопрочный в соответствии с требованиями военного стандарта (испытан при падении с высоты 122 см). Объемный рельефный дизайн (3D) для защиты от царапин и отпечатков пальцев. Выполнен из легкого алюминия, превосходно рассеивающего тепло. Тонкий светодиодный индикатор состояния L-образной формы, видимый как сверху, так и спереди. Суперскоростная передача данных с интерфейсом USB 3.2 Gen 1. Бесплатная программа SP Widget для резервного копирования и восстановления данных, 256-битного шифрования по протоколу AES и хранения данных в облаке. Продукт соответствует стандартам эксплуатационных испытаний в нормальных условиях использования. Намеренное падение или повреждение продукта не рекомендуется.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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