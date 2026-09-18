Внешний HDD Silicon Power Armor A75 2Tb (SP020TBPHDA75S3S)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний HDD Silicon Power Armor A75 2Tb (SP020TBPHDA75S3S)
Тончайший жесткий диск, выполненный полностью из металла, ударопрочный в соответствии с требованиями военного стандарта (испытан при падении с высоты 122 см). Объемный рельефный дизайн (3D) для защиты от царапин и отпечатков пальцев. Выполнен из легкого алюминия, превосходно рассеивающего тепло. Тонкий светодиодный индикатор состояния L-образной формы, видимый как сверху, так и спереди. Суперскоростная передача данных с интерфейсом USB 3.2 Gen 1. Бесплатная программа SP Widget для резервного копирования и восстановления данных, 256-битного шифрования по протоколу AES и хранения данных в облаке. Продукт соответствует стандартам эксплуатационных испытаний в нормальных условиях использования. Намеренное падение или повреждение продукта не рекомендуется.
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