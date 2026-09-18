Внешний жесткий диск A-Data HD720 1Tb (AHD720-1TU31-CBL) Blue
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний жесткий диск A-Data HD720 1Tb (AHD720-1TU31-CBL) Blue
Внешний HDD A-Data HD720 сочетает высокий уровень надежности и компактные размеры. Примечательной особенностью этого портативного накопителя является прочная защищенная конструкция, способная выдерживать удары, падения, вибрацию, погружение под воду без риска повреждения внутреннего запоминающего устройства. Интерфейсный разъем USB 3.2 Gen 1 Type A, обладающий пропускной способностью 5 Гб/с, способствует быстрой передаче файлов. Корпус накопителя изготовлен из пластика и силиконового каучука. Фактурная матовая отделка предотвращает скапливание следов от пальцев и защищает от появления царапин. Фиксаторы HDD A-Data HD720 на боковых гранях позволяют удобно хранить кабель.
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