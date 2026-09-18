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Внешний жесткий диск A-Data HD720 1Tb (AHD720-1TU31-CBL) Blue купить с доставкой в Москве
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Внешний жесткий диск A-Data HD720 1Tb (AHD720-1TU31-CBL) Blue

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Внешний жесткий диск A-Data HD720 1Tb (AHD720-1TU31-CBL) Blue - фото 1
Внешний жесткий диск A-Data HD720 1Tb (AHD720-1TU31-CBL) Blue - фото 2
Внешний жесткий диск A-Data HD720 1Tb (AHD720-1TU31-CBL) Blue - фото 3
Внешний жесткий диск A-Data HD720 1Tb (AHD720-1TU31-CBL) Blue - фото 4
Внешний жесткий диск A-Data HD720 1Tb (AHD720-1TU31-CBL) Blue - фото 5
Внешний жесткий диск A-Data HD720 1Tb (AHD720-1TU31-CBL) Blue - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
  • Внешний жесткий диск A-Data HD720 1Tb (AHD720-1TU31-CBL) Blue - фото 1
  • Внешний жесткий диск A-Data HD720 1Tb (AHD720-1TU31-CBL) Blue - фото 2
  • Внешний жесткий диск A-Data HD720 1Tb (AHD720-1TU31-CBL) Blue - фото 3
  • Внешний жесткий диск A-Data HD720 1Tb (AHD720-1TU31-CBL) Blue - фото 4
  • Внешний жесткий диск A-Data HD720 1Tb (AHD720-1TU31-CBL) Blue - фото 5
  • Внешний жесткий диск A-Data HD720 1Tb (AHD720-1TU31-CBL) Blue - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 299058
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
30

Описание товара Внешний жесткий диск A-Data HD720 1Tb (AHD720-1TU31-CBL) Blue

Внешний HDD A-Data HD720 сочетает высокий уровень надежности и компактные размеры. Примечательной особенностью этого портативного накопителя является прочная защищенная конструкция, способная выдерживать удары, падения, вибрацию, погружение под воду без риска повреждения внутреннего запоминающего устройства. Интерфейсный разъем USB 3.2 Gen 1 Type A, обладающий пропускной способностью 5 Гб/с, способствует быстрой передаче файлов. Корпус накопителя изготовлен из пластика и силиконового каучука. Фактурная матовая отделка предотвращает скапливание следов от пальцев и защищает от появления царапин. Фиксаторы HDD A-Data HD720 на боковых гранях позволяют удобно хранить кабель.

Отзывы о товаре Внешний жесткий диск A-Data HD720 1Tb (AHD720-1TU31-CBL) Blue




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Описание
Внешний HDD A-Data HD720 сочетает высокий уровень надежности и компактные размеры. Примечательной особенностью этого портативного накопителя является прочная защищенная конструкция, способная выдерживать удары, падения, вибрацию, погружение под воду без риска повреждения внутреннего запоминающего устройства. Интерфейсный разъем USB 3.2 Gen 1 Type A, обладающий пропускной способностью 5 Гб/с, способствует быстрой передаче файлов. Корпус накопителя изготовлен из пластика и силиконового каучука. Фактурная матовая отделка предотвращает скапливание следов от пальцев и защищает от появления царапин. Фиксаторы HDD A-Data HD720 на боковых гранях позволяют удобно хранить кабель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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