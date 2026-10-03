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Кабель 4xRCA вилка -- 4xRCA вилка, стерео-аудио, 3 м. (SN1018) купить с доставкой в Москве
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Кабель 4xRCA вилка -- 4xRCA вилка, стерео-аудио, 3 м. (SN1018)

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Кабель 4xRCA вилка -- 4xRCA вилка, стерео-аудио, 3 м. (SN1018)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели и адаптеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
220 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 29841
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Кабель 4xRCA вилка -- 4xRCA вилка, стерео-аудио, 3 м. (SN1018)
220 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Кабели и адаптеры
Длина кабеля, м
3
Интерфейс
Jack 3.5 mm вилка/RCA вилка
Разъемы
4xRCA — 4xRCA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Кабель 4xRCA вилка -- 4xRCA вилка, стерео-аудио, 3 м. (SN1018)

Высококачественный недорогой межблочный кабель. Контакты разъёмов покрыты никелем. Предназначен для передачи аналоговых стереозвуковых сигналов между аудио и (или) аудио-видео устройствами или их компонентами.

Отзывы о товаре Кабель 4xRCA вилка -- 4xRCA вилка, стерео-аудио, 3 м. (SN1018)




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Кабели и адаптеры
Длина кабеля, м
3
Интерфейс
Jack 3.5 mm вилка/RCA вилка
Разъемы
4xRCA — 4xRCA
Страна производитель
Китай
Описание
Высококачественный недорогой межблочный кабель. Контакты разъёмов покрыты никелем. Предназначен для передачи аналоговых стереозвуковых сигналов между аудио и (или) аудио-видео устройствами или их компонентами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель 4xRCA вилка -- 4xRCA вилка, стерео-аудио, 3 м. (SN1018) - стоимость товара 220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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