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Картридж лазерный Cactus CS-EXV49C голубой (19000стр.) для Canon IR C3320/C3320i/C3325i/C3330i/C3500/C3520i MFP/C3525i MFP/C3530i MFP купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный Cactus CS-EXV49C голубой (19000стр.) для Canon IR C3320/C3320i/C3325i/C3330i/C3500/C3520i MFP/C3525i MFP/C3530i MFP

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Картридж лазерный Cactus CS-EXV49C голубой (19000стр.) для Canon IR C3320/C3320i/C3325i/C3330i/C3500/C3520i MFP/C3525i MFP/C3530i MFP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
IR C3320, C3320i, C3325i, C3330i, C3500, C3520i MFP, C3525i MFP, C3530i MFP
Цвет
голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 297198
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Картридж лазерный Cactus CS-EXV49C голубой (19000стр.) для Canon IR C3320/C3320i/C3325i/C3330i/C3500/C3520i MFP/C3525i MFP/C3530i MFP
2 300 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
IR C3320, C3320i, C3325i, C3330i, C3500, C3520i MFP, C3525i MFP, C3530i MFP
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х9х8
Вес, кг.
1.04

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-EXV49C голубой (19000стр.) для Canon IR C3320/C3320i/C3325i/C3330i/C3500/C3520i MFP/C3525i MFP/C3530i MFP

CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-EXV49C голубой (19000стр.) для Canon IR C3320/C3320i/C3325i/C3330i/C3500/C3520i MFP/C3525i MFP/C3530i MFP




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
IR C3320, C3320i, C3325i, C3330i, C3500, C3520i MFP, C3525i MFP, C3530i MFP
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Cactus CS-EXV49C голубой (19000стр.) для Canon IR C3320/C3320i/C3325i/C3330i/C3500/C3520i MFP/C3525i MFP/C3530i MFP – стоимость товара 2300 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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