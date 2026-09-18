Картридж лазерный Cactus CS-CF463X пурпурный (22000стр.) для HP Color LJ Enterprise M652dn/M653dn/M681dh
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%5 740 руб. 7 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 297138
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
4х2х2
Вес, кг.
1.55
Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-CF463X пурпурный (22000стр.) для HP Color LJ Enterprise M652dn/M653dn/M681dh
CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.
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Картридж лазерный Cactus CS-CF463X пурпурный (22000стр.) для HP Color LJ Enterprise M652dn/M653dn/M681dh - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5740 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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