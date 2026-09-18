Картридж лазерный Cactus CS-C2503Y желтый (9500стр.) для Ricoh Aficio MP C2003SP/MP C2004ASP/MP C2011SP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 297029
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
55х9х8
Вес, г.
580
Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-C2503Y желтый (9500стр.) для Ricoh Aficio MP C2003SP/MP C2004ASP/MP C2011SP
CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.
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Картридж лазерный Cactus CS-C2503Y желтый (9500стр.) для Ricoh Aficio MP C2003SP/MP C2004ASP/MP C2011SP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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