Блок питания Thermaltake 550W Smart BX1 (PS-SPD-0550NNSABE-1)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 350 руб.
В наличии
Код товара: 296864
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 350 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
53х43х23
Вес, кг.
1.95
Описание товара Блок питания Thermaltake 550W Smart BX1 (PS-SPD-0550NNSABE-1)
Новая серия блоков питания Smart BX1 имеет эффективность до 88%, комплектуется 120мм охлаждающим вентилятором с гидравлическим подшипником, качественным основным конденсатором Японского производства и другими премиальными компонентами. Применение качественной элементной базы положительно сказывается на надёжности и стабильности питания, даже при температуре окружающей среды до 40?. Smart BX1 – отличный выбор для пользователей ищущих недорогой блок питания, отвечающий всем современным стандартам.
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Новая серия блоков питания Smart BX1 имеет эффективность до 88%, комплектуется 120мм охлаждающим вентилятором с гидравлическим подшипником, качественным основным конденсатором Японского производства и другими премиальными компонентами. Применение качественной элементной базы положительно сказывается на надёжности и стабильности питания, даже при температуре окружающей среды до 40?. Smart BX1 – отличный выбор для пользователей ищущих недорогой блок питания, отвечающий всем современным стандартам.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Блок питания Thermaltake 550W Smart BX1 (PS-SPD-0550NNSABE-1) - по цене 7350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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