Усилитель Wi?Fi сигнала Zyxel WRE2206-EU0101F 2.4ГГц N300 1x100Mb
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%4 460 руб. 5 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 296220
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
14х12х10
Вес, г.
255
Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала Zyxel WRE2206-EU0101F 2.4ГГц N300 1x100Mb
Zyxel WRE2206 Wireless N300 Range Extender расширяет покрытие домашней беспроводной сети на те места, где плохо принимается сигнал Wi-Fi. WRE2206 оптимизирует работу сети Wi-Fi и благодаря использованию мощных антенн обеспечивает покрытие, которое на 30% больше, чем у стандартных повторителей Wi-Fi. Кнопка WPS устройства упрощает настройку расширения сети Wi-Fi, а светодиодный индикатор помогает найти оптимальное место для установки повторителя.
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Zyxel WRE2206 Wireless N300 Range Extender расширяет покрытие домашней беспроводной сети на те места, где плохо принимается сигнал Wi-Fi. WRE2206 оптимизирует работу сети Wi-Fi и благодаря использованию мощных антенн обеспечивает покрытие, которое на 30% больше, чем у стандартных повторителей Wi-Fi. Кнопка WPS устройства упрощает настройку расширения сети Wi-Fi, а светодиодный индикатор помогает найти оптимальное место для установки повторителя.
Усилитель Wi?Fi сигнала Zyxel WRE2206-EU0101F 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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