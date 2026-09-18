L2 коммутатор PoE+ для IP-видеокамер ZYXEL GS1350-26HP [GS1350-26HP-EU0101F]
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 295117
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
62х36х11
Вес, кг.
4.7
Описание товара L2 коммутатор PoE+ для IP-видеокамер ZYXEL GS1350-26HP [GS1350-26HP-EU0101F]
Zyxel представляет новый специализированный смарт-управляемый коммутатор GS1350, разработанный для обслуживания систем видеонаблюдения.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 63 900 руб.15975 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-52P/ME/B1A
-
В наличииЦена 65 880 руб.16470 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1510-52X/A2A
-
В наличииЦена 66 290 руб.16573 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3428XMPP
-
В наличииЦена 67 700 руб.16925 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-52MP/F (DGS-1210-52MP/F4A)
-
В наличииЦена 70 880 руб.17720 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CRS312-4C+8XG-RM
-
В наличииЦена 71 490 руб.17873 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-3000-28SC/A1A
-
В наличииЦена 72 640 руб.18160 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SX3016F
-
В наличииЦена 72 710 руб.18178 руб. в СплитКоммутатор D-Link DXS-1210-12TC/B1A
-
В наличииЦена 73 220 руб.18305 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-52MP/FL1A
-
В наличииЦена 73 780 руб.18445 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-3130-30TS/B1A PROJ
-
В наличииЦена 75 170 руб.18793 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1250-52XMP/A1A
-
В наличииЦена 75 430 руб.18858 руб. в СплитКоммутатор D-Link DXS-1210-12SC/B1A
Zyxel представляет новый специализированный смарт-управляемый коммутатор GS1350, разработанный для обслуживания систем видеонаблюдения.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
L2 коммутатор PoE+ для IP-видеокамер ZYXEL GS1350-26HP [GS1350-26HP-EU0101F] - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре L2 коммутатор PoE+ для IP-видеокамер ZYXEL GS1350-26HP [GS1350-26HP-EU0101F]