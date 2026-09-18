Блок питания FSP Q-Dion ATX 650W QD-650PNR
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 294657
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, кг.
1.5
Описание товара Блок питания FSP Q-Dion ATX 650W QD-650PNR
Особенности модели: КПД &amp;amp;amp;gt; 80%. Длина 24pin кабеля - 50см. Длина 4+4pin CPU кабеля - 50см. 120 мм вентилятор с пониженным уровнем шума. Защита от перегрузки и повышенного напряжения. Защита от коротких замыканий.
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Теги товара: Немодульный
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Особенности модели: КПД &amp;amp;amp;gt; 80%. Длина 24pin кабеля - 50см. Длина 4+4pin CPU кабеля - 50см. 120 мм вентилятор с пониженным уровнем шума. Защита от перегрузки и повышенного напряжения. Защита от коротких замыканий.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Немодульный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Немодульный
Блок питания FSP Q-Dion ATX 650W QD-650PNR - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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