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Блок питания FSP Q-Dion ATX 650W QD650 80+ купить с доставкой в Москве
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Блок питания FSP Q-Dion ATX 650W QD650 80+

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Блок питания FSP Q-Dion ATX 650W QD650 80+ - фото 1
Блок питания FSP Q-Dion ATX 650W QD650 80+ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания FSP Q-Dion ATX 650W QD650 80+ - фото 1
  • Блок питания FSP Q-Dion ATX 650W QD650 80+ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294656
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Характеристики

Бренд
FSP
Тип товара
Блок питания
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, кг.
1.5

Описание товара Блок питания FSP Q-Dion ATX 650W QD650 80+

Встроенный APFC (активный компенсатор коэффициента мощности) &amp;amp;gt; 0,9. Доступны 13 предустановленных режимов подсветки, управляемой с помощью удобно расположенной кнопки. Благодаря адресуемому разъему RGB +5 В устройство совместимо с системными платами с адресуемой RGB подсветкой. Устройство сертифицировано по стандарту 80Plus 230V EU Standard, что гарантирует повышение эффективности на 85 %+. Предусмотрена электрическая защита OPP/OVP/UVP/SCP. Бесшумный 12-сантиметровый вентилятор черного цвета с оптимизированной терморегуляцией скорости вращения. Совместимо со всеми формфакторами Intel до ATX12V версии 2.4. Использование мягких плоских кабелей черного цвета облегчает прокладку кабеля.



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания FSP Q-Dion ATX 650W QD650 80+




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Характеристики
Бренд
FSP
Тип товара
Блок питания
Описание
Встроенный APFC (активный компенсатор коэффициента мощности) &amp;amp;gt; 0,9. Доступны 13 предустановленных режимов подсветки, управляемой с помощью удобно расположенной кнопки. Благодаря адресуемому разъему RGB +5 В устройство совместимо с системными платами с адресуемой RGB подсветкой. Устройство сертифицировано по стандарту 80Plus 230V EU Standard, что гарантирует повышение эффективности на 85 %+. Предусмотрена электрическая защита OPP/OVP/UVP/SCP. Бесшумный 12-сантиметровый вентилятор черного цвета с оптимизированной терморегуляцией скорости вращения. Совместимо со всеми формфакторами Intel до ATX12V версии 2.4. Использование мягких плоских кабелей черного цвета облегчает прокладку кабеля.


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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