Блок питания FSP Q-Dion ATX 650W QD650 80+
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блок питания FSP Q-Dion ATX 650W QD650 80+
Встроенный APFC (активный компенсатор коэффициента мощности) &amp;gt; 0,9. Доступны 13 предустановленных режимов подсветки, управляемой с помощью удобно расположенной кнопки. Благодаря адресуемому разъему RGB +5 В устройство совместимо с системными платами с адресуемой RGB подсветкой. Устройство сертифицировано по стандарту 80Plus 230V EU Standard, что гарантирует повышение эффективности на 85 %+. Предусмотрена электрическая защита OPP/OVP/UVP/SCP. Бесшумный 12-сантиметровый вентилятор черного цвета с оптимизированной терморегуляцией скорости вращения. Совместимо со всеми формфакторами Intel до ATX12V версии 2.4. Использование мягких плоских кабелей черного цвета облегчает прокладку кабеля.
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Теги товара: Немодульный
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Немодульный
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